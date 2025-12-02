Acre ocupa 13ª posição entre estados com menor déficit de vagas no sistema prisional

Dados do Depen apontam que estado tem déficit de 1,26%, ficando atrás de Rio Grande do Norte (0,66%) e à frente de Alagoas, que tem o maior déficit do país (2,19%)

O Acre ocupa a 13ª posição no ranking dos estados brasileiros com menor déficit de vagas no sistema prisional, de acordo com levantamento do Departamento Penitenciário Nacional (Depen). O estado registra um déficit de 1,26% na relação entre população carcerária e vagas disponíveis, situando-se entre as unidades federativas com menor desequilíbrio nesse indicador.

Ranking nacional:

1º lugar: Rio Grande do Norte (0,66% de déficit)

13º lugar: Acre (1,26% de déficit)

Último lugar: Alagoas (2,19% de déficit – maior do país)

O indicador, que integra o pilar de Segurança Pública do Ranking de Competitividade dos Estados, considera a relação entre a população prisional e o total de vagas disponíveis em todas as modalidades: presos provisórios, regimes fechado, semiaberto e aberto, Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), além de medidas de segurança de internação.

A posição do Acre reflete um cenário relativamente equilibrado no sistema prisional estadual, especialmente quando comparado a estados do Nordeste e Sudeste que enfrentam crises de superlotação crônica. Os dados destacam a importância do planejamento penitenciário e investimentos em infraestrutura carcerária como fatores essenciais para a segurança pública e ressocialização.

