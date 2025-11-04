Acre lidera Encontro Nacional de Corregedores da Polícia Civil em Brasília

Sob a liderança de um representante do Estado do Acre, o Comitê Nacional dos Corregedores-Gerais das Polícias Civis promoveu, na quinta-feira, 30, e sexta, 31, o 1º Encontro Nacional dos Corregedores-Gerais das Polícias Civis, realizado em Brasília (DF). O evento reuniu corregedores de todo o país, autoridades e especialistas da área, consolidando-se como um dos principais fóruns de discussão sobre gestão e controle interno na segurança pública.

A iniciativa foi coordenada pelo delegado Thiago Duarte, que é corregedor-geral da Polícia Civil do Acre e presidente do Comitê Nacional. O encontro teve como objetivo fortalecer a integração entre as corregedorias, compartilhar boas práticas e discutir diretrizes modernas de governança e transparência.

“O papel das corregedorias é essencial para a credibilidade da instituição policial. Fortalecer esses órgãos significa fortalecer toda a estrutura da segurança pública”, destacou o delegado durante a abertura.

Entre os participantes estiveram membros da Corregedoria-Geral da Polícia Federal, da Corregedoria-Geral da União, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Comitê Nacional dos Chefes de Inteligência das Polícias Civis e da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. O encontro contou com palestras e apresentações de experiências bem-sucedidas de corregedorias estaduais.

Durante o evento, Thiago Duarte foi reeleito por aclamação como presidente do Comitê Nacional dos Corregedores-Gerais das Polícias Civis, em reconhecimento à sua liderança e ao trabalho desenvolvido à frente da instituição.

A condução do encontro reafirmou o protagonismo do Acre no cenário nacional da atividade correcional. Segundo Thiago Duarte, o Estado tem demonstrado que é possível liderar com diálogo, técnica e propósito: “Nosso trabalho é construir uma rede de corregedorias fortes, preparadas e alinhadas às melhores práticas de gestão pública”.

Em seu discurso, o corregedor-geral agradeceu o apoio do delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Henrique Maciel, e reconheceu o empenho de toda a equipe da Corregedoria-Geral do estado. O evento foi encerrado com o compromisso coletivo de fortalecer a transparência, a ética e a eficiência das Polícias Civis em todo o Brasil.

Fonte: PCAC

