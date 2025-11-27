Acre
Acre fará primeira eleição direta para juízes de paz desde 1988; votação será domingo
Pela primeira vez desde a promulgação da Constituição de 1988, o Acre realizará uma eleição direta para a escolha de juízes e juízas de paz em todos os municípios. O pleito está marcado para o próximo domingo, 30 de novembro, das 8h às 17h. O estado será o primeiro do país a implementar esse modelo de seleção popular previsto na Carta Magna.
Em entrevista ao ac24horas Play, o desembargador e presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC), Laudivon Nogueira, destacou que a eleição é uma determinação constitucional há mais de três décadas, mas jamais colocada em prática no país. Segundo ele, o Acre assume protagonismo ao permitir que o cidadão escolha diretamente quem exercerá a justiça de paz.
“Esse é um processo democrático que acrescenta muito às comunidades e à sociedade acreana. É a população escolhendo aquele que vai realizar casamentos, atos de acordo, conciliação. É uma oportunidade ímpar para a comunidade influenciar na escolha do juiz de paz”, afirmou Nogueira.
O desembargador ressaltou ainda que juízes de paz desempenham funções essenciais no cotidiano social, como celebrar casamentos, analisar habilitações matrimoniais e promover conciliações extrajudiciais, contribuindo para a resolução de conflitos fora do Judiciário.
Organizada pelo Tribunal de Justiça do Acre, com apoio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), a eleição ofertará 25 vagas distribuídas por comarca. Será eleito o candidato ou candidata que obtiver o maior número de votos em cada região. Para participar, o eleitor deve estar regular na Justiça Eleitoral e votar no município em que possui domicílio eleitoral.
“Nos 22 municípios do Acre, agora haverá um juiz de paz eleito diretamente pela comunidade, contribuindo com a conciliação local e auxiliando o Judiciário”, reforçou Laudivon.
O secretário do TJ-AC, Júnior Martins, informou que serão disponibilizadas 349 urnas em todo o estado — 91 delas apenas em Rio Branco, distribuídas em 23 escolas. A expectativa é de participação de aproximadamente 25% do eleitorado. “A estrutura está preparada para atender todos os eleitores. É até maior do que a utilizada na eleição do Conselho Tutelar”, disse.
Para votar, o eleitor precisa estar regular na Justiça Eleitoral, apresentar título de eleitor e um documento oficial com foto. Não será permitido votar em município diferente daquele onde se tem domicílio eleitoral.
Os locais de votação podem ser consultados no endereço: https://agrecom.tre-ac.jus.br/consulta-eleitor
Comentários
Acre
Câmara de Rio Branco debate valorização dos garis em Tribuna Popular
Vereador Joabe Lira defende medidas de proteção, novos feriados e melhorias nas condições de trabalho da categoria
A Câmara Municipal de Rio Branco realizou, na manhã desta quinta-feira (27), uma edição da Tribuna Popular dedicada ao tema “Valorização e Proteção aos Garis: Trabalhadores Essenciais da Nossa Cidade”. A iniciativa foi solicitada pelo presidente da Casa, vereador Joabe Lira (União Brasil).
Durante sua fala, Lira agradeceu a presença dos coletores da empresa Oralim Pebrás, representados por Leonardo, pelo pastor Erivan e pelo diretor Felipe. Ele destacou sua relação histórica com a categoria, construída ao longo dos quatro anos em que atuou como secretário municipal de Limpeza Pública.
Segundo o vereador, seu trabalho na pasta foi marcado não apenas por resultados técnicos, mas por vínculos de respeito.
“Queria deixar o sentimento de saudade. A gente só sente saudade do que gosta, do que respeita”, afirmou.
Segurança no trabalho e descarte correto de resíduos
Entre os avanços citados, Lira destacou a aprovação do projeto de lei que regulamenta o descarte de lixo domiciliar, incluindo materiais perfurocortantes, como lâminas e seringas. Ele enfatizou que a medida deverá reduzir acidentes de trabalho, comuns devido ao armazenamento inadequado desses resíduos.
A lei prevê ações educativas e, posteriormente, fiscalização, com possibilidade de multas para quem descumprir as regras.
Novas propostas: feriados, plano de saúde e melhorias estruturais
O vereador anunciou também a apresentação de um projeto que cria o Dia do Gari como feriado municipal. Além disso, propôs — em conjunto com outros parlamentares — que os dias 25 de dezembro e 1º de janeiro sejam feriados para os trabalhadores da limpeza, permitindo que passem as datas comemorativas em família. O requerimento será encaminhado à Prefeitura e à Limpebras com apoio unânime dos vereadores.
Lira afirmou ainda que pretende incluir um plano de saúde para os garis no termo de referência da empresa responsável pelo serviço. Outra proposta envolve a criação de caixas específicas para descarte de resíduos em condomínios, visando reduzir o esforço físico dos coletores e diminuir o risco de acidentes.
Agressão a trabalhador mobiliza Câmara
O parlamentar lamentou o episódio recente em que um gari foi brutalmente agredido enquanto trabalhava.
“Na minha opinião, foi uma tentativa de homicídio. Ele levou uma tijolada no rosto que quebrou dois ossos”, declarou.
Lira disse ter acompanhado o atendimento no pronto-socorro e o registro da ocorrência, recebendo da polícia o compromisso de prioridade na investigação. Ele reforçou a necessidade de conscientização da população, destacando que “limpeza é sinônimo de saúde”.
Categoria reconhece avanços
Representando os trabalhadores, o coletor Leonardo Silva Pereira, com 16 anos de atuação, elogiou as iniciativas da Câmara.
“Esse projeto de lei faz com que a população olhe nossa categoria com outros olhos. Antes, muitos descartavam lixo de forma inadequada, sem pensar em quem iria coletar. Agora será diferente”, disse.
Leonardo agradeceu ao vereador Joabe Lira por “abraçar a causa” e dar maior visibilidade aos garis.
A sessão foi marcada pelo reconhecimento da importância dos profissionais que atuam diariamente na limpeza urbana e pela discussão de medidas destinadas a melhorar suas condições de trabalho e segurança.
Com informações de AC24horas
Comentários
Acre
Sebrae e CMEC/AC promovem missão para mulheres empreendedoras
Evento nacional inspira lideranças femininas e fortalece o empreendedorismo feminino na era digital
Treze empreendedoras acreanas participaram da 6ª edição do encontro “Liberdade para Empreender”, realizado nesta terça-feira (25), em São Paulo, com o tema Online/Offline – Empreender no digital e viver no real: Equilíbrio é o novo sucesso. A missão empresarial foi organizada pelo Sebrae no Acre em parceria com o Conselho da Mulher Empreendedora (CMEC/AC).
A programação reuniu especialistas em diversas áreas para debater sobre os desafios de empreendedor e viver no mundo digital, destacando a importância de assumir um papel ativo na vida diante das mudanças aceleradas. Participaram nomes como Augusto Cury, Denise Fraga, Luiza Helena Trajano.
De acordo com a gestora do Sebrae Delas no Acre, Julci Ferreira, a participação no evento apoia o desenvolvimento dos pequenos negócios. “Nossas 13 empreendedoras puderam adquirir mais conhecimentos, fortalecer conexões e fazer muito networking. A partir dessa missão, com certeza, essas mulheres trarão novos benefícios para seus negócios e para a economia do nosso estado”.
Para a presidente do CMEC/AC e conselheira do CDE do Sebrae no Acre, Patrícia Dossa, o evento foi engrandecedor. “Foi uma grande satisfação estar nessa missão empresarial com mulheres maravilhosas do Acre, aqui em São Paulo. O evento foi perfeito, com muitos conhecimentos adquiridos e com certeza estaremos aqui no ano que vem”, declarou.
Com o conhecimento adquirido, as empreendedoras retornam ao estado ainda mais preparadas para impulsionar seus empreendimentos e inspirar outras mulheres a seguirem o mesmo caminho.
Comentários
Acre
Pela 1ª vez, Brasileia recebe Congresso do Protagonismo Empresarial
A cidade de Brasileia recebe, entre os dias 26, 27 e 28, no auditório do Senac, o VI Congresso Estadual do Protagonismo Empresarial Acre é o Nosso Negócio, juntamente com a Caravana de Crédito Acredita, uma iniciativa nacional do Sebrae que percorre o país levando capacitação, orientação e oportunidades de acesso ao crédito para empreendedores.
O evento reúne empresários de mais de 20 municípios do Acre, fortalecendo a integração regional e ampliando o diálogo sobre desenvolvimento econômico.
Objetivos da Caravana de Crédito Acredita. O projeto tem como propósito:
Ampliar o acesso ao crédito para micro e pequenos negócios; Promover a educação financeira e a gestão empresarial; Reduzir barreiras e preconceitos no acesso ao crédito, especialmente para mulheres empreendedoras e Fortalecer o empreendedorismo em todo o país.
Durante o encontro, o público acompanha palestras e momentos de formação com especialistas convidados, entre eles:
Shirley Marçal, com o tema “A importância da consultoria financeira para os pequenos negócios”;
Valdir Oliveira, com a palestra “Reflexões sobre crédito e pequenos negócios”;
Augusto Togni, convidado para ministrar a palestra “Planejadora”.
Além disso, haverá atividades específicas da Caravana de Crédito com a analista do Sebrae Acre, Julce Ferreira, que apresentará detalhes sobre o programa e também sobre o FAMPE( Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas).
O evento contou com a presença do Secretário Municipal de Comunicação, Chiquinho Chaves, que representou o prefeito Carlinhos do Pelado. Ele esteve acompanhado da presidente da Associação Comercial de Brasileia, Inês Tiziana, e da analista do Sebrae, Helen Kelma, que representou a executiva da instituição.
Participam ainda a secretária de Planejamento, Goreth Bibiano, a secretária de Assistência Social, Suly Guimarães, além de autoridades, empresários e convidados de toda a região.
A programação do Congresso segue nesta quinta-feira e encerra-se na sexta-feira , com mais palestras, capacitações e ações voltadas ao fortalecimento do protagonismo empresarial no Acre.
Você precisa fazer login para comentar.