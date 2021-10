Acre investe R$ 800 mil em convênio para 600 bolsas de pós-graduação para agentes públicos

O governador Gladson Cameli (Progressistas) participou de uma agenda no auditório da Secretaria de Estado de Educação (SEE) nesta quinta-feira, 30, para a assinatura de Convênio de 600 bolsas de pós graduação para Agentes Públicos do quadro efetivo do Estado do Acre de diversas instituições públicas, autárquicas e fundacionais, dos 22 municípios do estado mais a representação do Acre em Brasília.

O recurso é oriundo do Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Estado na ordem de R$ 858.000,00. O valor por cada vaga é de R$ 1.430,00.

Além disso, ocorreu a cerimônia de certificação do CEPT Campos Pereira – IEPTEC. O Instituto promoveu a diplomação de 100 formandos, de 10 cursos técnicos. Os cursos que oferecem capacitação em diferentes áreas são: Técnico em Administração, Técnico em Logística, Técnico em Edificações, Técnico em Designer de Móveis, Técnico em Informática, Técnico em Informática para Internet, Técnico em Manutenção e Suporte, Técnico em Redes de Computadores, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Segurança do Trabalho.

Em seu pronunciamento, o governador Gladson Cameli reiterou que os cursos vão contemplar os 22 municípios e proporcionar cursos de planejamento.

O gestor frisou que continuará valorizando os servidores públicos do Acre. “Eu quero ser o governador dos servidores. Em breve, poderemos dar aumento”, declarou.

A reitora da Universidade Federal do Acre (UFAC), Guida Aquino, disse que o curso é de mais de 300 horas e deverá dar sustentabilidade à administração pública. “Essa nova empreitada para os 600 servidores vai ser muito importante e espero que ninguém desista. O governador Gladson Cameli tem sido parceiro da universidade”, destacou.

Socorro Neri, secretária de educação do Estado, disse que a atual gestão vem valorizando os servidores. “O governo está caminhando com transparência, foco e responsabilidade com o bem público”, ressaltou.

O diretor-presidente do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica – IEPTEC, Francineudo Costa, anunciou investimentos que irão beneficiar os estudantes. “O Ieptec conseguiu, por meio do Ministério da Educação, bolsas de graduação. “Quero anunciar que conseguimos mais de 60 vagas para curso de pós-graduação para os professores da rede pública”.