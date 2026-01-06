Conecte-se conosco

Acre fecha novembro com saldo negativo de empregos formais, aponta Novo Caged

Publicado

1 hora atrás

em

Queda nas contratações da construção civil e da Administração Pública puxou desaceleração, segundo análise da Fecomércio-AC

O mercado de trabalho formal no Acre apresentou desaceleração no mês de novembro, influenciado principalmente pela redução nas contratações da construção civil e da Administração Pública. De acordo com análise da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio-AC), com base nos dados do Novo Caged, o estado encerrou o período com saldo negativo de 74 vagas com carteira assinada.

Entre os setores que mais contribuíram para o resultado negativo, a construção civil liderou as perdas, com o encerramento de 372 vínculos formais. A Administração Pública também registrou retração, com redução de 98 postos de trabalho. Já a indústria de transformação apresentou leve queda, com sete desligamentos a mais que admissões no mês.

Em sentido oposto, o comércio teve desempenho positivo e ajudou a evitar uma queda mais expressiva no nível de ocupação. O setor foi responsável pela criação de 208 novas vagas formais em novembro. O segmento de serviços também apresentou resultado favorável, com abertura de 67 postos de trabalho, mantendo relativa estabilidade no mercado de trabalho acreano.

Apesar do resultado negativo no mês, o Acre mantém saldo positivo no acumulado de 2025. Ao longo do ano, foram contabilizadas 53.810 admissões e 48.438 desligamentos, garantindo a criação líquida de 5.482 empregos formais, o que representa crescimento de 4,96% no estoque de trabalhadores com carteira assinada.

No recorte por municípios, Rio Branco concentrou a maior parte das contratações, com saldo positivo de 300 vagas, consolidando-se como o principal polo de geração de empregos no estado. Também registraram crescimento Sena Madureira, com 54 novas vagas, Cruzeiro do Sul, com 36 postos, e Acrelândia, que fechou novembro com saldo positivo de 20 empregos formais.

Por outro lado, alguns municípios apresentaram retração significativa. Plácido de Castro teve o pior desempenho, com saldo negativo de 237 vagas. Capixaba perdeu 161 postos de trabalho, seguido por Senador Guiomard (-40), Xapuri (-34) e Porto Walter (-10).

Segundo a Fecomércio-AC, o comportamento observado em novembro reflete um padrão típico do fim do ano, marcado pela redução de atividades em determinados setores econômicos. Para o assessor da presidência da entidade, Egídio Garó, o cenário de 2025 também foi influenciado pelo aumento dos desligamentos voluntários e pela migração de trabalhadores para a informalidade, fenômeno que, segundo ele, exige análises mais aprofundadas sobre seus impactos na economia estadual.

Acre

Acre terá terça-feira de calor intenso e chuvas pontuais, aponta previsão do tempo

Publicado

20 minutos atrás

em

6 de janeiro de 2026

Por

Clima abafado predomina em todas as regiões do estado, com possibilidade de pancadas de chuva fortes em áreas isoladas

A previsão do tempo para esta terça-feira (6) indica a permanência do clima quente e abafado em todo o Acre, com ocorrência de chuvas pontuais ao longo do dia, que podem ser intensas em algumas regiões. As informações são do portal O Tempo Aqui.

De acordo com o boletim meteorológico, o padrão climático que atua sobre o estado também se estende ao sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de áreas da Bolívia, nas regiões de planície, e do Peru, na faixa de selva. Em parte dessas localidades, especialmente em Rondônia, Goiás e no Distrito Federal, há previsão de pancadas de chuva mais fortes.

No leste e sul do Acre, abrangendo as microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira, o tempo deve seguir quente e abafado, com presença de sol entre nuvens e chuvas rápidas e localizadas. A probabilidade de chuvas fortes é considerada média. A umidade relativa do ar mínima varia entre 55% e 65% durante a tarde, enquanto a máxima pode alcançar entre 85% e 95% ao amanhecer. Os ventos sopram fracos ou calmos, predominando do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Já no centro e oeste do estado, nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário climático é semelhante, com calor, sensação de abafamento e chuvas pontuais, que podem ganhar força em algumas áreas. A chance de chuvas fortes também é classificada como média. A umidade mínima varia entre 60% e 70% à tarde, e a máxima pode atingir entre 90% e 100% nas primeiras horas do dia. Os ventos permanecem fracos a calmos, com direção predominante do norte e variações de noroeste e nordeste.

Em relação às temperaturas, as mínimas devem oscilar entre 20°C e 24°C em todo o estado, enquanto as máximas variam entre 28°C e 31°C, dependendo da região. Em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, os termômetros devem marcar entre 21°C e 23°C nas mínimas, e entre 29°C e 31°C nas máximas. Em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, as máximas ficam um pouco mais amenas, entre 28°C e 30°C.

A recomendação é de atenção às mudanças rápidas no tempo, especialmente em áreas onde há previsão de chuvas mais intensas ao longo do dia.

Acre

Rio Acre segue abaixo da cota de alerta em Rio Branco, aponta Defesa Civil

Publicado

29 minutos atrás

em

6 de janeiro de 2026

Por

Nível do manancial marcou 10,77 metros na manhã desta terça-feira; capital registrou 8,4 mm de chuva em 24 horas

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

A Defesa Civil Municipal de Rio Branco divulgou, na manhã desta terça-feira (6), um novo boletim sobre o nível do Rio Acre. De acordo com a medição realizada às 5h21, o manancial atingiu a marca de 10,77 metros, permanecendo abaixo da cota de alerta, estabelecida em 13,50 metros, e da cota de transbordamento, fixada em 14 metros.

O boletim também registra o volume de 8,40 milímetros de chuva acumulados nas últimas 24 horas na capital acreana. Conforme a Defesa Civil, a situação segue sendo monitorada de forma contínua, diante da possibilidade de novas precipitações na região.

Acre

Brasileia autoriza contratação temporária de profissionais da Educação

Publicado

1 hora atrás

em

6 de janeiro de 2026

Por

A Prefeitura de Brasiléia publicou nesta terça-feira, 06, a Lei Municipal nº 1.225, que autoriza a contratação temporária de profissionais para atuar na área da Educação no município. A medida, aprovada pela Câmara Municipal, tem como objetivo garantir a continuidade dos serviços educacionais, especialmente nas escolas localizadas nas zonas urbana, rural e em áreas de difícil acesso. A lei foi sancionada pelo gestor do município, Carlinhos do Pelado (Progressistas).

De acordo com a nova legislação, as contratações serão realizadas por meio de processo seletivo simplificado, em conformidade com o artigo 37 da Constituição Federal e com o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais. A lei prevê a oferta de vagas para professores, profissionais de apoio à educação especial, agentes de campo, oficineiros, auxiliares de sala, além de cargos técnicos como nutricionista, assistente social e psicólogo.

Ao todo, estão previstas vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para diferentes funções. Entre os cargos com maior número de oportunidades estão Professor P2 na zona urbana, Professor P1 para áreas de difícil acesso, Profissional de Apoio à Educação Especial e Agente de Campo. A seleção também contempla vagas para atuação em escolas nucleadas e em serviços de atendimento educacional especializado (AEE).

Segundo a lei, o processo seletivo terá validade de um período letivo, podendo ser prorrogado por igual período, com possibilidade de contratação até o ano letivo de 2027, conforme calendário a ser definido pela Secretaria Municipal de Educação. Cada contrato terá duração máxima de um período letivo, admitida uma única prorrogação, sem possibilidade de vínculo permanente.

Os profissionais selecionados serão contratados sob regime jurídico administrativo especial. A legislação também prevê que os contratos poderão ser rescindidos de forma antecipada caso cesse a necessidade temporária que justificou a contratação, respeitadas as verbas rescisórias previstas em lei.

