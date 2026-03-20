Acre fica dois meses consecutivos sem seca pela primeira vez desde 2022

Estado é o único do país a manter condição livre do fenômeno em janeiro e fevereiro, aponta Monitor de Secas

O Acre registrou, pela primeira vez desde novembro de 2022, dois meses consecutivos sem ocorrência de seca. De acordo com a mais recente atualização do Monitor de Secas, o estado ficou livre do fenômeno em janeiro e fevereiro deste ano, sendo o único do país a manter essa condição nos dois meses seguidos.

Em fevereiro, apenas três unidades da Federação não apresentaram registro de seca: Acre, Distrito Federal e Espírito Santo. No entanto, somente o Acre já havia atingido esse cenário no mês anterior, consolidando a melhor condição em relação ao fenômeno desde o início do monitoramento no estado.

No mesmo período, houve abrandamento da seca em 17 estados, entre eles Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Pará. Por outro lado, o fenômeno se intensificou em apenas dois estados: Amapá e Roraima . Em outros cinco, incluindo Amazonas, Rondônia e Paraná, a situação permaneceu estável.

Distrito Federal e Espírito Santo passaram a integrar, em fevereiro, o grupo de unidades federativas sem registro de seca, condição que o Acre já apresentava desde janeiro.

Entre as regiões do país, o Nordeste apresentou o cenário mais crítico em fevereiro, sendo a única a registrar seca extrema e com 95% do território afetado. Já a região Norte teve a condição mais branda, com apenas 29% da área com registro de seca.

Tendências

Na comparação entre janeiro e fevereiro, a intensidade do fenômeno se manteve estável na região Sul e diminuiu no Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sudeste. A área atingida pela seca aumentou apenas no Sul e recuou nas demais regiões.

O Monitor de Secas também apontou aumento da área com seca em estados como Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul e Roraima . Em contrapartida, houve redução em nove estados, incluindo Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Tocantins.

Em outras 11 unidades da Federação, o cenário permaneceu estável. Já o Acre, ao lado do Distrito Federal e Espírito Santo, se destacou por não apresentar qualquer registro de seca no último mês.