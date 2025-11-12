Flash
Acre ganha nova tecnologia para monitorar nível dos rios, chuvas e prevenção de desastres
A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil iniciou a instalação de pluviômetros semiautomáticos nos municípios do Acre, com o objetivo de fortalecer o monitoramento do nível de água dos rios e aumentar a eficiência no acompanhamento das chuvas que afetam a região.
A cidade de Assis Brasil foi a primeira a receber o novo equipamento, na terça-feira, 11 de novembro. Nos próximos dias, os municípios das regiões do Alto e Baixo Acre também serão contemplados com a instalação dos pluviômetros, uma ação que é resultado de uma parceria entre os governos estadual e federal, por meio do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (Cemaden).
Os pluviômetros semiautomáticos são uma tecnologia inovadora que permite registrar, de forma automática, a quantidade de chuva em um painel digital. Essa inovação elimina a necessidade de leitura manual constante, como ocorre nos modelos convencionais, proporcionando maior precisão e agilidade na coleta dos dados pluviométricos.
De acordo com o responsável pelo monitoramento hidrometeorológico da Defesa Civil, coronel James Gomes, o principal objetivo dessa tecnologia é a proteção de vidas. “Com o monitoramento mais preciso e rápido das chuvas, conseguimos emitir alertas antecipados e orientar as famílias que vivem em áreas de risco. Isso permite que a Defesa Civil atue com mais eficiência e a população tenha mais segurança durante momentos de crise”, destacou Gomes.
A instalação dos pluviômetros é especialmente importante no contexto do inverno amazônico, quando várias regiões do Acre ficam vulneráveis a enchentes e alagações. As novas ferramentas permitirão que as equipes de defesa civil monitorarem com maior precisão áreas suscetíveis a inundações, e contribuam para a criação de planos de contingência mais eficazes, capazes de minimizar danos e salvar vidas.
A instalação desses equipamentos nas regiões de maior risco de inundação do Acre representa um avanço importante na capacidade de resposta do Estado a desastres naturais. O Alto Acre foi a primeira região a ser contemplada com os novos pluviômetros, e a ação continuará a ser expandida para os demais municípios nas próximas semanas.
A Defesa Civil acredita que a utilização dessa tecnologia será fundamental para garantir a segurança da população, oferecendo dados em tempo real sobre as condições climáticas, e permitindo uma gestão mais eficaz de crises como as enchentes e alagamentos.
Detran-AC publica lista de motoristas autuados com risco de suspensão do direito de dirigir; veja nomes
Motoristas acreanos autuados por infrações que podem levar à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foram notificados em novo edital publicado nesta quarta-feira, 12, no Diário Oficial do Estado (DOE). O documento, emitido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC), reúne os nomes dos condutores envolvidos em processos administrativos de multa e suspensão do direito de dirigir.
Os notificados têm até o dia 12 de dezembro de 2025 para apresentar defesa prévia ou indicar o condutor infrator.
As defesas podem ser encaminhadas pelo site www.detran.ac.gov.br, presencialmente na sede do Detran, na Estrada Dias Martins, nº 894, Bairro Jardim Primavera, em Rio Branco, ou nas Ciretrans do interior do estado, conforme os horários de atendimento.
O órgão alerta que quem não se manifestar dentro do prazo terá o processo julgado à revelia, com a possível aplicação das penalidades previstas no CTB. O Detran também ressalta que o pagamento da multa não impede a suspensão do direito de dirigir.
Confira a lista:
Morre aos 93 anos o ex-vereador e empresário Francisco Darcy Vidal Campos, o Seu Darcy
Personalidade histórica de Brasiléia, Francisco Dacy Vidal Campos, conhecido como Seu Darcy, faleceu aos 93 anos, deixando um legado de trabalho, serviço público como professor do ensino básico no extinto território do Acre e de contribuições ao desenvolvimento do município.
Pai de sete filhos — Delorgem, Delcimar, Delrimar, Dulzanira, Dalvanira, Antônio Darcy e Darlan —, Seu Darcy construiu uma grande família, com 24 netos, 15 bisnetos e 2 tataranetos, que hoje carregam sua história e seus ensinamentos.
Atuante na vida pública, foi vereador nos municípios de Assis Brasil e Brasiléia, além de empresário respeitado, reconhecido por sua dedicação à comunidade e pelo papel no crescimento da região. Sua trajetória junto de seu pai e irmãos, marcou gerações e o consolidou como uma das referências locais em liderança, trabalho e compromisso social.
Seu legado permanecerá vivo na memória de familiares, amigos e da população, que o recordará com carinho, respeito e saudade.
O jornal oaltoacre.com, na pessoa do editor-chefe Alexandre Lima, juntamente com as famílias Camurça, Lima e Tuma, manifesta profundo pesar e solidariedade aos familiares e amigos pela partida de Seu Darcy Campos.
Que Deus conforte os corações enlutados e que a fé e as boas lembranças sirvam de alento neste momento de despedida.
André Kamai critica presença de secretário na Câmara e diz que Executivo não pode interferir em emendas da LDO
Vereador afirma que gestão tenta redirecionar propostas parlamentares e defende autonomia do Legislativo nas decisões orçamentárias
O vereador André Kamai (PT) criticou, na sessão desta terça-feira (11), a participação do secretário interino da Pasta Especial Municipal de Articulação Institucional, Rennan Biths, na Câmara Municipal de Rio Branco durante as discussões sobre vetos à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a readequação de emendas parlamentares.
Kamai afirmou que a presença do representante do Executivo para tratar da redistribuição das propostas não condiz com o papel institucional da Prefeitura e classificou a ação como uma interferência indevida no processo legislativo.
“Apresentamos as emendas na LDO quando ela chegou à Casa. Infelizmente, como outros projetos do Executivo, a LDO entrou de última hora e não tivemos tempo suficiente para debater. Fizemos as emendas mais urgentes e agora recebemos a notícia de que a Prefeitura está vetando quase todas, sob o argumento de redistribuir para outras leis. Isso não é papel da Prefeitura. Ela não pode se meter no processo legislativo”, afirmou.
O parlamentar reforçou que a Câmara tem autonomia para propor, debater e manter as emendas apresentadas. “A Câmara tem legitimidade para fazer as alterações necessárias na LDO, e nós vamos lutar para sustentar nossas emendas”, completou.
O vereador também contestou a justificativa de que algumas propostas deveriam ser migradas para outras peças orçamentárias, como o Plano Plurianual (PPA) ou a Lei Orçamentária Anual (LOA), que ainda não foram formalmente discutidas no Legislativo.
“O debate do PPA e da LOA é posterior e ainda não foi aberto. Não podemos discutir na LDO o que a Prefeitura acha que deve ser tratado em outras leis. Se o Executivo quiser discutir o PPA ou a LOA, a Casa está aberta, pelo tempo que for necessário, para construir o melhor texto possível”, concluiu Kamai.
VEJA VÍDEO
