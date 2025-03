Acre ocupa 16º lugar no ranking nacional de mão de obra qualificada

Equipes da Secretaria de Obras atuam mesmo durante o Carnaval para melhorar condições de tráfego e acessibilidade em estradas vicinais

A Prefeitura de Epitaciolândia está intensificando os serviços de melhorias nos ramais do município, com o objetivo de garantir melhores condições de tráfego e acessibilidade para os moradores. As ações incluem recuperação e manutenção de estradas vicinais, limpeza, drenagem de áreas alagadas e outras intervenções necessárias para aprimorar a infraestrutura local.

Mesmo durante o feriado de Carnaval, as equipes da Secretaria Municipal de Obras continuaram trabalhando, avançando com serviços no Ramal do Porvir Velho e no Ramal do Rubicon. A iniciativa demonstra o compromisso da administração municipal em priorizar a qualidade de vida da população, garantindo vias mais seguras e transitáveis, especialmente em áreas rurais.

O prefeito destacou a importância dessas ações para o desenvolvimento do município e agradeceu o empenho das equipes, que não mediram esforços para cumprir o cronograma de obras, mesmo em dias de folga. A expectativa é que, com a conclusão dos serviços, os moradores possam usufruir de uma infraestrutura mais adequada e eficiente.

