Acre ocupa 24ª posição em ranking nacional de desnutrição infantil

O Acre aparece na 24ª colocação entre os estados brasileiros no ranking dos menores índices de desnutrição infantil, conforme levantamento elaborado a partir dos dados do Censo 2022 e analisado pelo Ranking de Competitividade dos Estados. O estudo considera o percentual de crianças de 0 a 5 anos classificadas com “magreza acentuada”, quando o índice de massa corporal — relação peso/estatura — fica abaixo do percentil 0,1.

De acordo com os dados, 2,91% das crianças acreanas nessa faixa etária apresentam o quadro de magreza acentuada. Com esse resultado, o estado figura entre os piores desempenhos do país, à frente apenas de Sergipe, Bahia e Maranhão, que registram os índices mais elevados, chegando a 5,10%.

O indicador integra um conjunto de 100 critérios utilizados pelo Ranking de Competitividade dos Estados para avaliar o desempenho das unidades federativas em diferentes áreas. Especialistas ressaltam que o dado deve ser analisado de forma transversal, levando em conta outros fatores sociais e econômicos que impactam diretamente a saúde e o desenvolvimento infantil.

O levantamento também esclarece que estados empatados na classificação apresentam exatamente o mesmo percentual de crianças com magreza acentuada, respeitando as variações populacionais apuradas pelo Censo 2022.