Acre ocupa 25ª posição em ranking nacional de patentes concedidas em relação ao PIB

O Acre aparece na 25ª posição no ranking dos estados brasileiros com maior número de patentes concedidas em relação ao Produto Interno Bruto (PIB). O dado consta em levantamento divulgado nesta terça-feira (6) pelo Centro de Liderança Pública (CLP).

O indicador faz parte do pilar de Inovação do Ranking de Competitividade dos Estados e avalia a capacidade das unidades da federação de gerar conhecimento, tecnologia e soluções inovadoras. De acordo com o estudo, o desempenho acreano reflete um volume ainda reduzido de registros de patentes quando comparado ao tamanho da economia estadual.

A análise considera o total de concessões de patentes, incluindo patentes de invenção, modelos de utilidade e certificados de adição. Os dados utilizados têm como base informações do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), avaliadas proporcionalmente ao PIB de cada estado.

Segundo o CLP, o indicador evidencia desafios estruturais relacionados ao estímulo à inovação, à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico, fatores considerados estratégicos para o aumento da competitividade econômica no longo prazo.