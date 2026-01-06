Acre
Acre fecha novembro com saldo negativo de empregos formais, aponta Novo Caged
Queda nas contratações da construção civil e da Administração Pública puxou desaceleração, segundo análise da Fecomércio-AC
O mercado de trabalho formal no Acre apresentou desaceleração no mês de novembro, influenciado principalmente pela redução nas contratações da construção civil e da Administração Pública. De acordo com análise da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio-AC), com base nos dados do Novo Caged, o estado encerrou o período com saldo negativo de 74 vagas com carteira assinada.
Entre os setores que mais contribuíram para o resultado negativo, a construção civil liderou as perdas, com o encerramento de 372 vínculos formais. A Administração Pública também registrou retração, com redução de 98 postos de trabalho. Já a indústria de transformação apresentou leve queda, com sete desligamentos a mais que admissões no mês.
Em sentido oposto, o comércio teve desempenho positivo e ajudou a evitar uma queda mais expressiva no nível de ocupação. O setor foi responsável pela criação de 208 novas vagas formais em novembro. O segmento de serviços também apresentou resultado favorável, com abertura de 67 postos de trabalho, mantendo relativa estabilidade no mercado de trabalho acreano.
Apesar do resultado negativo no mês, o Acre mantém saldo positivo no acumulado de 2025. Ao longo do ano, foram contabilizadas 53.810 admissões e 48.438 desligamentos, garantindo a criação líquida de 5.482 empregos formais, o que representa crescimento de 4,96% no estoque de trabalhadores com carteira assinada.
No recorte por municípios, Rio Branco concentrou a maior parte das contratações, com saldo positivo de 300 vagas, consolidando-se como o principal polo de geração de empregos no estado. Também registraram crescimento Sena Madureira, com 54 novas vagas, Cruzeiro do Sul, com 36 postos, e Acrelândia, que fechou novembro com saldo positivo de 20 empregos formais.
Por outro lado, alguns municípios apresentaram retração significativa. Plácido de Castro teve o pior desempenho, com saldo negativo de 237 vagas. Capixaba perdeu 161 postos de trabalho, seguido por Senador Guiomard (-40), Xapuri (-34) e Porto Walter (-10).
Segundo a Fecomércio-AC, o comportamento observado em novembro reflete um padrão típico do fim do ano, marcado pela redução de atividades em determinados setores econômicos. Para o assessor da presidência da entidade, Egídio Garó, o cenário de 2025 também foi influenciado pelo aumento dos desligamentos voluntários e pela migração de trabalhadores para a informalidade, fenômeno que, segundo ele, exige análises mais aprofundadas sobre seus impactos na economia estadual.
Comentários
Comentários
A Prefeitura de Brasiléia publicou nesta terça-feira, 06, a Lei Municipal nº 1.225, que autoriza a contratação temporária de profissionais para atuar na área da Educação no município. A medida, aprovada pela Câmara Municipal, tem como objetivo garantir a continuidade dos serviços educacionais, especialmente nas escolas localizadas nas zonas urbana, rural e em áreas de difícil acesso. A lei foi sancionada pelo gestor do município, Carlinhos do Pelado (Progressistas).
De acordo com a nova legislação, as contratações serão realizadas por meio de processo seletivo simplificado, em conformidade com o artigo 37 da Constituição Federal e com o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais. A lei prevê a oferta de vagas para professores, profissionais de apoio à educação especial, agentes de campo, oficineiros, auxiliares de sala, além de cargos técnicos como nutricionista, assistente social e psicólogo.
Ao todo, estão previstas vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para diferentes funções. Entre os cargos com maior número de oportunidades estão Professor P2 na zona urbana, Professor P1 para áreas de difícil acesso, Profissional de Apoio à Educação Especial e Agente de Campo. A seleção também contempla vagas para atuação em escolas nucleadas e em serviços de atendimento educacional especializado (AEE).
Segundo a lei, o processo seletivo terá validade de um período letivo, podendo ser prorrogado por igual período, com possibilidade de contratação até o ano letivo de 2027, conforme calendário a ser definido pela Secretaria Municipal de Educação. Cada contrato terá duração máxima de um período letivo, admitida uma única prorrogação, sem possibilidade de vínculo permanente.
Os profissionais selecionados serão contratados sob regime jurídico administrativo especial. A legislação também prevê que os contratos poderão ser rescindidos de forma antecipada caso cesse a necessidade temporária que justificou a contratação, respeitadas as verbas rescisórias previstas em lei.
