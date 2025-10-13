Cotidiano
Acre fatura 12 medalhas na Copa América e Torneio Internacional de Taekwondo, em SP; seis ouros
Atletas da Liga Acreana de Taekwondo conquistam, além dos seis ouros, quatro pratas e dois bronzes nas competições disputadas no último fim de semana, em Arujá
A delegação do Acre, formada por atletas da Liga Acreana de Taekwondo, fez bonito na disputa da 17ª Copa América de Taekwondo e do Torneio Internacional da modalidade, em Arujá (SP), realizada entre quinta-feira (9) e este domingo (13).
Ao todo, 12 medalhas foram conquistadas, sendo seis de ouro, quatro de prata e duas de bronze.
Das medalhas de ouro, quarto foram obtidas na Copa América: com Kaleb Estevão, Fabiano Ribera, Davi Frazão e Izaque Capistrano. Uma foi resultado da participação de Dominick Samuel no Festival Sang Min Cho, e uma com Ailana Santos no Torneio Internacional.
A participação rendeu ainda duas medalhas de prata na Copa América, uma de Jardesson Rocha e uma de Antony Rodrigues, e duas no Torneio Internacional, com Jonas Máximo e Deyvid Alves.
Já as medalhas de bronze foram conquistadas com Kennedy Arthur, na Copa América, e Pietra Louize, no Torneio Internacional. A atleta Eloá Cristiny não subiu ao pódio, mas recebeu medalha de participação na Copa América.
MPF considera ilegítima ação judicial que pedia tratamento para supostos efeitos adversos de vacinas da HPV e covid
Parecer também afirma que associação é obrigada a apresentar estudos técnicos que sustentem suas alegações
O Ministério Público Federal (MPF) se manifestou em uma ação judicial movida pela Associação Brasileira de Vítimas de Vacinas e Medicamentos (Abrava) contra a União, na qual pedia a criação de uma política pública de acolhimento e tratamento especializado para supostos efeitos adversos de vacinas (HPV e covid-19) e medicamentos, além de campanhas de publicidade sobre esses efeitos.
O parecer do MPF, assinado pelo procurador da República Lucas Costa Almeida Dias, destacou dois pontos centrais: o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa da Abrava para pleitear indenizações em nome de não-filiados e a conclusão de que o Sistema Único de Saúde (SUS) já possui mecanismos e protocolos para a vigilância e o atendimento de Eventos Supostamente Atribuíveis à Vacinação ou Imunização (Esavi).
Ilegitimidade para pedidos de indenização – O MPF concordou com a União sobre a ilegitimidade ativa da Abrava para pleitear indenização (direitos individuais) em prol de toda a população eventualmente prejudicada ou de pessoas que não são filiadas e não deram autorização expressa para o ajuizamento da ação.
Segundo o órgão, o pedido de indenização tem natureza de direito individual homogêneo, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 82 de Repercussão Geral, exige que associações tenham autorização expressa e prévia dos filiados para atuar judicialmente em seu nome (representação processual).
Políticas públicas e mecanismos de vigilância já existem no SUS – Em relação ao mérito da ação, o MPF opina que os elementos apresentados pela União demonstram que o SUS e o Programa Nacional de Imunizações (PNI) já contam com uma estrutura robusta para lidar com Eventos Supostamente Atribuíveis à Vacinação ou Imunização, incluindo a vigilância, o acolhimento, o tratamento e a comunicação.
De acordo com a manifestação, já há mecanismos e protocolos usados no Brasil para garantir a segurança das vacinas. Desde 2005, os eventos adversos pós-vacinação devem ser notificados obrigatoriamente — os casos graves em até 24 horas. O monitoramento é feito por sistemas integrados, como SNV-ESAVI, e-SUS Notifica e VigiMed (da Anvisa).
A investigação dos casos graves começa nas prefeituras, e a análise da relação entre a vacina e o evento é feita pelos estados e, nos casos mais sérios, pelo Comitê Cifavi. O Ministério da Saúde também orienta os profissionais com notas técnicas, promove a transparência dos dados e mantém a comunicação com o público para reforçar a confiança e a adesão à vacinação.
Sobre o PNI, o MPF reforçou no parecer que o programa é uma política pública balizada por estudos científicos robustos, que garante o acesso gratuito e universal a vacinas e prioriza a segurança do paciente, com a incorporação de novas vacinas seguindo um processo rigoroso com apoio de órgãos como a Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias no SUS (Conitec) e a Câmara Técnica de Assessoramento em Imunizações (Ctai).
Ao fim do parecer, reforçando a manifestação pela improcedência da ação, o MPF também endossou a obrigatoriedade de a autora da ação justificar tecnicamente os estudos que apresentou, pois cabe a quem alega o ônus de comprovar a validade do fato constitutivo de seu direito.
Assessoria MPF
Elenco do Santa Cruz fica completo e foca no duelo da Copa do Brasil
Depois do fechamento do Campeonato Estadual da 2ª Divisão, o elenco do Santa Cruz estará completo na reta final de treinamentos visando o confronto contra o IAPE, do Maranhão. O jogo pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20 será no dia 22 deste mês, às 13h30(hora Acre), no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão.
“Alguns atletas do Sub-20 estavam no elenco profissional e agora vai ser dedicação exclusiva. Vamos ter uma semana de muito trabalho”, declarou o técnico Pedro Balu.
Viaja na segunda
O delegação do Santa Cruz viaja na segunda, 20, para São Luís e na terça, 21, realiza um treinamento leve.
“Estamos com a nossa programação fechada. Nossa meta é voltar de São Luís com a classificação para a segunda fase”, afirmou o treinador.
Brasileia, Quinarí e Fluminense da Bahia avançam no Estadual da Série A
Dois jogos, pelo grupo A, fecharam nesse sábado, 11, em Rio Branco e Senador Guiomard a fase de classificação do Campeonato Estadual da Série A. Brasileia, Quinarí seguem na disputa do título de 2026.
Em Senador Guiomard
O time do Quinarí entrou em quadra pressionado e somente uma vitória iria garantir a classificação. O Quinarí bateu o Campo Grande por 8 a 2 e fechou a primeira fase do grupo A na segunda colocação com 7 pontos. A derrota eliminou o Campo Grande, um dos favoritos ao título da competição.
Flu x Brasileia
O Brasileia veio para a partida classificado. Mesmo fora de casa, o Brasileia venceu o Fluminense da Bahia, no Álvaro Dantas, por 2 a 1 e terminou a fase de classificação na primeira colocação com 10 pontos.
O Fluminense da Bahia avançou. A equipe da Baixada da Sobral terminou com 6 pontos, mesma pontuação do Campo Grande, mas garantiu a vaga no saldo de gols 2 contra -4.
Brasileia e Xapuriense nas semifinais
Brasileia, na chave A, e Atlético Xapuriense, no grupo B, estão classificados para as semifinais do Estadual.
Definir semifinalistas
A definição dos outros semifinalistas do Estadual da Série A sairá dos confrontos: Lyon (2º A) x Fluminense da Bahia (3º B) e Quinarí (2º B) x Pista (3º A).
