Acre lidera coeficiente de incidência de dengue no Brasil

O Acre registra a maior taxa de incidência de dengue no país nos primeiros três meses de 2025, com 760,9 casos para cada 100 mil habitantes, segundo dados do Painel de Monitoramento das Arboviroses, do Ministério da Saúde. O estado supera São Paulo (633,9), Mato Grosso (470,2) e Goiás (368,4) no ranking nacional.

Desde o começo de janeiro, o Governo do Acre decretou emergência em saúde pública por conta do aumento de casos de dengue e síndromes respiratórias (SRAGs). No final do mes de janeiro, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, assinaram o decreto de emergência no município em razão do aumento da proliferação do mosquito transmissor da dengue e outras arboviroses.

Dados retirados do Painel nesta segunda-feira, 10, revelam que o Acre contabiliza 6.701 casos prováveis da doença, com três óbitos confirmados e um em investigação. Segundo as informações, 54% dos casos prováveis de dengue no estado são de mulheres, enquanto os outros 46% são de homens.

Entre janeiro e março, o Brasil registrou 502.317 casos prováveis de dengue, com 235 mortes confirmadas e 491 óbitos ainda em investigação. Os números revelam que as mulheres representam 55% dos casos prováveis no país, enquanto os homens somam 45%. As faixas etárias mais afetadas estão entre 20 e 49 anos, abrangendo a população economicamente ativa.

