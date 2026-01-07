Cotidiano
Acre institui Selo da Agricultura Familiar para valorizar produtos artesanais
O Governo do Acre sancionou a Lei nº 4.666, de 4 de novembro de 2025, que cria o Selo da Agricultura Familiar no estado. A norma foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, 7, e tem como objetivo identificar e valorizar produtos agropecuários artesanais oriundos da agricultura familiar, garantindo padrões de qualidade e segurança sanitária.
O selo poderá ser concedido a produtos de origem animal e vegetal, in natura ou processados, produzidos por agricultores familiares, povos indígenas, comunidades tradicionais, extrativistas, associações e cooperativas, desde que atendam às exigências legais. A coordenação ficará sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), que também será responsável pela regulamentação, concessão e fiscalização do uso do selo.
Entre os benefícios previstos estão prioridade em compras institucionais do governo, apoio técnico para adequação sanitária e participação preferencial em feiras e eventos. A lei entra em vigor na data da publicação e deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo em até 90 dias.
Ulisses Torres comanda tático e definirá titulares para o amistoso
O técnico Ulisses Torres comanda um trabalho tático nesta quarta, 7, no José de Melo, e vai definir os titulares do Rio Branco para o amistoso contra o Humaitá. A partida será disputada nesta quinta, 8, a partir das 15 horas, no José de Melo.
“Teremos um bom amistoso contra o Humaitá e a meta é aproveitar ao máximo o trabalho. Esse é o momento de seguir melhorando e ajustando a equipe para estreia”, declarou Ulisses Torres.
Abandonou o treinamento
O volante Israel abandonou o treinamento dessa terça, 6, no José de Melo, após uma discussão e terá uma reunião com a comissão técnica do Estrelão. O atleta será cobrado pelo ato de indisciplina.
Apresenta reforços
A diretoria do Rio Branco segue no mercado e pretende apresentar reforços ainda nesta semana. Um goleiro, um lateral direito e um volante são esperados no José de Melo.
Peru, Emirados Árabes e Turquia concentram exportações do Acre em 2025
Vendas externas somaram US$ 98,9 milhões, com crescimento de 13%, impulsionadas principalmente por carne bovina, soja e carne suína
Independência e Galvez empatam em um duelo amistoso no Marinho Monte
Independência e Galvez empataram por 2 a 2 nesta terça, 6, no Marinho Monte, em um duelo amistoso como preparação para a disputa do Campeonato Estadual de 2026. João Bravo e Kaike anotaram os gols do Tricolor e Anderson e Marcos Júnior fizeram os gols do Imperador.
Avaliação Tricolor
O técnico Ivan Mazzuia aprovou o treinamento do Independência e elogiou a evolução da parte física e tática.
“Conseguimos melhorar bastante em relação ao primeiro amistoso e essa evolução é fundamental. A meta é chegar no melhor nível na estreia contra o Santa Cruz”, afirmou o treinador do Tricolor.
Fala, Maurício!
“Ainda temos alguns atletas precisando evoluir na parte física e tática, mas o resultado do trabalho foi bastante satisfatório. Temos uma semana para a estreia e vai ser melhorar em todos os fundamentos”, comentou o técnico do Galvez, Maurício Carneiro.
