Acre no pódio do mundo: Leonardo Calid faz história ao conquistar o vice-campeonato mundial de jiu-jitsu

O Acre entrou definitivamente para a história do jiu-jitsu mundial com a conquista do vice-campeonato do atleta Leonardo Calid no Campeonato Mundial da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira, 12.

A conquista ganha ainda mais relevância por ter ocorrido na categoria faixa-preta, a mais avançada e tecnicamente exigente do jiu-jitsu. O feito é inédito: é a primeira vez que um atleta acreano alcança essa colocação em mais de 30 anos de prática da modalidade no estad

“Essa conquista representa pra mim a coroação de uma trajetória de vida dedicada ao esporte. Hoje, mesmo tendo como maior prioridade o desenvolvimento de escolas de JiuJitsu e de outros líderes/professores, a competição ainda faz parte da minha vida e segue sendo um desafio de desenvolvimento pessoal”, declarou o atleta.

A IBJJF é a maior e mais prestigiada federação da modalidade no mundo, e o Mundial que organiza é considerado o mais importante e disputado do circuito internacional.

A campanha que levou Leonardo Calid ao vice-campeonato foi marcada por atuações consistentes e dominantes. Ao todo, o atleta disputou quatro lutas. Até a semifinal, venceu todos os combates sem sofrer nenhum ponto. Na estreia, garantiu a vitória em menos de dois minutos, finalizando o adversário com uma chave de pé. Na segunda luta, venceu por pontos após aplicar uma queda. Já na semifinal, saiu vitorioso na decisão do árbitro, após demonstrar maior volume de ataques ao longo do confronto.

Na grande final, Calid enfrentou Clark Gracie, em um duelo de alto nível técnico. O vice-campeonato representa o pódio mais importante já alcançado por um atleta acreano no jiu-jitsu, colocando o estado em evidência no cenário mundial da modalidade.

Sobre Leonardo Calid – Nascido no Acre, iniciou seus treinamentos ainda no estado e construiu sua trajetória esportiva. Em 2013, fundou sua própria academia e, desde então, passou a ser orientado pelo sensei Henrique Machado, reconhecido como um dos treinadores mais prestigiados do jiu-jitsu mundial.

Ao longo da carreira, Calid acumulou títulos expressivos, sendo diversas vezes campeão acreano nas categorias com quimono e sem quimono. Em 2024, foi campeão rondoniense e campeão brasileiro.

Em outubro deste ano, o atleta deu mais um passo decisivo rumo ao alto rendimento ao se mudar temporariamente para os Estados Unidos, onde finalizou sua preparação ao lado do professor Carlos Lemos Jr., em Chicago. Nesse período, passou a treinar nas academias Gracie Barra Downers Grove e Gracie Barra New Lenox, intensificando sua preparação para o Mundial.

Relacionado

Comentários