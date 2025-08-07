Acre fica entre os dez maiores custos para tirar a CNH no Brasil, aponta Senatran

Tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Acre pesa no bolso do cidadão. Segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), o valor total da primeira habilitação no estado chega a R$ 3.906,60, um dos mais altos do país.

Entre as 27 unidades da federação, o Acre aparece entre os dez estados com o maior custo para obtenção do documento. O valor inclui todas as etapas exigidas para a primeira habilitação, como exames médicos e psicológicos, aulas teóricas e práticas, taxas de serviços e provas.

Para efeito de comparação, o estado mais barato é a Paraíba, onde o custo total gira em torno de R$ 1.950,40, menos da metade do que se paga no Acre. Já o estado mais caro é Rio Grande do Sul, com R$ 4.951,35, seguido por Mato Grosso do Sul (R$ 4.477,95) e Bahia (R$ 4.120,75).

