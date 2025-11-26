Acre ocupa 18ª posição em ranking de qualificação de trabalhadores

Com a proximidade da final da Copa Libertadores 2025, que reunirá Flamengo e Palmeiras no próximo sábado, 29, em Lima, no Peru, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), reforça aos viajantes com destino ao país vizinho as medidas de prevenção contra doenças respiratórias, com atenção especial à coqueluche.

A mobilização se dá em um momento de aumento global dos casos da doença, conforme alertas da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS), que identificou a circulação de cepas multirresistentes e a necessidade de intensificar a vigilância epidemiológica nos países das Américas. A queda das coberturas vacinais após a pandemia de covid-19 também contribuiu para a reemergência de surtos, o que exige atenção tanto da população quanto dos serviços de saúde.

O que é a doença

A coqueluche, também conhecida como tosse comprida, é uma infecção respiratória aguda causada pela bactéria Bordetella pertussis. Altamente contagiosa, a doença é transmitida por meio de gotículas eliminadas ao tossir, espirrar ou falar.

O período de incubação, isto é, o tempo entre o contágio e o aparecimento dos primeiros sintomas, é em média de 5 a 10 dias, podendo variar de 4 a 21 dias e, mais raramente, chegar a 42 dias.

Os sintomas iniciais se assemelham aos de um resfriado comum, com coriza, febre baixa e tosse leve, que evolui para crises intensas de tosse seca, seguidas de vômitos, chiado, sensação de falta de ar e episódios de engasgo. Em bebês e gestantes, as complicações podem ser graves, exigindo diagnóstico e tratamento precoces.

Vacinação disponível nos postos

A vacina contra coqueluche é a forma mais eficaz de prevenção e está disponível na rede pública de saúde. No Acre, é oferecida nas unidades básicas de saúde conforme o Calendário Nacional de Imunização:

•2, 4 e 6 meses de idade: esquema primário;

•15 meses e 4 anos: doses de reforço;

•Gestantes: uma dose da vacina dTpa a partir da 20ª semana de gestação, independentemente do histórico vacinal.

Orientações para quem vai viajar

Com o grande fluxo de torcedores brasileiros rumo ao Peru para acompanhar a decisão continental, a Sesacre recomenda que todos verifiquem a situação vacinal, especialmente em relação à vacina dTpa, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. A imunização não impede completamente o contágio, mas reduz o risco de formas graves e a possibilidade de transmissão.

Durante a viagem, a orientação é evitar ambientes fechados e aglomerações prolongadas, higienizar as mãos com frequência e utilizar máscaras em locais de grande circulação, como aeroportos e estádios. Pessoas que apresentarem tosse persistente, febre ou dificuldade para respirar devem procurar atendimento médico e informar o histórico de deslocamento.

De acordo com a chefe do Cievs estadual, Débora Gonçalves, o alerta emitido tem caráter exclusivamente preventivo e visa assegurar que a população esteja informada e os serviços de saúde preparados para agir rapidamente diante de qualquer eventualidade.

“Nosso objetivo é manter o estado em constante prontidão, especialmente em períodos de grande circulação internacional de pessoas. Não há motivo para alarde, mas sim para reforçar cuidados simples e eficazes: manter a vacinação em dia, usar máscara em ambientes muito aglomerados e evitar contato com pessoas vulneráveis ao voltar, ajudam a reduzir riscos. O Cievs segue em vigilância contínua. Nosso compromisso é assegurar informação clara e tempestiva para proteger a saúde de todos”, destacou.

Vigilância intensificada no Acre

No Acre, os serviços de saúde estão com a vigilância reforçada para detecção precoce e investigação de possíveis casos. As unidades foram orientadas a manter atenção especial a pacientes com sintomas respiratórios que tenham retornado recentemente de viagens internacionais.

A notificação deve ser feita ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), à Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (Renaveh), ao Cievs estadual e à Área Técnica de Coqueluche da Sesacre em até 24 horas, conforme os protocolos estabelecidos.

Além disso, recomenda-se a coleta de exames laboratoriais (como PCR) para confirmação diagnóstica e o acompanhamento de contatos próximos, quando necessário. As equipes também devem intensificar ações de comunicação e orientação à população, fortalecendo a rede de resposta rápida do estado.

Confira aqui para ver o ALERTA EPIDEMIOLÓGICO emitido pela Saúde do Acre na íntegra.

Fonte: Agência de Notícias do Acre

