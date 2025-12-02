Acre intensifica campanha do Dezembro Vermelho com diversas ações de prevenção

A rede pública oferece testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites em todas as unidades de saúde. Os Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) e os Serviços de Assistência Especializada (SAE)

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) abriu, nesta segunda-feira (1º), a programação do Dezembro Vermelho, mês dedicado ao combate ao HIV, à aids e às demais infecções sexualmente transmissíveis. A campanha envolve uma série de mobilizações em todas as regionais, com atividades educativas, testagem rápida ampliada e ações de prevenção combinada voltadas para diferentes públicos.

Levantamento divulgado pelo Departamento de Vigilância em Saúde mostra que o estado encerra 2025 com redução nas notificações de HIV. Em 2023 foram 317 registros; em 2024, 353; e, neste ano, o número caiu para 283 casos. Entre gestantes, a queda também segue consistente: foram 23 ocorrências em 2023, 14 em 2024 e 13 em 2025 — resultado que aproxima o Acre da certificação nacional de eliminação da transmissão vertical.

O chefe do Núcleo de Infecções Sexualmente Transmissíveis da Sesacre, Jozadaque Beserra, explica que a mudança no cenário está diretamente ligada ao reforço das estratégias de prevenção, especialmente com a ampliação do acesso à PrEP, à PEP, aos autotestes e ao fortalecimento dos serviços especializados.

“Os dados deste ano mostram que estamos avançando na prevenção e no cuidado das pessoas que vivem com HIV no Acre. A queda nas notificações e a redução dos casos entre gestantes refletem o fortalecimento da nossa rede de testagem, do acesso à PrEP e da ampliação dos serviços especializados. O Dezembro Vermelho é um momento estratégico para reforçar que o diagnóstico precoce e o tratamento contínuo salvam vidas e interrompem cadeias de transmissão”, destaca Beserra.

Apesar do avanço, a Sesacre tem chamado a atenção para um obstáculo que ainda preocupa: a interrupção do tratamento por parte de alguns pacientes. A falta de continuidade dificulta o controle da carga viral e aumenta o risco de transmissão.

“Temos motivos para celebrar, mas também precisamos reforçar que o cuidado não pode parar. Muitas pessoas começam o tratamento e, por diversos motivos, acabam abandonando. Nosso papel é acolher, orientar e garantir que ninguém enfrente isso sozinho. Procurar o CTA ou o SAE é o primeiro passo, todos os serviços do SUS estão prontos para apoiar, com respeito e sigilo”, completa Jozadaque.

Onde buscar atendimento no Acre

A rede pública oferece testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites em todas as unidades de saúde. Os Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) e os Serviços de Assistência Especializada (SAE), instalados em municípios como Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira, garantem acesso ao início e à manutenção da terapia antirretroviral (Tarv), acompanhamento clínico, PrEP, PEP e acolhimento para quem deseja retomar o tratamento.

Todos os atendimentos são gratuitos, sigilosos e garantidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

