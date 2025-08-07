fbpx
Conecte-se conosco

Geral

Acre fica entre os dez maiores custos para tirar a CNH no Brasil, aponta Senatran

Publicado

1 hora atrás

em

Foto: Arquivo/Detran

Tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Acre pesa no bolso do cidadão. Segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), o valor total da primeira habilitação no estado chega a R$ 3.906,60, um dos mais altos do país.

Entre as 27 unidades da federação, o Acre aparece entre os dez estados com o maior custo para obtenção do documento. O valor inclui todas as etapas exigidas para a primeira habilitação, como exames médicos e psicológicos, aulas teóricas e práticas, taxas de serviços e provas.

Para efeito de comparação, o estado mais barato é a Paraíba, onde o custo total gira em torno de R$ 1.950,40, menos da metade do que se paga no Acre. Já o estado mais caro é Rio Grande do Sul, com R$ 4.951,35, seguido por Mato Grosso do Sul (R$ 4.477,95) e Bahia (R$ 4.120,75).

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Geral

Polícia Civil do Acre cumpre mandado de prisão contra mulher condenada por tráfico de drogas em Xapuri

Publicado

1 hora atrás

em

7 de agosto de 2025

Por

Mulher que atuava no tráfico com o companheiro é retirada de circulação pela Polícia Civil, em Xapuri. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigadores da Delegacia-Geral de Xapuri, deu cumprimento a um mandado de prisão contra M.C., condenada a nove anos de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação ocorreu no último dia 30 de julho e reforça o compromisso da instituição com o combate ao crime organizado e à disseminação de entorpecentes na região.

Segundo consta na sentença proferida pelo Judiciário, M.C. mantinha uma associação criminosa com seu companheiro, D.O., que já havia sido condenado por tráfico de drogas e crueldade contra animais. De acordo com as investigações, o casal atuava de forma reiterada no comércio ilícito de drogas no município de Xapuri, representando uma ameaça à ordem pública e à segurança da população local.

Em sua decisão, o magistrado fixou o regime fechado como início de cumprimento da pena e negou à ré o direito de recorrer em liberdade, enfatizando a necessidade de manter a ordem e prevenir novos delitos.

Após a prisão, realizada com eficiência pelos agentes da Polícia Civil, M.C. foi apresentada à audiência de custódia, ocasião em que o Poder Judiciário optou por manter sua prisão, reconhecendo a legalidade da ação policial e a gravidade dos crimes cometidos.

 

Fonte: PCAC

Comentários

Continue lendo

Geral

Justiça determina reforço policial e melhorias estruturais na delegacia de Boca do Acre

Publicado

2 horas atrás

em

7 de agosto de 2025

Por

Decisão atende ação do MPAM e obriga o Estado a corrigir precariedades na 61ª Delegacia, que operava com efetivo mínimo e condições insalubres

A juíza Janeiline de Sá Carneiro acolheu, nesta quarta-feira (7), uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM) e determinou a adoção imediata de medidas para reforçar o efetivo policial e melhorar a estrutura da 61ª Delegacia de Polícia Civil de Boca do Acre, município localizado no interior do estado.

A ação, proposta em novembro de 2024 pelo promotor Marcos Patrick Sena Leite, denunciava as condições precárias da delegacia, que mantinha 17 detentos sob a responsabilidade de apenas um delegado e dois policiais civis — servidores que, além das funções investigativas, também atuavam como carcereiros.

Segundo o MPAM, a escassez de pessoal colocava em risco a segurança pública, sobretudo pela ausência de vigilância noturna, o que aumentava o risco de fugas. A promotoria também apontou a falta de itens básicos aos custodiados, como colchões, cobertores, produtos de higiene pessoal e roupas, além da ausência de conexão à internet — serviço anteriormente fornecido pela prefeitura.

Na decisão, a magistrada ordena que o Estado do Amazonas adote, com urgência, as seguintes providências:

  • Reforço no quadro de servidores policiais, garantindo custódia contínua dos presos;

  • Fornecimento regular de materiais básicos aos detentos, como colchões, roupas e produtos de higiene;

  • Restabelecimento da conexão de internet e fornecimento de equipamentos técnicos à unidade;

  • Adequação do espaço para guarda e controle de bens apreendidos.

Para o promotor Marcos Patrick, a decisão representa um avanço importante para a população local. “É uma vitória na luta por dignidade e segurança pública em Boca do Acre”, afirmou.

Comentários

Continue lendo

Geral

Motociclista fica ferido após colisão com carro cujo motorista foge do local em Cruzeiro do Sul

Publicado

2 horas atrás

em

7 de agosto de 2025

Por

Condutor de Celta vermelho causou o acidente ao fazer conversão em alta velocidade e não prestou socorro; vítima sofreu fratura e foi encaminhada ao hospital

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta quarta-feira, 6, na Avenida Lauro Muller, em Cruzeiro do Sul. A colisão envolveu um carro e uma motocicleta, deixando um homem ferido. O motorista do veículo, um Celta de cor vermelha, fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

De acordo com informações da Polícia Militar, o automóvel realizou uma conversão em alta velocidade nas proximidades de um posto de combustível, atingindo a motocicleta que seguia pela via. O impacto provocou diversas lesões no condutor da moto, incluindo uma fratura no punho e uma luxação no ombro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Cruzeiro do Sul. O Instituto de Criminalística foi acionado e realizou a perícia no local do acidente. A motocicleta foi entregue a um familiar do ferido.

Apesar das buscas realizadas pela Polícia Militar, o carro envolvido na colisão não foi localizado. O caso foi registrado e será encaminhado às autoridades competentes para investigação e adoção das providências legais cabíveis.

Comentários

Continue lendo