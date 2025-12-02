Acre
Acre intensifica campanha do Dezembro Vermelho com diversas ações de prevenção
A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) abriu, nesta segunda-feira (1º), a programação do Dezembro Vermelho, mês dedicado ao combate ao HIV, à aids e às demais infecções sexualmente transmissíveis. A campanha envolve uma série de mobilizações em todas as regionais, com atividades educativas, testagem rápida ampliada e ações de prevenção combinada voltadas para diferentes públicos.
Levantamento divulgado pelo Departamento de Vigilância em Saúde mostra que o estado encerra 2025 com redução nas notificações de HIV. Em 2023 foram 317 registros; em 2024, 353; e, neste ano, o número caiu para 283 casos. Entre gestantes, a queda também segue consistente: foram 23 ocorrências em 2023, 14 em 2024 e 13 em 2025 — resultado que aproxima o Acre da certificação nacional de eliminação da transmissão vertical.
O chefe do Núcleo de Infecções Sexualmente Transmissíveis da Sesacre, Jozadaque Beserra, explica que a mudança no cenário está diretamente ligada ao reforço das estratégias de prevenção, especialmente com a ampliação do acesso à PrEP, à PEP, aos autotestes e ao fortalecimento dos serviços especializados.
“Os dados deste ano mostram que estamos avançando na prevenção e no cuidado das pessoas que vivem com HIV no Acre. A queda nas notificações e a redução dos casos entre gestantes refletem o fortalecimento da nossa rede de testagem, do acesso à PrEP e da ampliação dos serviços especializados. O Dezembro Vermelho é um momento estratégico para reforçar que o diagnóstico precoce e o tratamento contínuo salvam vidas e interrompem cadeias de transmissão”, destaca Beserra.
Apesar do avanço, a Sesacre tem chamado a atenção para um obstáculo que ainda preocupa: a interrupção do tratamento por parte de alguns pacientes. A falta de continuidade dificulta o controle da carga viral e aumenta o risco de transmissão.
“Temos motivos para celebrar, mas também precisamos reforçar que o cuidado não pode parar. Muitas pessoas começam o tratamento e, por diversos motivos, acabam abandonando. Nosso papel é acolher, orientar e garantir que ninguém enfrente isso sozinho. Procurar o CTA ou o SAE é o primeiro passo, todos os serviços do SUS estão prontos para apoiar, com respeito e sigilo”, completa Jozadaque.
Onde buscar atendimento no Acre
A rede pública oferece testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites em todas as unidades de saúde. Os Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) e os Serviços de Assistência Especializada (SAE), instalados em municípios como Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira, garantem acesso ao início e à manutenção da terapia antirretroviral (Tarv), acompanhamento clínico, PrEP, PEP e acolhimento para quem deseja retomar o tratamento.
Todos os atendimentos são gratuitos, sigilosos e garantidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
MDB define que Jéssica Sales será candidata ao Senado e descarta vice-governador em 2026
Partido revela simpatia pela chapa de Mailza Assis, mas adia decisão sobre aliança até abril de 2025, quando a atual vice-governadora assumir o comando do estado
O MDB acreano definiu que a ex-deputada federal e médica Jéssica Sales será candidata ao Senado Federal nas eleições de 2026, descartando a possibilidade de ela aceitar convites para ser candidata a vice-governadora. A informação foi confirmada pelo presidente estadual do partido, Vagner Sales, que revelou haver simpatia pela chapa da pré-candidata ao governo Mailza Assis (PP).
Cenário eleitoral:
-
Jéssica Sales recusou convites para vice nas chapas de Alan Rick (Republicanos) e Mailza Assis (PP)
-
MDB pretende ocupar uma das vagas de vice na chapa de Mailza
-
Decisão sobre aliança será adiada até abril de 2025, quando Mailza assumir o governo
“Sobre com qual partido o MDB vai se aliar, não escondo haver uma simpatia pela candidatura da atual vice-governadora e pré-candidata Mailza Assis”, afirmou Vagner Sales.
“Mas vamos esperar abril do próximo ano, quando a Mailza assumir o governo, para discutir a composição.”
Pré-candidatos ao Senado confirmados:
-
Márcio Bittar (PL)
-
Jorge Viana (PT)
-
Jéssica Sales (MDB)
-
Mara Rocha (PL)
-
Gladson Cameli (PP)
-
Eduardo Veloso (UB)
O MDB iniciará em breve a montagem das chapas para deputados estaduais e federais, enquanto aguarda o momento político mais adequado para formalizar as alianças estaduais. O partido mantém sua tradição de lançar candidaturas competitivas ao Senado, cargo que já foi ocupado por nomes históricos da legenda no Acre.
Samba do Liguth encerra 2025 com edição especial e participação de Matheus Pessanha
O projeto Samba do Liguth realiza no dia 5 de dezembro, às 19h, no Bar da Piscina da AABB, a última edição do ano em alusão ao Dia Nacional do Samba. O encontro reúne artistas locais e recebe o músico carioca Matheus Pessanha, que integra a nova geração do samba no Rio de Janeiro.
Segundo a Billboard Brasil, Pessanha é cantor, multi-instrumentista e produtor musical, com atuação em rodas de samba da Zona Norte do Rio, presença em festivais nacionais e participação como diretor musical no Rock in Rio 2024.
Quem é Matheus Pessanha
Nascido no Grajaú, Zona Norte do Rio, Pessanha começou no pagode ainda jovem e se profissionalizou após ingressar na faculdade de Música Popular da UNIRIO. Seu trabalho ganhou visibilidade após vídeos mostrando os bastidores das rodas de samba viralizarem nas redes sociais. Em 2024, foi diretor musical do show de Lukinhas no Rock in Rio e participou de apresentações com Lourena no Lollapalooza.
O idealizador do projeto, Anderson Liguth, destaca o encerramento da temporada. “O projeto Samba do Liguth tem alegria de anunciar a última edição de 2025, em alusão ao Dia Nacional do Samba, com convidados locais e a participação de Matheus Pessanha”, afirma.
Liguth também ressalta o papel social do samba no Acre. “O samba é um organismo vivo. Ele movimenta a economia, forma músicos, fortalece famílias e cria redes comunitárias. É uma ferramenta de transformação”, explica.
Os ingressos estão disponíveis por R$ 40 no primeiro lote. Vendas e informações pelos números (68) 99985-9838 e (68) 99944-6092 (WhatsApp).
Acre é o único estado brasileiro a reduzir seca entre setembro e outubro, aponta Monitor das Secas
Ferramenta do governo federal mostra que 15 estados intensificaram a estiagem no período, enquanto estado acreano apresentou diminuição do fenômeno
O Acre foi o único estado brasileiro a apresentar diminuição da seca entre setembro e outubro deste ano, segundo dados do Monitor das Secas, ferramenta do Governo Federal utilizada para acompanhar a evolução da estiagem no país. A atualização divulgada nesta segunda-feira (1º) mostra um cenário preocupante na maior parte do território nacional.
Panorama nacional:
-
15 estados intensificaram a seca: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins
-
13 estados aumentaram a área atingida: Alagoas, Amapá, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe
-
5 estados reduziram a área com seca: Bahia, Espírito Santo, Amazonas, Roraima e Rio Grande do Sul (onde a seca desapareceu)
Situação do Acre:
O estado acreano figura no grupo que manteve estabilidade na extensão territorial da seca, juntamente com Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins. No entanto, em outubro, o Acre ainda integrou o conjunto de unidades da Federação com seca em 100% do território, situação compartilhada com Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Piauí, Distrito Federal, Tocantins e Ceará.
Os dados revelam a gravidade da estiagem no país, com o Acre se destacando positivamente como a única unidade federativa a apresentar melhora no indicador no período analisado.
