Acre fica de fora da lista de fundos com investimentos no Banco Master

Um levantamento divulgado pelo Ministério da Previdência Social nesta quarta-feira, 19, revelou que 18 fundos de pensão estaduais e municipais têm, juntos, R$ 1,86 bilhão, aplicados em letras financeiras do Banco Master, instituição que entrou em liquidação extrajudicial nesta semana.

Mas, entre todos os estados citados, o Acre não aparece na lista de entes com recursos aplicados, diferentemente de Amapá, Amazonas e Rio de Janeiro, que concentraram os maiores valores.

Segundo os dados extraídos do Cadprev, sistema oficial que registra as informações dos regimes próprios de previdência, nenhum fundo estadual ou municipal acreano realizou aplicações nas letras financeiras emitidas pelo Master entre outubro de 2023 e dezembro de 2024.

A ausência do Acre na relação é considerada relevante por especialistas porque, com a liquidação extrajudicial, os recursos não contam com cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), já que se tratam de fundos de pensão. Isso significa que os entes listados podem enfrentar prejuízos caso os ativos do banco não sejam suficientes para cobrir todos os credores.

Enquanto estados e municípios de regiões como Sudeste, Centro-Oeste e Norte aparecem com valores expressivos, como o Rio de Janeiro, com R$ 970 milhões, e o Amapá, com R$ 400 milhões, nenhuma prefeitura ou fundo previdenciário acreano está entre os expostos, o que afasta, por ora, impactos diretos às contas públicas locais.

A liquidação do Banco Master ocorreu após o Banco Central apontar situação de insolvência e determinar o encerramento total das operações. O caso envolve ainda a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro e a investigação de supostas fraudes financeiras.

