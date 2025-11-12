Acre ganha nova tecnologia para monitorar nível dos rios, chuvas e prevenção de desastres

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil iniciou a instalação de pluviômetros semiautomáticos nos municípios do Acre, com o objetivo de fortalecer o monitoramento do nível de água dos rios e aumentar a eficiência no acompanhamento das chuvas que afetam a região.

A cidade de Assis Brasil foi a primeira a receber o novo equipamento, na terça-feira, 11 de novembro. Nos próximos dias, os municípios das regiões do Alto e Baixo Acre também serão contemplados com a instalação dos pluviômetros, uma ação que é resultado de uma parceria entre os governos estadual e federal, por meio do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (Cemaden).

Os pluviômetros semiautomáticos são uma tecnologia inovadora que permite registrar, de forma automática, a quantidade de chuva em um painel digital. Essa inovação elimina a necessidade de leitura manual constante, como ocorre nos modelos convencionais, proporcionando maior precisão e agilidade na coleta dos dados pluviométricos.

De acordo com o responsável pelo monitoramento hidrometeorológico da Defesa Civil, coronel James Gomes, o principal objetivo dessa tecnologia é a proteção de vidas. “Com o monitoramento mais preciso e rápido das chuvas, conseguimos emitir alertas antecipados e orientar as famílias que vivem em áreas de risco. Isso permite que a Defesa Civil atue com mais eficiência e a população tenha mais segurança durante momentos de crise”, destacou Gomes.

A instalação dos pluviômetros é especialmente importante no contexto do inverno amazônico, quando várias regiões do Acre ficam vulneráveis a enchentes e alagações. As novas ferramentas permitirão que as equipes de defesa civil monitorarem com maior precisão áreas suscetíveis a inundações, e contribuam para a criação de planos de contingência mais eficazes, capazes de minimizar danos e salvar vidas.

A instalação desses equipamentos nas regiões de maior risco de inundação do Acre representa um avanço importante na capacidade de resposta do Estado a desastres naturais. O Alto Acre foi a primeira região a ser contemplada com os novos pluviômetros, e a ação continuará a ser expandida para os demais municípios nas próximas semanas.

A Defesa Civil acredita que a utilização dessa tecnologia será fundamental para garantir a segurança da população, oferecendo dados em tempo real sobre as condições climáticas, e permitindo uma gestão mais eficaz de crises como as enchentes e alagamentos.