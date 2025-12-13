Acre
Acre ocupa 24ª posição em ranking nacional de desnutrição infantil
Dados do Censo 2022 apontam que 2,91% das crianças de até 5 anos no estado apresentam magreza acentuada.
Repasse mensal aos municípios acreanos totaliza R$ 52 milhões em novembro
A Secretaria de Estado da Fazenda do Acre divulgou o demonstrativo da distribuição da arrecadação estadual referente ao mês de novembro de 2025. De acordo com a publicação, os 22 municípios acreanos receberam R$ 52.009.839,98 em recursos provenientes de FUNDEB, ICMS e IPVA.
O repasse mensal atende ao que determina a Lei Complementar nº 63/1990, que obriga estados a publicarem, em órgão oficial, os valores arrecadados e transferidos aos municípios no mês anterior.
Entre os destaques, Rio Branco concentrou a maior fatia dos recursos, seguida pelos municípios de Cruzeiro do Sul, Brasileia e Sena Madureira. Cidades menores, como Jordão, Santa Rosa do Purus e Marechal Thaumaturgo, também receberam suas parcelas proporcionais, garantindo a manutenção dos serviços essenciais. O demonstrativo foi assinado pelo secretário adjunto da Receita Estadual, Clóvis Monteiro Gomes, conforme o Decreto nº 185-P/2023.
Demonstrativo da distribuição da arrecadação estadual — Novembro/2025
Município – Fundeb / ICMS / IPVA
• Acrelândia — R$ 168.678,96 / R$ 674.716,37 / R$ 79.550,03
• Assis Brasil — R$ 146.393,18 / R$ 585.573,20 / R$ 18.206,57
• Brasileia — R$ 432.338,70 / R$ 1.729.356,19 / R$ 135.543,70
• Bujari — R$ 153.331,71 / R$ 613.327,33 / R$ 38.785,24
• Capixaba — R$ 142.909,38 / R$ 571.637,98 / R$ 24.113,47
• Cruzeiro do Sul — R$ 1.165.670,47 / R$ 4.662.685,65 / R$ 348.887,79
• Epitaciolândia — R$ 264.448,21 / R$ 1.057.793,70 / R$ 101.458,82
• Feijó — R$ 267.780,76 / R$ 1.071.123,91 / R$ 43.285,22
• Jordão — R$ 139.231,87 / R$ 556.927,92 / R$ 1.526,08
• Mâncio Lima — R$ 188.174,60 / R$ 752.698,99 / R$ 31.701,95
• Manoel Urbano — R$ 153.627,75 / R$ 614.511,51 / R$ 13.036,07
• Marechal Thaumaturgo — R$ 168.171,80 / R$ 672.687,74 / R$ 4.472,12
• Plácido de Castro — R$ 259.391,91 / R$ 1.037.568,49 / R$ 48.410,99
• Porto Acre — R$ 152.293,02 / R$ 609.172,56 / R$ 27.496,44
• Porto Walter — R$ 150.254,01 / R$ 601.016,52 / R$ 5.647,96
• Rio Branco — R$ 4.172.077,38 / R$ 16.688.322,94 / R$ 1.872.035,69
• Rodrigues Alves — R$ 153.051,86 / R$ 612.207,92 / R$ 14.587,08
• Santa Rosa do Purus — R$ 127.204,49 / R$ 508.818,37 / R$ 2.619,76
• Sena Madureira — R$ 391.771,01 / R$ 1.567.085,29 / R$ 92.564,38
• Senador Guiomard — R$ 382.225,22 / R$ 1.528.902,10 / R$ 74.997,85
• Tarauacá — R$ 339.011,19 / R$ 1.356.045,86 / R$ 63.755,45
• Xapuri — R$ 266.635,05 / R$ 1.066.541,04 / R$ 43.762,21
Rio Acre segue em queda e marca 7,50 metros em Rio Branco, aponta Defesa Civil
Mesmo com registro de chuva nas últimas 24 horas, nível do rio permanece bem abaixo das cotas de alerta e transbordo.
R$ 3 milhões: Acre oficializa contratação para fornecer energia a comunidades remotas
O governo do Acre oficializou a contratação da Energisa Acre para executar serviços de fornecimento de energia elétrica a populações rurais e comunidades remotas da Amazônia Legal, em um contrato que totaliza R$ 3 milhões. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (12) pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH).
De acordo com a resolução assinada pela secretária Mailza Assis da Silva, a contratação foi realizada por inexigibilidade de licitação após parecer jurídico que confirmou a legalidade do procedimento. O objeto do contrato contempla serviços essenciais destinados a atender famílias que não possuem acesso ao sistema convencional de energia elétrica, dentro do Programa Estadual Mais Luz para o Acre.
O valor de R$ 3 milhões será utilizado para garantir o fornecimento de energia a moradores de áreas rurais e regiões isoladas, cuja logística e características geográficas tornam inviável o atendimento pela rede pública tradicional.
