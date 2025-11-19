Acre
Acre fica de fora da lista de fundos com investimentos no Banco Master
Um levantamento divulgado pelo Ministério da Previdência Social nesta quarta-feira, 19, revelou que 18 fundos de pensão estaduais e municipais têm, juntos, R$ 1,86 bilhão, aplicados em letras financeiras do Banco Master, instituição que entrou em liquidação extrajudicial nesta semana.
Mas, entre todos os estados citados, o Acre não aparece na lista de entes com recursos aplicados, diferentemente de Amapá, Amazonas e Rio de Janeiro, que concentraram os maiores valores.
Segundo os dados extraídos do Cadprev, sistema oficial que registra as informações dos regimes próprios de previdência, nenhum fundo estadual ou municipal acreano realizou aplicações nas letras financeiras emitidas pelo Master entre outubro de 2023 e dezembro de 2024.
A ausência do Acre na relação é considerada relevante por especialistas porque, com a liquidação extrajudicial, os recursos não contam com cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), já que se tratam de fundos de pensão. Isso significa que os entes listados podem enfrentar prejuízos caso os ativos do banco não sejam suficientes para cobrir todos os credores.
Enquanto estados e municípios de regiões como Sudeste, Centro-Oeste e Norte aparecem com valores expressivos, como o Rio de Janeiro, com R$ 970 milhões, e o Amapá, com R$ 400 milhões, nenhuma prefeitura ou fundo previdenciário acreano está entre os expostos, o que afasta, por ora, impactos diretos às contas públicas locais.
A liquidação do Banco Master ocorreu após o Banco Central apontar situação de insolvência e determinar o encerramento total das operações. O caso envolve ainda a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro e a investigação de supostas fraudes financeiras.
Trabalhador morre e outro fica ferido após descarga elétrica em obra na BR-364
Vítimas foram atingidas por corrente de alta tensão enquanto atuavam em andaime; perícia vai apurar responsabilidades.
Um grave acidente de trabalho deixou um homem morto e outro gravemente ferido na tarde desta quarta-feira (19), na BR-364, no bairro Belo Jardim I, nas proximidades da ponte da Judia, no Segundo Distrito de Rio Branco. As vítimas realizavam serviços na fachada de uma loja quando foram atingidas por uma forte descarga elétrica.
Os trabalhadores foram identificados como Raimundo Jair Cunha da Silva, de 34 anos, e David Alexandre Teixeira Ferreira, de 42 anos. Eles atuavam em um andaime realizando solda na estrutura metálica da fachada. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma folha de zinco se desprendeu e encostou acidentalmente na rede de alta tensão. A corrente percorreu a estrutura metálica e atingiu os dois homens imediatamente.
Raimundo Jair sofreu queimaduras de segundo grau no rosto, sangramento no ouvido, além de desorientação e perda momentânea de sensibilidade nas pernas. A descarga o lançou de aproximadamente cinco metros de altura. Ele recebeu atendimento do SAMU e foi levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado estável.
David Alexandre foi o mais atingido. Após o choque, também caiu do andaime e sofreu queimaduras em cerca de 80% do corpo. A equipe de suporte avançado do SAMU realizou procedimentos de emergência ainda no local, mas ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu durante o transporte ao hospital.
A área foi isolada pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros para garantir a segurança e permitir o trabalho da perícia, que deverá investigar as circunstâncias do acidente e eventuais responsabilidades.
O caso reforça os riscos de atividades realizadas perto de redes elétricas e a importância de medidas rigorosas de segurança no ambiente de trabalho.
Ampac pede que governador escolha o primeiro colocado da lista tríplice
A Associação do Ministério Público do Estado do Acre (AMPAC) manifestou-se publicamente defendendo que o governador Gladson Camelí escolha o candidato mais votado para o cargo de procurador-geral de Justiça no biênio 2026-2028. A posição foi formalizada por meio de nota e de ofício encaminhado ao chefe do Executivo.
Na eleição realizada na terça-feira, 18, todos os membros aptos do Ministério Público do Acre votaram. O mais votado foi o procurador de Justiça Oswaldo D’Albuquerque, com 49 votos, seguido pela promotora de Justiça Marcela Ozório, que recebeu 45 votos, e pelo procurador Álvaro Pereira, que obteve 40 votos. Os três compõem a lista que será encaminhada ao governador.
Em sua manifestação, a AMPAC parabeniza os candidatos pela disputa e destaca que “a indicação do candidato mais votado, embora não seja obrigatória, é medida que fortalece a lógica democrática”. Por essa razão, a associação defendeu expressamente que a escolha recaia sobre o primeiro colocado.
O posicionamento também foi encaminhado ao governador por meio de ofício assinado em conjunto com o presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), Tarcísio Bonfim.
Segundo a entidade, ao defender o respeito ao resultado, reforça o equilíbrio entre autonomia, técnica e legitimidade, elementos essenciais ao bom funcionamento da instituição.
Deracre conduz inspeção final da Ponte da Sibéria com o MP
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária, acompanhou nesta quarta-feira, 19, o Ministério Público do Estado em uma vistoria técnica na obra da Ponte da Sibéria, em Xapuri. A inspeção foi conduzida pela presidente do Deracre, Sula Ximenes, e pelo promotor de Justiça, Renan Augusto Batista, que verificaram a execução dos serviços e as etapas finais do empreendimento.
Durante a visita, a presidente Sula Ximenes apresentou ao Ministério Público as informações técnicas referentes ao andamento da obra, incluindo o estágio estrutural e os procedimentos em execução. Ela destacou a importância do acompanhamento institucional.
“A vistoria consolida o compromisso do Deracre com a transparência e o rigor técnico. Trabalhamos com responsabilidade em cada etapa para garantir uma entrega segura e alinhada às diretrizes do governo”, afirmou.
A vistoria permitiu ao Ministério Público analisar diretamente os elementos construtivos já concluídos e os que estão em fase de finalização. O promotor de Justiça, Renan Augusto Batista, ressaltou a relevância da fiscalização presencial.
“A inspeção possibilita acompanhar a obra de forma precisa e verificar o cumprimento das normas e do planejamento apresentado. O trabalho executado demonstra organização e responsabilidade técnica do Deracre”, declarou.
A obra será entregue nesta sexta-feira, 19. O acompanhamento entre as instituições reforça a condução técnica e o controle público aplicados à construção da ponte.
