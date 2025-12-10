Acre ocupa 23ª posição no país em frequência de alunos no ensino fundamental, aponta ranking de competitividade

Taxa de 93,3% indica que maioria das crianças de 6 a 14 anos está na escola; indicador avalia acesso, mas não qualidade do ensino

O Acre aparece na 23ª colocação entre os estados brasileiros no indicador de Taxa de Frequência Líquida do Ensino Fundamental, segundo o Ranking de Competitividade dos Estados 2024, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O estado registrou 93,3% de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos frequentando regularmente a etapa escolar obrigatória.

A taxa mede a proporção de estudantes na série adequada para a idade e é um dos principais indicadores de acesso e cobertura educacional do ranking. Quanto maior o percentual, maior a capacidade do sistema de ensino de incluir a população em idade escolar.

Embora o número indique que a grande maioria das crianças acreanas está na escola, a posição do estado no ranking – 23º lugar – revela que ainda está abaixo da média nacional quando comparado às demais unidades da federação.

O Ranking de Competitividade dos Estados avalia diversas áreas da gestão pública, como Educação, Segurança, Infraestrutura e Sustentabilidade. No pilar Educação, são analisados indicadores de acesso, permanência, aprendizado e qualidade do ensino. Vale ressaltar que a taxa de frequência não mede desempenho ou qualidade, mas sim a efetividade na garantia da matrícula e presença dos estudantes.

Interpretação do indicador

Frequência Líquida: Proporção de estudantes na escola e série adequada para idade

Foco: Acesso e cobertura educacional, não qualidade do ensino

Meta: Quanto maior a taxa, maior o alcance do sistema

Contexto metodológico

Ranking de Competitividade: Avalia gestão pública em pilares como Educação, Segurança e Infraestrutura

Pilar Educação: Inclui acesso, continuidade, qualidade, desempenho e permanência

Posição nacional: Acre abaixo da média das unidades federativas

O resultado indica que o Acre avançou na universalização do acesso ao ensino fundamental, mas ainda precisa melhorar sua posição relativa no cenário nacional. O próximo desafio é garantir não apenas a frequência, mas também a qualidade do aprendizado e a redução das desigualdades educacionais no estado.

