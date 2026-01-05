Cotidiano
Acre já arrecada mais de R$ 100 milhões em tributos no início de 2026
Impostos municipais somam R$ 5,5 milhões, com Rio Branco liderando a arrecadação no estado
O Estado do Acre já registrou uma arrecadação de R$ 100.951.951,83 em tributos federais, estaduais e municipais desde o dia 1º de janeiro até a manhã desta segunda-feira (5), segundo dados do Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. A consulta foi realizada às 9h57, e o sistema é atualizado a cada segundo, refletindo a soma de impostos pagos pelos contribuintes acreanos, o que representa cerca de 0,16% do total arrecadado no país no mesmo período.
Do total, os tributos municipais correspondem a R$ 5.547.087,36, com a capital Rio Branco concentrando a maior parte da arrecadação: R$ 3.951.365,31. O segundo município mais arrecadador é Cruzeiro do Sul, com R$ 420.393,07, seguido por Sena Madureira (R$ 139.534,37) e Feijó (R$ 113.262,94). Municípios de menor porte, como Manoel Urbano e Bujari, registram valores significativamente menores, de R$ 1.080,97 e R$ 9.709,61, respectivamente.
A plataforma do Impostômetro não detalha quanto do total arrecadado corresponde individualmente a cada município quando se consideram também os tributos estaduais e federais, mas os números reforçam a concentração da arrecadação nas cidades maiores, principalmente na capital.
Confira a arrecadação municipal completa do Acre (do maior para o menor valor):
-
Rio Branco: R$ 3.951.365,31
-
Cruzeiro do Sul: R$ 420.393,07
-
Sena Madureira: R$ 139.534,37
-
Feijó: R$ 113.262,94
-
Brasiléia: R$ 111.993,47
-
Tarauacá: R$ 102.027,09
-
Senador Guiomard: R$ 92.378,99
-
Epitaciolândia: R$ 85.374,21
-
Capixaba: R$ 67.539,93
-
Plácido de Castro: R$ 61.364,51
-
Marechal Thaumaturgo: R$ 60.839,67
-
Xapuri: R$ 49.103,25
-
Assis Brasil: R$ 47.135,28
-
Acrelândia: R$ 47.085,74
-
Rodrigues Alves: R$ 41.793,44
-
Porto Acre: R$ 36.658,40
-
Jordão: R$ 35.518,52
-
Mâncio Lima: R$ 32.570,88
-
Santa Rosa do Purús: R$ 20.845,90
-
Porto Walter: R$ 19.511,81
-
Bujari: R$ 9.709,61
-
Manoel Urbano: R$ 1.080,97
Os dados evidenciam a forte concentração da arrecadação municipal nas maiores cidades do estado, enquanto os municípios menores continuam com participação limitada.
Deracre apresenta vídeo com maquete digital da 6ª ponte do Arco Viário
Arco Viário de Rio Branco
“Mesmo durante o período de inverno, conseguimos manter o avanço da obra, já que não houve chuvas tão intensas. A previsão é concluir a etapa de pavimentação até o fim do verão seguinte”, destaca.
Prefeitura de Jordão sanciona orçamento de R$ 61,8 milhões para 2026
A Prefeitura de Jordão publicou nesta segunda-feira, 5, a Lei nº 18, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2026. O orçamento
Juruá 24horas
A Prefeitura de Jordão publicou nesta segunda-feira, 5, a Lei nº 18, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2026. O orçamento aprovado pela Câmara Municipal totaliza R$ 61.804.534,08, mantendo o equilíbrio entre receitas e despesas, conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).
De acordo com o texto da lei, o orçamento municipal é composto pelo Orçamento Fiscal, que engloba o Poder Legislativo e os órgãos do Poder Executivo, e pelo Orçamento da Seguridade Social, responsável pelas ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social. Do montante global, R$ 56,2 milhões serão destinados ao Orçamento Fiscal, enquanto R$ 5,59 milhões ficarão para a Seguridade Social.
A educação concentra a maior parcela dos recursos previstos, com R$ 31,5 milhões, reafirmando o setor como prioridade da gestão municipal. A saúde aparece em seguida, com dotação de R$ 8,23 milhões, enquanto a área de administração contará com R$ 9,17 milhões. Também estão previstos investimentos em urbanismo, que receberá R$ 5,83 milhões, e em assistência social, com recursos superiores a R$ 1,75 milhão.
Entre os órgãos da administração municipal, a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura lidera o volume de recursos, com R$ 31,9 milhões. Já a Secretaria Municipal de Administração, Obras e Infraestrutura terá orçamento de R$ 12,2 milhões. A Secretaria de Saúde contará com R$ 8,23 milhões, e a Câmara Municipal receberá R$ 1,42 milhão para a manutenção de suas atividades ao longo de 2026.
A lei orçamentária autoriza ainda o Poder Executivo a realizar remanejamentos e transposições de recursos, firmar convênios com entidades governamentais e não governamentais e abrir créditos suplementares de até 30% do valor total da despesa fixada, desde que respeitados os limites legais. Ficam excluídas desse cálculo despesas vinculadas ao SUS, FNDE, FNAS, convênios e operações de crédito.
Outro ponto previsto é a possibilidade de atualização monetária do orçamento até o primeiro semestre de 2026, com base no índice oficial de inflação do governo federal, caso a variação ultrapasse 10%, com o objetivo de preservar o poder de compra da administração municipal.
Fatri confirma atletas acreanos nos mundiais de Duathlon e Triathlon
O departamento técnico da Federação Acreana de Triathlon (Fatri) confirmou os atletas acreanos classificados para os mundiais Multiesportivo(duathlon) em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e Triathlon em Pontevedra, na Espanha.
“A federação tem um imenso orgulho de promover as competições e conseguir garantir aos atletas vagas em eventos internacionais. Sabemos o valor dessas conquistas e isso valoriza muito o trabalho de todos”, declarou a presidente da Fatri, Cláudia Pinho.
Datas definidas
O Mundial Multiesportivo(duathlon) será em Abu Dhabi entre os dias 12 e 26 de novembro. O Campeonato Mundial de Triathlon vai ser realizado entre os dias 22 e 26 de setembro em Pontevedra.
Atletas classificados
Mundial Multiesportivo
Patrícia Maciel(35/39 anos)
Ane Lima(45/49 anos)
Welton Martins(30/34 anos)
Mundial de Pontevedra
Feminino (35/39 anos)
Samara Abraão
Dalvanir Ferreira
45/49 anos
Ane Lima
Masculino(25/29 anos)
Michel Rocha
Rayallerson Falcão
30/34 anos
Lázaro Cavalcante
Marcos Afonso
40/44 anos
Gilson Doria
45/49 anos
Fernando Nogueira
50/54 anos
Eduardo Andrade
Charles Smerdel
