Acre fortalece segurança nas fronteiras com encerramento do Curso Operacional Integrado de Segurança Pública

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) encerrou nesta sexta-feira, 7, a 18ª edição do Curso Operacional Integrado de Segurança Pública (COISP), em Brasileia. Esta edição é voltada exclusivamente para os profissionais de segurança pública que atuam no interior do Estado, abrangendo não apenas o município de Brasiléia, mas também Assis Brasil, Epitaciolândia, Xapuri e Cobija.

O secretario adjunto de segurança pública, coronel Evandro Bezerra disse que a importância deste curso é ainda mais significativa, pois se realiza em uma região de fronteira, onde as ações de segurança transcendem o nível regional, assumindo relevância nacional e internacional. “Estivemos reunidos no início do ano com a visita do novo comandante da regional de Pando, na Bolívia, coronel Oscar Ruiz e convidamos um contingente de policiais da Bolívia para participarem do curso, visando essa aproximação. Cada capacitação quebra barreiras; durante o curso, os policiais trocam experiências, o que facilita consideravelmente as ações diretas de combate à criminalidade. Essa interação certamente trará resultados mais positivos”.

O secretário também mencionou a possibilidade de intercâmbio entre os policiais brasileiros no país vizinho. “Hoje, já conversando com o Coronel Ruiz, ele nos convidou para o próximo curso que será realizado na Bolívia, agendado para maio. Ele vai ofertar vagas para os nossos profissionais, e nós iremos disponibilizar essa oportunidade para que as forças de segurança também possam buscar conhecimento no nosso país vizinho”, disse.

O curso reafirma o compromisso com a formação continuada e a integração das forças de segurança, essencial para o fortalecimento das ações de combate ao crime nas regiões de fronteira. O coordenador do COISP, coronel Vandernilson Peres, destacou a importância do trabalho integrado afirmando que essas são ações conjuntas com os policiais bolivianos fortalecem as atuações transfronteiriças. “Esse curso é muito importante porque é uma maneira dos profissionais interagirem e conhecerem as atividades de cada país. Hoje cerca de 40 alunos concluíram o curso, que contou com a participação de todas as forças de segurança, incluindo o Exército Brasileiro e a Polícia Federal”, acrescentou.

Cerca de 10 polícias bolivianos participaram da capacitação. O comandante da polícia boliviana, Oscar Ruiz disse que essa é uma atividade bastante importante. “Agradeço, em princípio, a cooperação da Polícia Militar e da Polícia Civil para que os policiais bolivianos participassem deste curso integrado de segurança pública. Isso permitirá que o policial boliviano esteja mais capacitado nas ações criminais e operacionais que realizamos na Bolívia. Além disso, é fundamental aprender a trabalhar de forma conjunta, para que, a nível de fronteira, possamos aplicar estas técnicas operacionais de maneira mais eficiente na luta contra o crime”, destacou.

