Acre lidera ranking nacional de maternidade precoce com 21,4% de mães adolescentes

Deracre atua em Brasileia e Assis Brasil para melhorar escoamento da produção rural e tráfego nas comunidades

O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) está avançando com a Operação Verão 2025, realizando serviços de recuperação de ramais nos municípios de Brasileia e Assis Brasil nesta sexta-feira (16). As ações atendem a diretrizes do governador Gladson Cameli para garantir condições adequadas de tráfego e escoamento da produção agrícola no interior do estado.

Segundo a presidente do Deracre, Sula Ximenes:

As equipes estão trabalhando diretamente nos ramais estratégicos

A iniciativa visa facilitar o transporte da produção rural

Melhorias impactam diretamente no sustento das famílias agricultoras

Operação segue determinação expressa do governador Cameli

“Estamos garantindo melhores condições nos ramais porque sabemos que é por eles que passa a produção dos nossos agricultores e o sustento de muitas famílias”, reforçou Ximenes. A operação faz parte do pacote de investimentos em infraestrutura logística para o período de verão no Acre.

Em Brasileia, a meta é recuperar 200 quilômetros, e o Deracre já iniciou os trabalhos nos ramais do 88, Escondido, Jacú, Altamira, Preguiça, Sol a Sol e Km 13. Em Assis Brasil, a previsão é atender 75 quilômetros, com frentes de serviço avançando nos ramais Arraial do Burro, Samaúma, Sol a Sol, Marinho e, em breve, no ramal Damião.

As equipes executam serviços como limpeza mecanizada, regularização da plataforma e drenagem superficial. Os serviços são conduzidos com maquinário próprio da autarquia e visam fortalecer a infraestrutura rural, assegurando trafegabilidade e dignidade às comunidades produtoras da região.

