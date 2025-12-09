Acre lança processo seletivo para professores da Educação Escolar Indígena; inscrições começam nesta quarta (10)

O Governo do Acre publicou nesta terça-feira (9), no Diário Oficial, o Edital nº 001 SEAD/SEE/INDÍGENA, que abre Processo Seletivo Simplificado para formação de cadastro de reserva e futura contratação temporária de professores para a Educação Escolar Indígena. O certame é realizado pela Secretaria de Estado de Administração (Sead) e pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE).

O objetivo é suprir carências temporárias nas escolas indígenas da rede estadual. As contratações dependerão da necessidade da administração pública e da disponibilidade orçamentária, conforme prevê a legislação vigente.

Cargos, requisitos e salários

O edital prevê vagas para diferentes níveis de formação, com atuação do Ensino Fundamental ao Ensino Médio:

Professor PS1 (Nível Fundamental) – R$ 1.543,32 (30h semanais)

Professor PS2 (Nível Médio) – R$ 1.620,48 (30h semanais)

Professor P1 (Magistério ou Superior em andamento) – R$ 3.483,69 (30h semanais)

Professor P2 (Nível Superior) – R$ 3.305,40 (25h semanais)

Os profissionais selecionados atuarão em atividades pedagógicas e de gestão escolar, com ênfase em interculturalidade, bilinguismo, preservação da língua indígena, da territorialidade e das tradições dos povos originários, além da participação junto às comunidades.

Inscrições

As inscrições estarão abertas de 10 de dezembro de 2025 a 10 de janeiro de 2026, a partir das 11h, exclusivamente pelo site da SEE. No último dia, o sistema funcionará até as 12h, com entrega presencial da documentação até as 17h.

Candidatos sem acesso à internet poderão se inscrever presencialmente nos postos da SEE em Santa Rosa do Purus, Manoel Urbano, Jordão, Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo.

Etapas e critérios de seleção

A seleção terá fase única, composta por análise curricular, com pontuação máxima de 100 pontos:

Pertencimento étnico: até 40 pontos

Experiência na Educação Escolar Indígena: até 60 pontos

A análise será realizada em sessão pública no Departamento de Educação Escolar Indígena, em Rio Branco, com acompanhamento do MPF, Funai e Upiau.

O edital também reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência, conforme legislação. O candidato deve declarar a condição no momento da inscrição e apresentar laudo médico compatível com as funções do cargo.

Contratação e prazos

Os contratos terão duração de até 24 meses, prorrogáveis uma única vez por igual período, conforme interesse da administração. Convocações serão publicadas exclusivamente no Diário Oficial, e os aprovados deverão apresentar toda a documentação exigida dentro dos prazos estabelecidos.

Resultado

O resultado final será divulgado no Diário Oficial do Estado do Acre. Recursos poderão ser apresentados em até dois dias após o resultado preliminar da análise curricular.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (68) 3213-2331 ou pelo e-mail [email protected]

