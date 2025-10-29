Cotidiano
Acre estreia contra o Pará no Campeonato Brasileiro Sub-16
Começa nesta quarta, 29, no ginásio do Sesc, a caminhada do vôlei acreano no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-16 da 2ª Divisão. As meninas acreanas entram em quadra, às 15h30, para jogar contra a seleção do Pará.
Além do Acre e do Pará, o torneio nacional terá as participações do Amapá, Bahia, Paraíba, Piauí e Roraima.
Jogo de abertura
As seleções do Pará e do Piauí disputam a partida de abertura do Brasileiro nesta quarta, a partir das 10 horas, no Sesc. As equipes jogam entre si na primeira fase e os quatro primeiros avançam para as semifinais do torneio.
Comentários
Cotidiano
Governo divulga resultados provisórios de concurso da Educação
O Governo do Acre, por meio das Secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Educação e Cultura (SEE), publicou nesta quarta-feira, 29, dois editais no Diário Oficial referentes a processos seletivos e concursos da área educacional.
As publicações tratam da convocação de candidato sub judice do processo seletivo de 2023 e da divulgação dos resultados provisórios de provas discursiva e prática de candidata na cidade de Tarauacá.
Conforme o Edital nº 088 SEAD/SEE, datado de 27 de outubro de 2025, a convocação atende a uma decisão judicial proferida no processo nº 0716794-14.2024.8.01.0001. O chamado é para Antonio Luciano Santos Araújo, pessoa com deficiência (PCD), aprovado para o cargo de Professor PNS – P2 (Pedagogia ou Normal Superior) – Anos Iniciais (1º ao 5º ano) na modalidade Educação do Campo, em Rio Branco.
O candidato deverá entregar a documentação e assinar o contrato até o dia 7 de novembro de 2025, na Coordenação de Recursos Humanos da SEE, localizada na Rua Rio Grande do Sul, nº 1.907, Bairro Volta Seca, em Rio Branco, das 7h30 às 13h30.
A lista completa de documentos exigidos que inclui comprovantes pessoais, certidões, declarações e atestado médico está disponível nos siteshttps://concursos.ibfc.
Já o Edital nº 043 SEAD/SEE, de 28 de outubro de 2025, também publicado no Diário Oficial, apresenta os resultados provisórios da prova discursiva e da prova prática de candidata sub judice do concurso público da SEE, realizado pelo Instituto Nosso Rumo.
A candidata Naram Marques Passos, inscrita sob o número 54617, obteve nota 5,00 na prova discursiva e 8,57 na prova prática para o cargo de professor de Educação Especial, na zona urbana de Tarauacá.
O edital estabelece que o prazo para interposição de recursos estará aberto das 8h do dia 30 até às 21h59 do dia 31 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site www.nossorumo.org.br, na aba “Recursos”.
As decisões sobre os recursos serão disponibilizadas individualmente, com acesso mediante CPF e senha, na mesma plataforma.
Dúvidas sobre os editais podem ser esclarecidas junto à SEE, pelo telefone (68) 3213-2331, ou à SEAD, pelo e-mail [email protected]
Comentários
Cotidiano
Cafu Auto Peças e Vila Real avançam às quartas da Copa Acre
Cafu Auto Peças e Vila Real estão na fase de quartas de final da Copa Acre de Futebol Soçaite.
Nas partidas disputadas nessa segunda, 27, na quadra do Tangará, o Café Auto Peças goleou o João Eduardo por 7 a 2 e o Vila Real bateu o Sport Canal por 6 a 2.
“Vamos programar a tabela e definir o início da próxima fase. Temos dois grupos com três equipes e os dois primeiros de cada chave avançam para as semifinais”, explicou o vice-presidente da Federação Acreana de Futebol Soçaite (FAF7S), Wellington Cabeça.
Comentários
Cotidiano
AFEX derrota o Vasco na estreia do Campeonato Estadual
A AFEX derrotou o Vasco por 1 a 0 nesta terça, 28, na Arena da Floresta, na estreia do Campeonato Estadual Sub-13. A equipe rondoniense vem realizando grandes campanhas nos torneios de base e é candidata ao título.
Furacão x Rei Artur
Furacão do Norte e Rei Artur fazem nesta quarta, 29, a partir das 16 horas, na Arena da Floresta, o confronto da fase de classificação do Estadual Sub-13.
Você precisa fazer login para comentar.