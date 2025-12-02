Geral
Acre ocupa 13ª posição entre estados com menor déficit de vagas no sistema prisional
Dados do Depen apontam que estado tem déficit de 1,26%, ficando atrás de Rio Grande do Norte (0,66%) e à frente de Alagoas, que tem o maior déficit do país (2,19%)
O Acre ocupa a 13ª posição no ranking dos estados brasileiros com menor déficit de vagas no sistema prisional, de acordo com levantamento do Departamento Penitenciário Nacional (Depen). O estado registra um déficit de 1,26% na relação entre população carcerária e vagas disponíveis, situando-se entre as unidades federativas com menor desequilíbrio nesse indicador.
Ranking nacional:
1º lugar: Rio Grande do Norte (0,66% de déficit)
13º lugar: Acre (1,26% de déficit)
Último lugar: Alagoas (2,19% de déficit – maior do país)
O indicador, que integra o pilar de Segurança Pública do Ranking de Competitividade dos Estados, considera a relação entre a população prisional e o total de vagas disponíveis em todas as modalidades: presos provisórios, regimes fechado, semiaberto e aberto, Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), além de medidas de segurança de internação.
A posição do Acre reflete um cenário relativamente equilibrado no sistema prisional estadual, especialmente quando comparado a estados do Nordeste e Sudeste que enfrentam crises de superlotação crônica. Os dados destacam a importância do planejamento penitenciário e investimentos em infraestrutura carcerária como fatores essenciais para a segurança pública e ressocialização.
Tenente da reserva é encontrado morto dentro de casa em Tarauacá
Ex-policial militar aposentado há três anos foi localizado sem vida na manhã desta terça-feira (2) no bairro Cohab; corpo foi encaminhado para IML de Cruzeiro do Sul
O tenente da reserva José Robério, aposentado há aproximadamente três anos, foi encontrado morto dentro de sua residência na manhã desta terça-feira (2) no bairro Cohab, em Tarauacá. A confirmação foi feita pela Polícia Civil do município, que já iniciou as investigações sobre o caso.
De acordo com as primeiras informações, o ex-integrante da corporação foi localizado sem sinais vitais por pessoas próximas, que imediatamente acionaram as autoridades. Após as análises iniciais no local, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul, onde será submetido a exames que determinarão a causa da morte.
A Delegacia de Tarauacá ficará responsável pelas investigações. Até o momento, a polícia não divulgou detalhes sobre as condições em que o tenente foi encontrado, nem sobre possíveis circunstâncias que possam ter levado ao óbito.
José Robério era morador do bairro Cohab e serviu por anos à Polícia Militar do Acre antes de se aposentar. O caso segue sob sigilo investigativo enquanto aguarda os resultados periciais.
MPAC instaura procedimento para fiscalizar investigação de morte de criança há seis anos em Brasiléia
Ministério Público acompanhará apuração sobre óbito de menor ocorrido em 2019; promotoria afirma não haver elementos suficientes para ação penal após quase seis anos
O Ministério Público do Acre (MPAC) instaurou um Procedimento Administrativo para acompanhar e fiscalizar as investigações sobre a morte da criança M. A. da S., ocorrida há quase seis anos em Brasiléia. A medida, assinada pela promotora de Justiça Luana Diniz Lírio Maciel, foi publicada nesta segunda-feira (1º) no diário eletrônico da instituição e visa garantir que o Conselho Regional de Medicina (CRM) e a Polícia Judiciária concluam análises pendentes desde 2020.
Histórico do caso:
-
2019: Morte da criança em Brasiléia
-
2020: Abertura de Procedimento Investigatório Criminal
-
2025: MPAC instaura novo procedimento administrativo para fiscalização contínua
De acordo com o MPAC, tanto o Centro de Apoio Operacional da Saúde (CAOP Saúde) quanto o Instituto Médico Legal (IML) informaram nos autos do inquérito não dispor de elementos que permitissem definir a causa da morte. O IML recomendou que o CRM fosse acionado para colher esclarecimentos dos profissionais de saúde que atenderam a vítima.
Quase seis anos após o ocorrido, o Ministério Público afirma que ainda não há fundamentos para propor ação penal, o que motivou a abertura do novo procedimento administrativo – classificado como instrumento adequado para “acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições”.
A portaria determina a juntação integral do procedimento investigatório anterior, registro no sistema interno do MPAC e aguardo das respostas já solicitadas ao CRM e à Polícia Civil. A medida busca acelerar a conclusão das investigações que permanecem em aberto desde 2019.
Mulher é encontrada morta dentro de residência no bairro Seis de Agosto, em Rio Branco
Perícia investiga causa da morte; vítima era dependente química e paciente psiquiátrica
Uma mulher identificada como Arlene dos Santos da Silva, de 32 anos, foi encontrada morta na noite desta segunda-feira (1º) dentro de uma residência no Beco São Domingos, no bairro Seis de Agosto, no Segundo Distrito de Rio Branco.
Segundo o proprietário da casa, João da Costa Souza, Arlene chegou ao local por volta das 9h, pediu um cigarro e bebida e depois se deitou em uma cama. Ele relatou que saiu em seguida e, ao retornar por volta das 18h, encontrou a amiga sem vida.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado. Os profissionais verificaram a presença de sangue no travesseiro, mas, impossibilitados de atestar o óbito, solicitaram a presença da Polícia Militar.
A área foi isolada para o trabalho da perícia criminal. Após os procedimentos, o corpo foi removido e levado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por exames que devem determinar a causa da morte.
A cunhada da vítima informou à imprensa que Arlene era dependente química e paciente psiquiátrica.
A investigação inicial está a cargo da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil. O caso será posteriormente encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
