Acre mantém isenção total de IPVA para carros elétricos e híbridos em 2026

Estado está entre os poucos do país que não cobram imposto de veículos eletrificados, independentemente do valor

Já está valendo em 2026 a isenção total do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para carros elétricos e híbridos no Acre. Com a medida, os proprietários desses veículos seguem entre os mais beneficiados do país, já que o estado não cobra o tributo para modelos eletrificados, independentemente da tecnologia utilizada ou do valor do automóvel.

Levantamento divulgado pela CNN Brasil aponta que o Acre está entre as poucas unidades da federação que concedem isenção integral tanto para veículos 100% elétricos quanto para híbridos. Embora a alíquota padrão do IPVA no estado seja de 2%, ela não é aplicada aos veículos que utilizam tecnologias de propulsão elétrica.

O benefício já em vigor representa uma economia significativa para os proprietários, especialmente diante do crescimento gradual da frota de veículos elétricos e híbridos no Brasil. Na maioria dos estados, os incentivos são mais restritivos, variando entre alíquotas reduzidas, isenções temporárias ou regras que impõem limites de valor, tipo de motorização ou exigência de fabricação nacional.

Enquanto estados como São Paulo e Minas Gerais adotam critérios mais rigorosos, restringindo o benefício a modelos específicos ou a híbridos flex, o Acre mantém uma política mais ampla de incentivo à mobilidade sustentável.

Além da isenção para veículos eletrificados, também já está em vigor em 2026 a regra que garante isenção de IPVA para veículos com mais de 20 anos de fabricação, ampliando o alcance do benefício e favorecendo proprietários de carros mais antigos em todo o estado.

