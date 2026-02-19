Flash
Acre lidera articulação para criação de Aliança de Integração Bioceânica entre Brasil e Peru
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), está à frente de uma articulação diplomática e comercial para consolidar a Rota Bioceânica da Amazônia Ocidental. O estado propõe a criação de uma Aliança de Integração Bioceânica, um fórum permanente de cooperação que reunirá estados brasileiros e departamentos peruanos para acelerar a integração logística, econômica e política entre o Brasil e os portos do Pacífico.
O projeto será o tema central de um encontro estratégico que será realizado nesta quinta-feira, 19, e sexta-feira, 20, na Câmara de Comércio e Indústria de Arequipa (CCIA), reunirá lideranças de governos, do setor empresarial, do turismo e de parlamentos dos dois países. Também estará presente a Assembleia Legislativa do Acre, representada pelo deputado estadual, Luiz Gonzaga.
A iniciativa visa transformar a rodovia interoceânica em um corredor de desenvolvimento efetivo, superando desafios burocráticos e potencializando a competitividade regional.
Integração
Para o governo acreano, a integração não deve ser vista apenas como uma obra de engenharia, mas como um projeto estruturante. A Aliança focará na redução de custos logísticos, na atração de investimentos privados e no acesso facilitado de produtos do Quadrante Rondon, que é formado pelos estados do Acre, Rondônia e Mato Grosso, aos mercados asiáticos.
O secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita, destaca que o papel do Acre é de articulador estratégico. Segundo ele, o momento exige uma governança que conecte quem produz a quem transporta e exporta.
“Estamos construindo um ambiente institucional ágil e orientado a resultados. A proposta da Aliança é unir forças entre os governos subnacionais e o setor produtivo para que a rota deixe de ser apenas um caminho e passe a ser um corredor de prosperidade. O Acre, sob a liderança do governador Gladson Camelí, assume o protagonismo para conectar o Brasil ao Pacífico de forma definitiva, gerando emprego e renda para a nossa população”, afirmou o secretário.
Atores e Territórios Conectados
O encontro terá uma comitiva, integrando os departamentos peruanos de Madre de Dios, Puno, Cusco, Arequipa e Moquegua. Do lado brasileiro, os estados de Rondônia e Mato Grosso, parceiros do Acre no fluxo de exportação e compõem o eixo de influência da aliança.
A agenda de ações incluirá parcerias com operadores fundamentais da logística internacional, como: Portos de Matarani e Ilo (Peru); Cosco Shipping (responsável pelo Porto de Chancay); ZED Ilo (Zona Especial de Desenvolvimento); Concessionária IIRSA Sur (responsável pela rodovia no lado peruano); Promperu e a Câmara de Comércio de Arequipa.
Impacto Social e Econômico
Além do fortalecimento das cadeias produtivas locais e do estímulo à industrialização, a Aliança de Integração Bioceânica prevê a dinamização do turismo transfronteiriço e a redução de desigualdades regionais.
O fórum atuará diretamente na harmonização de procedimentos aduaneiros e na defesa de interesses comuns perante os governos nacionais e organismos internacionais.
Com a criação desta agenda de ações, o Acre reafirma sua posição como o elo logístico e institucional entre o coração da América do Sul e as maiores economias do mundo, consolidando um passo decisivo para a integração sul-americana.
Em agenda no Incra, Tadeu Hassem defende reorganização e segurança jurídica para assentamentos do Acre
O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) participou, nesta quinta-feira (19), de uma reunião na Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em Rio Branco, para discutir a regularização e a reorganização de projetos de assentamento no Acre. O encontro reuniu lideranças de Capixaba, Sena Madureira e da capital, com foco especial no Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) Remanso.
A agenda teve como objetivo retomar um plano de trabalho conjunto voltado às famílias assentadas, priorizando segurança jurídica, ordenamento territorial e fortalecimento das atividades produtivas. Para Tadeu, a reorganização dos projetos é um passo necessário para garantir estabilidade às comunidades e impulsionar o desenvolvimento rural.
“Estamos aqui dialogando com o Incra, com as lideranças e com as associações, para construir soluções concretas. O que queremos é organização, regularização e condições reais de trabalho para quem vive da terra. O homem e a mulher do campo precisam de segurança para produzir e crescer”, afirmou o parlamentar.
Os assentamentos desempenham papel estratégico na economia acreana, especialmente nas cadeias da agricultura familiar e do extrativismo sustentável. No caso do PAE Remanso, o modelo agroextrativista combina produção agrícola com manejo responsável dos recursos naturais, garantindo geração de renda e preservação ambiental.
Durante a reunião, presidentes e representantes das associações vinculadas ao PAE apresentaram demandas relacionadas à titulação, reorganização territorial e apoio técnico. Segundo Tadeu Hassem, a articulação institucional é fundamental para destravar pautas que impactam diretamente a produtividade e a qualidade de vida das famílias.
“O desenvolvimento do Acre passa pelo fortalecimento dos nossos assentamentos. Quando há diálogo entre Incra, lideranças locais e poder público, conseguimos avançar. Precisamos restabelecer uma agenda permanente de acompanhamento, com metas claras e responsabilidade compartilhada”, destacou.
O deputado reforçou ainda que continuará acompanhando as tratativas junto ao Incra e demais órgãos competentes, defendendo políticas públicas estruturantes para o meio rural, com foco em regularização fundiária, assistência técnica e ampliação de oportunidades para os produtores.
Pai e filho ficam feridos após briga durante consumo de bebida alcoólica
Ambos foram atendidos e encaminhados à delegacia por lesão corporal
Uma ocorrência de lesão corporal mobilizou a polícia após uma briga entre pai e filho (não identificados). A equipe foi acionada por populares que relataram uma confusão em via pública na avenida Manoel Marinho Montes na noite desta quarta-feira, dia 18.
Ao chegar ao local indicado, os policiais militares do 5ºµ Batalhão do Alto Acre, encontraram o pai a cerca de 10 metros do ponto informado como sendo o da agressão. Aproximadamente 40 metros adiante, o filho também foi localizado, igualmente ferido.
No primeiro atendimento, foi constatado que o pai apresentava um corte profundo na região da cabeça, com sangramento significativo. Segundo testemunha, a lesão teria ocorrido durante a discussão entre os dois, possivelmente com o uso de objeto perfurocortante.
Questionado, o homem afirmou apenas que havia entrado em vias de fato com o filho, sem detalhar o motivo do desentendimento.
Já o filho apresentava escoriação com leve sangramento na região lateral esquerda do rosto, próximo ao olho. Ele relatou que ambos ingeriam bebida alcoólica quando, sem motivo aparente, o pai teria arremessado uma garrafa contra ele, provocando o ferimento. Também informou que há histórico de conflitos e agressões anteriores entre os dois.
As duas partes receberam atendimento médico e foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como lesão corporal.
Colisão entre dois carros é registrada em rotatória da AC-405, em Cruzeiro do Sul
Acidente causou apenas danos materiais e deixou o trânsito parcialmente lento na manhã desta quarta-feira
Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quarta-feira (18) em uma rotatória da rodovia AC-405, no município de Cruzeiro do Sul.
Segundo as informações apuradas no local, a colisão envolveu dois carros que trafegavam pela via no momento do ocorrido. As circunstâncias que provocaram o acidente ainda não foram esclarecidas e deverão ser definidas após os levantamentos realizados pelas autoridades.
Apesar do impacto, não houve registro de feridos em estado grave. Os prejuízos foram apenas materiais, atingindo os veículos envolvidos.
O Policiamento de Trânsito foi acionado, controlou o fluxo de veículos e adotou os procedimentos de praxe. Durante o atendimento da ocorrência, o tráfego ficou parcialmente lento, mas foi normalizado após a retirada dos automóveis da pista.
As autoridades reforçam a necessidade de atenção redobrada ao trafegar por rotatórias e trechos de maior movimento, especialmente em horários de pico, para evitar novos acidentes.
