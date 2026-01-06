Acre lidera queda no preço do etanol no país, aponta ANP

O Acre registrou a maior redução percentual no preço do etanol hidratado em todo o país na semana encerrada em 3 de janeiro, segundo dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). De acordo com o levantamento, o valor médio do combustível no estado caiu 12,35%, passando a R$ 5,25 o litro.

Apesar da queda expressiva, o Acre ainda aparece entre as unidades da federação com os preços mais elevados do etanol. O maior valor registrado em um posto no período foi de R$ 6,08, também no território acreano.

No cenário nacional, os preços do etanol apresentaram comportamento variado. Houve aumento em 15 estados, queda em quatro e no Distrito Federal, estabilidade em seis unidades da federação, enquanto no Amapá não houve medição. A maior alta semanal foi observada no Tocantins, onde o combustível subiu 3,92%, alcançando R$ 5,04 o litro.

A média nacional do etanol teve leve elevação de 0,22%, chegando a R$ 4,49 por litro. Em São Paulo, principal produtor e consumidor do biocombustível no país, o preço permaneceu estável em R$ 4,28. O menor preço médio estadual foi registrado em Mato Grosso do Sul, a R$ 4,00, enquanto o maior ficou com o Amazonas, onde o litro do etanol foi vendido, em média, a R$ 5,49.