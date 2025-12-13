Conecte-se conosco

Acre

Acre ocupa 24ª posição em ranking nacional de desnutrição infantil

Publicado

43 minutos atrás

em

Dados do Censo 2022 apontam que 2,91% das crianças de até 5 anos no estado apresentam magreza acentuada.

O Acre aparece na 24ª colocação entre os estados brasileiros no ranking dos menores índices de desnutrição infantil, conforme levantamento elaborado a partir dos dados do Censo 2022 e analisado pelo Ranking de Competitividade dos Estados. O estudo considera o percentual de crianças de 0 a 5 anos classificadas com “magreza acentuada”, quando o índice de massa corporal — relação peso/estatura — fica abaixo do percentil 0,1.

De acordo com os dados, 2,91% das crianças acreanas nessa faixa etária apresentam o quadro de magreza acentuada. Com esse resultado, o estado figura entre os piores desempenhos do país, à frente apenas de Sergipe, Bahia e Maranhão, que registram os índices mais elevados, chegando a 5,10%.

O indicador integra um conjunto de 100 critérios utilizados pelo Ranking de Competitividade dos Estados para avaliar o desempenho das unidades federativas em diferentes áreas. Especialistas ressaltam que o dado deve ser analisado de forma transversal, levando em conta outros fatores sociais e econômicos que impactam diretamente a saúde e o desenvolvimento infantil.

O levantamento também esclarece que estados empatados na classificação apresentam exatamente o mesmo percentual de crianças com magreza acentuada, respeitando as variações populacionais apuradas pelo Censo 2022.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Acre

Repasse mensal aos municípios acreanos totaliza R$ 52 milhões em novembro

Publicado

2 horas atrás

em

13 de dezembro de 2025

Por

A Secretaria de Estado da Fazenda do Acre divulgou o demonstrativo da distribuição da arrecadação estadual referente ao mês de novembro de 2025. De acordo com a publicação, os 22 municípios acreanos receberam R$ 52.009.839,98 em recursos provenientes de FUNDEB, ICMS e IPVA.

O repasse mensal atende ao que determina a Lei Complementar nº 63/1990, que obriga estados a publicarem, em órgão oficial, os valores arrecadados e transferidos aos municípios no mês anterior.

Entre os destaques, Rio Branco concentrou a maior fatia dos recursos, seguida pelos municípios de Cruzeiro do Sul, Brasileia e Sena Madureira. Cidades menores, como Jordão, Santa Rosa do Purus e Marechal Thaumaturgo, também receberam suas parcelas proporcionais, garantindo a manutenção dos serviços essenciais. O demonstrativo foi assinado pelo secretário adjunto da Receita Estadual, Clóvis Monteiro Gomes, conforme o Decreto nº 185-P/2023.

Demonstrativo da distribuição da arrecadação estadual — Novembro/2025

Município – Fundeb / ICMS / IPVA

• Acrelândia — R$ 168.678,96 / R$ 674.716,37 / R$ 79.550,03

• Assis Brasil — R$ 146.393,18 / R$ 585.573,20 / R$ 18.206,57

• Brasileia — R$ 432.338,70 / R$ 1.729.356,19 / R$ 135.543,70

• Bujari — R$ 153.331,71 / R$ 613.327,33 / R$ 38.785,24

• Capixaba — R$ 142.909,38 / R$ 571.637,98 / R$ 24.113,47

• Cruzeiro do Sul — R$ 1.165.670,47 / R$ 4.662.685,65 / R$ 348.887,79

• Epitaciolândia — R$ 264.448,21 / R$ 1.057.793,70 / R$ 101.458,82

• Feijó — R$ 267.780,76 / R$ 1.071.123,91 / R$ 43.285,22

• Jordão — R$ 139.231,87 / R$ 556.927,92 / R$ 1.526,08

• Mâncio Lima — R$ 188.174,60 / R$ 752.698,99 / R$ 31.701,95

• Manoel Urbano — R$ 153.627,75 / R$ 614.511,51 / R$ 13.036,07

• Marechal Thaumaturgo — R$ 168.171,80 / R$ 672.687,74 / R$ 4.472,12

• Plácido de Castro — R$ 259.391,91 / R$ 1.037.568,49 / R$ 48.410,99

• Porto Acre — R$ 152.293,02 / R$ 609.172,56 / R$ 27.496,44

• Porto Walter — R$ 150.254,01 / R$ 601.016,52 / R$ 5.647,96

• Rio Branco — R$ 4.172.077,38 / R$ 16.688.322,94 / R$ 1.872.035,69

• Rodrigues Alves — R$ 153.051,86 / R$ 612.207,92 / R$ 14.587,08

• Santa Rosa do Purus — R$ 127.204,49 / R$ 508.818,37 / R$ 2.619,76

• Sena Madureira — R$ 391.771,01 / R$ 1.567.085,29 / R$ 92.564,38

• Senador Guiomard — R$ 382.225,22 / R$ 1.528.902,10 / R$ 74.997,85

• Tarauacá — R$ 339.011,19 / R$ 1.356.045,86 / R$ 63.755,45

• Xapuri — R$ 266.635,05 / R$ 1.066.541,04 / R$ 43.762,21

Comentários

Continue lendo

Acre

Rio Acre segue em queda e marca 7,50 metros em Rio Branco, aponta Defesa Civil

Publicado

2 horas atrás

em

13 de dezembro de 2025

Por

Mesmo com registro de chuva nas últimas 24 horas, nível do rio permanece bem abaixo das cotas de alerta e transbordo.

A Defesa Civil Municipal de Rio Branco divulgou, na manhã deste sábado (13), novo boletim informando que o nível do Rio Acre segue em tendência de baixa na capital. De acordo com a medição realizada às 5h15, o manancial atingiu a marca de 7,50 metros.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 12 milímetros de chuva em Rio Branco, volume que não foi suficiente para provocar elevação significativa no nível do rio. Segundo o órgão, a situação permanece estável e sem risco iminente de alagamentos.

Atualmente, o Rio Acre está bem abaixo da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, e da cota de transbordo, que é de 14,00 metros. O monitoramento das condições hidrológicas e meteorológicas segue sendo feito de forma permanente.

O boletim é assinado pelo coordenador municipal da Defesa Civil, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Cláudio Falcão, que reforça a atenção contínua das equipes diante de qualquer mudança no cenário.

Comentários

Continue lendo

Acre

R$ 3 milhões: Acre oficializa contratação para fornecer energia a comunidades remotas

Publicado

2 horas atrás

em

13 de dezembro de 2025

Por

O governo do Acre oficializou a contratação da Energisa Acre para executar serviços de fornecimento de energia elétrica a populações rurais e comunidades remotas da Amazônia Legal, em um contrato que totaliza R$ 3 milhões. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (12) pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH).

De acordo com a resolução assinada pela secretária Mailza Assis da Silva, a contratação foi realizada por inexigibilidade de licitação após parecer jurídico que confirmou a legalidade do procedimento. O objeto do contrato contempla serviços essenciais destinados a atender famílias que não possuem acesso ao sistema convencional de energia elétrica, dentro do Programa Estadual Mais Luz para o Acre.

O valor de R$ 3 milhões será utilizado para garantir o fornecimento de energia a moradores de áreas rurais e regiões isoladas, cuja logística e características geográficas tornam inviável o atendimento pela rede pública tradicional.

Comentários

Continue lendo