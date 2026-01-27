Conecte-se conosco

Cotidiano

Acre garante valor mínimo de R$ 5 milhões para emendas parlamentares individuais em 2026

Publicado

12 minutos atrás

em

Lei sancionada por Gladson Cameli altera LDO e estabelece piso impositivo; cerca de R$ 120 milhões serão destinados a parlamentares este ano

A nova lei acrescenta um dispositivo que não existia anteriormente. O parágrafo 8º do artigo 14 determina que o valor mínimo de R$ 5 milhões será assegurado por meio da abertura de créditos adicionais por superávit. Foto: captada 

O governo do Acre sancionou uma alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026 que fixa um valor mínimo impositivo de R$ 5 milhões para as emendas parlamentares individuais. A medida, publicada no Diário Oficial do Estado e assinada pelo governador Gladson Cameli (PP), assegura esse montante por meio de abertura de créditos adicionais, caso necessário.

As emendas continuam correspondendo a 6,80% da receita tributária efetiva do ano anterior, descontadas transferências constitucionais aos municípios e os percentuais de saúde e educação. A diferença é que, na versão anterior da LDO, não havia um piso em reais, apenas a definição percentual.

Ao todo, cerca de R$ 120 milhões estão previstos no orçamento de 2026 para emendas de deputados estaduais. As emendas individuais são impositivas, ou seja, o Executivo é obrigado a executá-las, e os parlamentares indicam a destinação dos recursos e aparecem como “padrinhos” da verba.

Cotidiano

Suspeito de tentativa de homicídio é preso horas após ataque no bairro Sapolândia

Publicado

44 minutos atrás

em

27 de janeiro de 2026

Por

Homem confessou o crime e alegou dívida e ameaças como motivação; arma utilizada não foi localizada

Caio Silva de Moura, de 26 anos, foi preso pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (27), apontado como o autor da tentativa de homicídio contra Josivan Germano de Souza, de 49 anos, no bairro Sapolândia, em Rio Branco.

A prisão ocorreu após ação rápida de guarnições do 1º Batalhão da PM, sob o comando do tenente Eliabe Rodrigues. Os militares localizaram o suspeito em uma residência na rua Catalúnia, onde ele foi abordado e, durante conversa com a equipe policial, acabou confessando a autoria do crime.

De acordo com a Polícia Militar, a motivação estaria relacionada a uma dívida no valor de R$ 2.800, que, conforme apurado, deveria ter sido quitada há quatro dias. Caio alegou que decidiu cometer o ataque após ter sua casa invadida e eletrodomésticos levados por terceiros, supostamente a mando da vítima, além de afirmar que vinha sofrendo ameaças.

Ainda segundo a PM, o suspeito soube que Josivan retornaria ao bairro para tratar de questões relacionadas a um imóvel e aguardou o momento oportuno para efetuar os disparos. A arma utilizada no crime, uma pistola calibre .380, não foi localizada.

Após a prisão, Caio Silva de Moura foi encaminhado à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça para os procedimentos legais cabíveis.

Cotidiano

Homem é baleado em via pública ao chegar em imóvel no bairro Sapolândia, em Rio Branco

Publicado

46 minutos atrás

em

27 de janeiro de 2026

Por

Vítima foi atingida por três disparos e deu entrada em estado grave no Pronto-Socorro; esposa escapou ilesa

Josivan Germano de Souza, de 50 anos, foi ferido a tiros na manhã desta terça-feira (27), em via pública, na rua Edmundo Pinto, no bairro Hélio Melo, conhecido como Sapolândia, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, Josivan estava acompanhado da esposa e seguia para um imóvel de propriedade do casal, que estaria sendo desocupado por uma inquilina e seria novamente colocado para aluguel. Ao chegarem em frente à residência, um homem se aproximou sozinho, sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos.

A esposa da vítima conseguiu se esquivar, caiu ao chão e não foi atingida. Mesmo assim, o atirador continuou efetuando os tiros contra Josivan. Moradores relataram ter ouvido cerca de seis disparos. No local, a polícia encontrou cinco cápsulas de munição deflagradas.

Josivan foi atingido por três tiros: um no fêmur esquerdo, causando fratura, outro no braço e um terceiro na região da virilha, considerado o mais grave devido ao intenso sangramento.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Durante o atendimento inicial, ele estava consciente e orientado, mas apresentou sinais de choque hemorrágico no trajeto até o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado grave.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia, colheu informações e realizou patrulhamento na região, porém o suspeito não foi localizado. A Polícia Civil, por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE), iniciou as investigações. De acordo com informações preliminares, já existem indícios sobre a autoria do crime. O caso será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Cotidiano

Confira os locais das inscrições para o 2º bloco do Programa Mulheres Mil ofertado pelo Ifac nos municípios

Publicado

4 horas atrás

em

27 de janeiro de 2026

Por

O Instituto Federal do Acre (Ifac), por meio da Pró-Reitoria de Extensão (Proex), iniciou nesta segunda-feira (26.01) as inscrições para o 2º bloco do 4º Ciclo do Programa Mulheres Mil. Ao todo, estão sendo ofertadas 120 vagas em cursos de qualificação profissional destinados a mulheres em situação de vulnerabilidade social.

As interessadas podem se inscrever até o dia 6 de fevereiro, de forma presencial. O programa é desenvolvido em parceria com o Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), e com as prefeituras municipais.

Locais de inscrição – As inscrições devem ser realizadas presencialmente, conforme o município de oferta do curso:

Rio Branco (Escola Raimundo Gomes de Oliveira,  Conjunto Tucumã II, Avenida Central I, s/nº, no bairro Tucumã, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 12h/Escola Doutor Mário de Oliveira, Travessa Guaporé, 296, bairro Cerâmica, em Rio Branco, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 12h/Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) no município de Rio Branco atuará como Pólo de Apoio para atendimento às candidatas, no horário das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira – Inscrições: 26/01/2026 a 06/02/2026)

Cruzeiro do Sul (Secretaria Municipal de Promoção Social, localizada da Av. Cel. Juvêncio de Menezes, nº 267, no município de Tarauacá, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h – Inscrições: 26/01/2026 a 06/02/2026)

Tarauacá (Secretaria Municipal de Promoção Social, localizada da Av. Cel. Juvêncio de Menezes, nº 267, no município de Tarauacá, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h – Inscrições: 26/01/2026 a 06/02/2026)

Sena Madureira (Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, localizada na Rua Virgulino de Alencar – 281 – Bairro Pista, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h – Inscrições: 26/01/2026 a 06/02/2026)

Xapuri (Centro de Referência da Assistência Social – CRAS no município de Xapuri, situado) na Rua 24 de janeiro número 1700, bairro laranjal (variante), de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h – Inscrições: 29/01/2026 a 06/02/2026)

Cronograma do Processo Seletivo – Fique atenta às datas importantes desta etapa: período de Inscrições (Rio Branco/Sena Madureira/Cruzeiro do Sul e Tarauacá): 26/01 a 06/02/2026; (Xapuri: 29/01/2026 a 06/02/2026); resultado preliminar: 19/02/2026; período de recursos: 20/02/2026; resultado final: 24/02/2026; e previsão de início das aulas: 02/03/2026. As informações podem ser obtidas no site oficial do Ifac (https://editais.ifac.edu.br/) ou procurar os locais de inscrição em seus municípios.

Sobre o Programa Mulheres Mil – O Programa Mulheres Mil tem como objetivo promover a autonomia econômica, a inclusão social e o fortalecimento da cidadania feminina. Além da formação técnica, os cursos abordam temas como direitos da mulher, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal, contribuindo para a inserção das participantes no mercado de trabalho e o fortalecimento das economias locais.

Matéria publicada no site institucional, neste link:

https://www.ifac.edu.br/noticias/2026/janeiro/inscricoes-abertas-no-ifac-para-o-2o-bloco-do-programa-mulheres-mil

