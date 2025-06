Acre investiu R$ 599 milhões em pecuária em 2023, com 63% destinado a custeio, aponta estudo

Quer explorar o universo teatral mas não sabe como começar? O governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) e do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos na Usina de Arte João Donato, em Rio Branco. São 50 vagas divididas entre iniciação teatral (25 vagas) e leitura dramatizada (25 vagas), com aulas a partir de junho.