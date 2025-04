Acre faz história ao realizar 1ª neurocirurgia avançada com paciente acordado

Evento, marcado para 31 de maio, terá atividades para toda a comunidade e integra as comemorações do aniversário da cidade

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, reuniu-se nesta semana com o Padre Henrique, da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e membros da diretoria paroquial para definir os detalhes da celebração do Dia da Padroeira do município “Nossa Senhora do Perpétuo Socorro”, padroeira do município comemorado em 31 de maio.

O encontro, realizado no gabinete municipal, debateu a organização de uma programação ampla, que incluirá atividades religiosas, culturais e comunitárias.

A proposta é integrar as festividades em homenagem à padroeira com as comemorações do aniversário da cidade, celebrado também em maio.

“Teremos muitas atividades, novidades e um evento especial para homenagear Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira do nosso município. Foi uma grande satisfação receber o Padre Henrique e parte da diretoria da paróquia para tratarmos desse momento tão importante para a nossa cidade”, destacou o prefeito Jerry Correia.

É disse mais. “Teremos novidades e um evento especial para toda a população, não apenas para os fiéis. É uma honra trabalhar junto à paróquia para fortalecer essa tradição”, afirmou o prefeito.

A programação oficial será divulgada em breve pela Prefeitura e pela paróquia. Os moradores podem acompanhar as redes sociais oficiais para mais informações.

