Acre inicia 2026 com salto nas exportações e Brasileia assume liderança no ranking estadual
Por Marky Brito e Joquebede Oliveira*
O Acre abriu o ano de 2026 consolidando sua posição como um importante player no comércio internacional da Amazônia Sul-Ocidental. Segundo dados do mais recente Boletim de Comércio Exterior, divulgado pela Secretaria de Planejamento (Seplan), as exportações do estado atingiram US$ 9,10 milhões em janeiro, demonstrando um crescimento de 11,7% em relação ao mês anterior. O resultado garantiu um superávit comercial de US$ 8,69 milhões, uma vez que as importações recuaram 42% no mesmo período.
Esse desempenho positivo é a continuidade de um ano histórico: em 2025, o Acre bateu recordes ao exportar US$ 98,90 milhões, valor 13,3% superior ao de 2024. A estrutura econômica atual, baseada em produtos do agronegócio e extrativismo, bem como a abertura constante de novos mercados, têm permitido ao estado manter saldos positivos ininterruptos, vendendo para o mundo muito mais do que compra.
A pauta de exportações de janeiro foi dominada pela carne bovina, que representou 47,7% das vendas (US$ 4,34 milhões). No entanto, a grande notícia do mês foi a forte recuperação da castanha-do-brasil, que, em função do período da safra, saltou para a segunda posição, com 32,3% de participação (US$ 2,94 milhões), seguida pela carne suína, com 7,7%.
Essa mudança no perfil dos produtos impactou diretamente o ranking dos municípios. Brasileia conquistou o primeiro lugar no estado, movimentando US$ 3,29 milhões, impulsionada justamente pela castanha e pela carne suína. Senador Guiomard ficou em segundo lugar, como o principal polo de carne bovina, enquanto a capital, Rio Branco, ocupou a terceira posição.
Geograficamente, o Acre está redesenhando suas parcerias. O Peru se consolidou como o maior destino das mercadorias acreanas, absorvendo 39% de tudo que foi exportado em janeiro. Os Emirados Árabes Unidos aparecem na sequência, com 28,2%, demonstrando a força da carne acreana no mercado asiático.
Essa proximidade com os vizinhos sul-americanos reflete-se na logística: a via rodoviária, especialmente por meio de Assis Brasil, deu um salto significativo, passando a responder por 43,9% do escoamento do estado. Embora a via marítima (via Porto de Santos) ainda lidere com 56,1%, o corredor rodoviário rumo ao Pacífico ganha cada vez mais relevância estratégica.
Apesar dos números positivos, ainda persistem gargalos que limitam o potencial exportador do estado. O chamado “custo Acre” continua sendo um desafio, com a recente concessão da BR-364 podendo encarecer ainda mais o frete. Além disso, a integração com o Peru segue demandando uma modernização aduaneira para agilizar o tempo de despacho nas fronteiras.
Para que esse crescimento seja duradouro, a implantação de obras estruturantes e presença de mão-de-obra especializada continuam sendo fundamentais. O estado vive hoje uma transição de uma economia antes isolada para um hub conectado aos fluxos globais, provando que os produtos acreanos têm qualidade e mercado garantidos.
Acesse aqui o Boletim do Comércio Exterior de janeiro/2025.
*Marky Brito, engenheiro florestal (UFRA), MBA em Gestão de Projetos (FGV), é diretor de Desenvolvimento Regional da Seplan (DIRDR/Seplan)
Joquebede Oliveira, economista (UFAC), é chefe da Divisão de Estatísticas e Monitoramento de Indicadores da Seplan (Dimei/Seplan)
Secretaria de Estado da Mulher celebra três anos de atuação com avanços históricos no Acre
Implementada em março de 2023, a Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) completa três anos de atuação consolidando uma política pública estruturada, presente nos 22 municípios do Acre e voltada à proteção, acolhimento e fortalecimento da autonomia das mulheres acreanas.
Ao longo desse período, a Secretaria ampliou a rede de atendimento, interiorizou serviços essenciais e desenvolveu programas estratégicos que garantem acompanhamento psicológico, jurídico e social às mulheres em situação de vulnerabilidade.
Um dos principais marcos da gestão é o fortalecimento do atendimento itinerante por meio do Ônibus Lilás, que percorreu municípios e comunidades levando suporte especializado às regiões mais distantes da capital. A iniciativa representa um avanço significativo na descentralização dos serviços e no enfrentamento à violência de forma mais próxima da realidade de cada território.
A política de interiorização também ganhou força com a implantação de Centros de Referência exclusivos para atendimento à mulher e Centro Especializado de Atendimento à Mulher. Com a criação da Secretaria, o Acre tornou-se o primeiro estado da Região Norte a inaugurar um local desse porte. Atualmente, o estado conta com unidades de centros de referência exclusivos para atendimento à mulher em Cruzeiro do Sul e Epitaciolândia; E com um Centro Especializado de Atendimento à Mulher em Sena Madureira, ampliando o acesso ao acolhimento humanizado e ao acompanhamento multidisciplinar fora da capital.
No eixo da prevenção e conscientização, a SEMULHER desenvolveu iniciativas como o programa “Zona Segura”, que mobilizou bares, restaurantes e casas noturnas, promovendo capacitações e fixação de materiais informativos para orientar sobre como agir em casos de violência. Já o programa “Papo de Homem” levou debates e reflexões sobre cultura machista e violência de gênero a servidores públicos e homens em privação de liberdade, contribuindo para a transformação de comportamentos.
A Secretaria também avançou na inclusão e no respeito à diversidade com o programa “Sou a Travesti, Existo”, fortalecendo a visibilidade e a garantia de direitos de mulheres LBTs nas políticas públicas. Outro avanço importante foi a criação da cartilha da Lei Maria da Penha traduzida para línguas indígenas, ampliando o acesso à informação às mulheres dos povos originários.
Entre as ações voltadas ao enfrentamento direto da violência, destacam-se o programa “Não se Cale”, que intensificou o combate ao assédio nas instituições, promovendo orientação e canais de denúncia, e o “Mulheres Recomeçando”, que oferece apoio psicossocial, grupos reflexivos e oportunidades para reconstrução da autonomia de mulheres que já sofreram violência.
Com foco na independência financeira, o programa “Impacta Mulher” passou a ofertar cursos profissionalizantes para mulheres em situação de vulnerabilidade social ou vítimas de violência doméstica, fortalecendo a geração de renda e a reconstrução de projetos de vida.
Para a secretária de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa, a consolidação da política pública representa um avanço histórico para o Acre e é resultado direto do compromisso da atual gestão estadual com a defesa das mulheres.
“Ao completarmos três anos, reafirmamos que a política para as mulheres no Acre é permanente, estruturada e está presente em todos os territórios. Esse trabalho é fruto da determinação e do compromisso do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza Assis, que nos orientam de forma constante a ampliar a rede de proteção e fortalecer ações concretas de enfrentamento à violência. A proteção às mulheres é uma prioridade da gestão, com investimento, estrutura e presença no interior do estado. Trabalhamos para salvar vidas, fortalecer autonomias e garantir dignidade. Seguiremos avançando, com responsabilidade e sensibilidade, para que cada mulher acreana se sinta acolhida, protegida e respeitada”, destacou a gestora.
Em três anos, a Secretaria de Estado da Mulher consolidou uma política pública abrangente e integrada, fortalecendo a rede de proteção, ampliando o acesso aos serviços e reafirmando o compromisso do governo do Estado com o enfrentamento à violência e a promoção dos direitos das mulheres.
Com raio-X em pleno funcionamento em Porto Walter, governo consolida avanço da regionalização da saúde pública
A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) concluiu a modernização do serviço de raio-X do hospital de Porto Walter, que já está em pleno funcionamento e ampliando a capacidade diagnóstica da unidade.
A atualização tecnológica garante exames com maior definição de imagem, mais agilidade na entrega dos resultados e maior segurança diagnóstica, fortalecendo a resolutividade da assistência no próprio município.
A entrega integra o planejamento estratégico da Sesacre para consolidar a regionalização da saúde, assegurando que a população tenha acesso a exames essenciais sem a necessidade de deslocamentos para outros centros.
O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, destacou que a iniciativa representa mais autonomia para a regional.
“Nosso compromisso é estruturar cada regional para que os municípios tenham capacidade de atender suas demandas com qualidade e eficiência. O raio-X em pleno funcionamento em Porto Walter significa mais rapidez no diagnóstico e mais dignidade para a população”, afirmou.
O gerente da unidade hospitalar, Erasmo Sales, ressaltou que a modernização já impacta diretamente a rotina da equipe e o atendimento aos pacientes.
“Com o equipamento funcionando plenamente, conseguimos oferecer exames com mais qualidade e rapidez, o que faz toda a diferença principalmente nos atendimentos de urgência. Isso fortalece nosso trabalho e traz mais segurança para a população”, destacou o gestor.
Com o equipamento já operando normalmente, a unidade hospitalar passa a oferecer maior suporte aos atendimentos de urgência e emergência, beneficiando diretamente usuários do SUS no município e comunidades próximas.
A ação reafirma o compromisso do governo do Estado com o fortalecimento da assistência no interior e com a qualificação contínua da rede pública de saúde no Acre.
Estado e Acisa lançam campanha Compra Premiada para estimular o comércio, nesta segunda
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), e as associações Rede Ativa e Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) lançam nesta segunda-feira, 2, às 8h, em frente ao Palácio Rio Branco, no Centro da capital, a campanha Compra Premiada. A iniciativa tem o objetivo de estimular o consumo no comércio local ao longo de março, Mês do Consumidor, e contribuir para o fortalecimento da economia no período pós-Carnaval. A ação será realizada nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul até 31 deste mês.
A atividade, que conta com a parceria de diversas outras instituições, mobilizará empresas e consumidores para impulsionar as vendas em um período marcado pela redução do movimento no comércio. Para aumentar o fluxo de clientes nas lojas, serão sorteados prêmios como iPhones 17, uma moto CG 150 Fan e televisores de 50 polegadas. A cada R$ 50 em compras nos estabelecimentos credenciados, as pessoas ganharão um cupom. O sorteio está previsto para 10 de abril. A expectativa dos organizadores é envolver 200 empreendimentos nos dois municípios.
O governador Gladson Camelí ressalta que o fortalecimento do comércio é um dos caminhos para alcançar um desenvolvimento socioeconômico mais inclusivo no estado. Ele lembra que o setor é responsável por milhares de postos de trabalho e pelo estímulo ao empresariado local, que é um dos responsáveis por investir continuamente na economia acreana. Para o chefe do Executivo, reduzir as desigualdades sociais no Acre exige mais do que discursos, sendo necessário adotar ações concretas capazes de gerar emprego e renda para oportunizar mais dignidade à população.
“Eu sempre tenho dito nos meus pronunciamentos que precisamos diminuir as diferenças sociais no Acre. Mas para colocarmos esse propósito em prática precisamos de ações concretas que gerem emprego e renda. Nesse sentido, o comércio é muito importante para alcançarmos um desenvolvimento econômico e social inclusivo no estado. Por isso, considero essa campanha uma iniciativa positiva para aumentar o consumo em Rio Branco e Cruzeiro, nesse período pós natal e carnaval em que as vendas no nosso comércio naturalmente diminuem”, complementa Camelí.
O titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, explica que a campanha terá a participação de empresas em diferentes regiões das cidades. “Estamos estimulando a adesão do comércio em todas as regionais dos municípios, não apenas no Centro. A ideia é envolver estabelecimentos de diversos bairros e incluir micro e pequenas empresas, garantindo uma abrangência maior da iniciativa e ajudando a manter a circulação de negócios e recursos em várias comunidades”, acrescenta ele.
A presidente da Acisa, Patrícia Dossa, destaca que a iniciativa já conta com forte adesão do comércio local e mobiliza empresas de diferentes segmentos. “Nossa expectativa é bastante positiva. Já temos um recorde de empresas participantes em Rio Branco, o que demonstra a confiança do comércio na campanha e no potencial da iniciativa para movimentar as vendas neste período do ano. Esperamos que esse trabalho tenha um grande êxito, já que todos ganham”, fala.
O presidente da Federação das Indústrias (Fieac), José Adriano, destaca que iniciativas como a Compra Premiada contribuem para movimentar cadeias produtivas e ampliar oportunidades de negócios. “A indústria e o comércio caminham juntos no fortalecimento da economia. Quando estimulamos o consumo local, movimentamos toda uma cadeia produtiva que gera empregos, renda e novas oportunidades para a população. Por isso, iniciativas como a Compra Premiada são importantes para manter a economia aquecida e valorizar quem produz e empreende no Acre”.
Patricia Dossa diz ainda que a ação terá a mesma dinâmica de outras feitas em datas importantes para o setor. “Ao final da campanha, todos os cupons serão reunidos e o sorteio será realizado ao vivo de forma pública, com a participação da população”. Ela ressalta ainda que os comerciantes interessados em participar da Compra Premiada devem se dirigir à sede da Acisa em Rio Branco, na Avenida Ceará, nº 2351, ou entrar em contato via WhatsApp ou ligação no número (68) 9 9219-7365.
