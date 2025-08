Acre goleia o Ceará e segue com chances de medalha no Brasileiro Estudantil

Maycon Moreira visitou também a Casa de Apoio ao Estudante e destacou a importância da troca de experiências entre municípios

O vereador de Sena Madureira, Maycon Moreira (PSD), esteve em Epitaciolândia nesta semana cumprindo uma agenda oficial a convite do prefeito do município, Sérgio Lopes. A visita teve como ponto alto a participação na reinauguração do Mercado Municipal, importante espaço de fomento à economia local e valorização dos produtores e comerciantes da região.

Durante a agenda, o parlamentar também visitou, ao lado do vereador José Henrique, a Casa de Apoio ao Estudante, que já está em pleno funcionamento no município. O espaço oferece suporte e melhores condições para jovens que se deslocam para estudar, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a educação.

O advogado Gabriel Tibério Rossi, natural de Epitaciolândia e simpatizante tanto do mandato de Maycon Moreira quanto da gestão do prefeito Sérgio Lopes, também acompanhou a visita. Ele destacou a importância da parceria entre municípios e o intercâmbio de boas práticas na gestão pública.

Maycon Moreira agradeceu a recepção calorosa e afirmou que experiências como essa fortalecem os laços entre os municípios e proporcionam uma troca rica de ideias e projetos que podem beneficiar diretamente a população de Sena Madureira.

