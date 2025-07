Acre investiga 6 casos suspeitos de sarampo e decreta emergência em saúde pública

O sábado (19) será marcado por tempo firme e ensolarado em boa parte do Norte e Centro-Oeste do Brasil, além de áreas da Bolívia e do Peru. De acordo com a previsão meteorológica, a atuação de uma incursão de ar polar garante dias secos, céu aberto e noites frias no Acre, Rondônia, sudeste e sul do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, planícies bolivianas e selva peruana.

Nas demais áreas do Amazonas, o calor abafado predomina, com possibilidade de chuvas pontuais, que podem vir acompanhadas de trovoadas e ventania. No Acre, o tempo firme predomina em todas as regiões, com destaque para as temperaturas amenas à noite e a baixa umidade relativa do ar durante o dia, o que exige atenção redobrada à hidratação e aos cuidados com a saúde respiratória.

Nas regiões leste e sul (Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira): o sábado será de céu limpo, clima seco e ventilado, com rajadas de vento vindas do sudeste. Não há previsão de chuva. A umidade do ar deve variar entre 25% e 35% nas horas mais quentes do dia, alcançando até 80% ao amanhecer. As noites serão frias, com sensação térmica mais baixa devido aos ventos moderados a fortes.

Já nas Regiões centro e oeste (Cruzeiro do Sul e Tarauacá): o cenário é semelhante. O ar polar mantém o tempo estável, com sol predominando ao longo do dia e noites frias. A umidade relativa do ar oscila entre 35% e 45% à tarde e pode chegar a 95% nas primeiras horas do dia. Os ventos sopram da direção sudeste, com intensidade entre fraca e moderada, podendo haver rajadas eventuais.

