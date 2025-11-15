Acre
Acre figura em 25º lugar em ranking de reciclagem
O Acre aparece na 25º posição no Ranking de Competitividade dos Estados (CLP) referente aos índices de reciclagem, conforme o mapa divulgado pela organização. O levantamento avalia a recuperação de resíduos recicláveis secos e orgânicos em relação ao total coletado, indicador que expõe fragilidades na gestão dos resíduos sólidos no estado.
A colocação do Acre sinaliza desempenho abaixo da média nacional e aponta para deficiências estruturais e operacionais: insuficiência de coleta seletiva, baixa formalização e apoio a catadores, limitada logística para triagem e transporte de materiais, e lacunas em campanhas de educação ambiental.
A divulgação do CLP também chama atenção para a necessidade de qualificação das bases de dados estaduais, o próprio ranking passou a utilizar novo indicador (IRS3010 do SINISA) na edição mais recente.
Comentários
Acre
MP quer apurar abandono de terrenos no Conjunto Guiomard Santos, em Rio Branco
A 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Habitação, Urbanismo e Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural do Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) instaurou, por meio da Portaria nº 0109/2025/PHABURBAN, um Procedimento Preparatório para apurar a denúncia sobre dois terrenos abandonados localizados na Rua José Nolasco, no Conjunto Guiomard Santos, em Rio Branco. A medida foi assinada pelo promotor de Justiça Luís Henrique Corrêa Rolim em 13 de novembro de 2025.
A investigação foi aberta após atendimento anônimo encaminhado à Ouvidoria-Geral do Ministério Público relatando a situação de abandono das áreas. Segundo o MP-AC, a falta de manutenção dos imóveis representa risco à saúde pública e pode contrariar normas urbanísticas e sanitárias vigentes.
A portaria cita que o Código Sanitário Municipal (Lei nº 1.623/2006) e o Código de Posturas de Rio Branco obrigam proprietários a manterem seus imóveis limpos, roçados e livres de acúmulo de materiais ou detritos. O documento reforça que a degradação desses espaços contribui para a proliferação de vetores de doenças e afeta diretamente as condições ambientais da comunidade.
O Ministério Público também destaca que o abandono de propriedade está previsto no Código Civil como causa de perda do imóvel, podendo resultar na transferência do bem ao Município caso o proprietário deixe de exercer atos de posse e não pague os tributos devidos.
Com a instauração do procedimento, o MP-AC determinou as seguintes ações:
Nomeação da assessora jurídica Évelin Alves dos Santos Rodrigues para secretariar o procedimento;
Registro e autuação da portaria, com objeto focado na apuração da existência dos dois terrenos abandonados;
Publicação da portaria no Diário Eletrônico do MPAC;
Acompanhamento do prazo inicial de 90 dias para conclusão do procedimento, prorrogável uma única vez;
Diligência ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT/MPAC) para localizar o proprietário dos terrenos em até 15 dias.
Comentários
Acre
Vídeo mostra força da água no Rio Purus Boca do Acre e preocupa moradores
Um vídeo registrado por moradores de Boca do Acre, no sul do Amazonas, na tarde de sexta-feira (14), mostra a força da água no Rio Purus durante uma elevação repentina do nível do rio após chuvas intensas nos rios do Peru, além do aumento do volume de água do Rio Acre.
As imagens registram uma grande quantidade de balseiros descendo com a correnteza e colocando em risco pequenas embarcações. Segundo moradores, o nível do rio tem subido rapidamente, trazendo troncos e galhos de árvores.
A força da água chega a balançar um posto de combustível flutuante, enquanto pessoas tentam amarrar a estrutura para evitar que seja levada pela correnteza.
A Prefeitura de Boca do Acre informou que, na sexta-feira (14), o Rio Purus atingiu 10,46 metros, volume considerado elevado para o período.
Veja o vídeo:
Comentários
Acre
Adolescente de 13 anos sobrevivente de acidente retorna para Sena Madureira
O adolescente Antônio Lucas, de 13 anos, único sobrevivente do grave acidente registrado em 25 de setembro, retornou a Sena Madureira na manhã desta sexta-feira, 14, após quase dois meses de tratamento intensivo em Rio Branco. O caso, que resultou na morte de dois jovens e abalou profundamente o município, ganha um novo capítulo com a volta do menino, que se tornou símbolo de força e superação.
Segundo o Yaconews, Lucas sofreu ferimentos severos, passou por diversos procedimentos médicos e precisou amputar uma das pernas devido às complicações provocadas pela colisão. Apesar do quadro considerado crítico, a equipe médica classificou sua recuperação como impressionante, destacando o empenho e a resistência demonstrados pelo adolescente ao longo de todo o processo.
O jovem recebeu alta no dia 31 de outubro, mas permaneceu em Rio Branco por mais alguns dias para realizar curativos e dar continuidade ao acompanhamento especializado. De acordo com o pai, Lucas demonstrou coragem e determinação desde o início do tratamento, enfrentando cada etapa com maturidade e força admirável.
De volta ao município, ele segue agora sob os cuidados da família. Sua chegada tem emocionado vizinhos, amigos e moradores, que vêm manifestando apoio, solidariedade e esperança. O retorno do adolescente reforça o sentimento de união em Sena Madureira após a tragédia que marcou a cidade.
Você precisa fazer login para comentar.