Acre estabelece novos critérios de certificação para participantes do Encceja 2025

Publicado

13 segundos atrás

em

Outra novidade é a possibilidade de realização de Exames Especiais de Certificação por candidatos que alcançarem a pontuação mínima nas provas objetivas, mas não na redação

A portaria também valida o modelo atualizado de certificado e de declaração parcial de proficiência, que passa a ser adotado pelas escolas certificadoras. Foto: captada 

O Governo do Acre anunciou, nesta quarta-feira (26), por meio de publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), uma nova portaria que reformula as regras de certificação dos Ensinos Fundamental e Médio com base no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). A atualização moderniza os critérios para emissão de certificados, amplia a rede de escolas autorizadas a realizar o procedimento e flexibiliza o aproveitamento de notas de edições anteriores do exame, ampliando as possibilidades para jovens e adultos concluírem a escolaridade básica.

A portaria confere às unidades escolares certificadoras da rede pública estadual a responsabilidade pela emissão do Histórico Escolar, Certificado de Conclusão e Declaração Parcial de Proficiência dos participantes aprovados no Encceja Nacional 2025. A lista de escolas habilitadas a realizar esse atendimento está detalhada no anexo do documento.

Entre as mudanças, a atualização amplia a rede de emissão de certificados, autoriza aproveitamento de notas do Encceja a partir de 2010 e estabelece que estudantes com pendências escolares também poderão ser beneficiados, desde que atendam aos critérios exigidos, como idade mínima e desempenho nas áreas avaliadas.

Para obter a certificação, os candidatos deverão ter idade mínima de 15 anos para o Ensino Fundamental e 18 anos para o Ensino Médio, além de alcançar pelo menos 100 pontos em cada área de conhecimento e nota igual ou superior a 5 na redação em uma mesma edição do exame. O requisito de desempenho simultâneo se mantém para a área de Linguagens, tanto no Fundamental quanto no Médio.

Outra novidade é a possibilidade de realização de Exames Especiais de Certificação por candidatos que alcançarem a pontuação mínima nas provas objetivas, mas não na redação. Os testes complementares poderão ser feitos no Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), em Rio Branco, e na Escola Hugo Carneiro, em Cruzeiro do Sul.

A portaria também valida o modelo atualizado de certificado e de declaração parcial de proficiência, que passa a ser adotado pelas escolas certificadoras. Com a mudança, o governo espera ampliar o acesso à certificação e reduzir o número de abandono dos estudos.

A publicação entra em vigor na data do anúncio no Diário Oficial, e os candidatos que pretendem utilizar os resultados do Encceja precisam ficar atentos às próximas orientações da Secretaria de Estado de Educação e Cultura.

Confira:

Brasil

Conselho do FGTS libera uso do fundo para imóveis de até R$ 2,25 mi

Publicado

44 minutos atrás

em

26 de novembro de 2025

Por

Criador: rafastockbr | Crédito: Shutterstock

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou, nesta quarta-feira (26), a liberação do uso do fundo para imóveis de até R$ 2,25 milhões para contratos antigos e novos. Com a mudança, o FGTS poderá ser usado para financiar unidades até esse valor, independentemente da data de assinatura do contrato.

A decisão corrige uma distorção criada após a elevação do teto do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões, oficializada em outubro. Contratos firmados a partir de junho de 2021 não podiam ser enquadrados no novo limite, enquanto financiamentos anteriores a essa data continuavam aptos a utilizar os recursos do fundo, o que gerava assimetria entre mutuários.

Marco temporal

Em 2021, uma resolução do Conselho Curador do FGTS exigia que o valor do imóvel na data da assinatura do contrato fosse compatível com o teto estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Na prática, isso criava dois marcos: contratos assinados até 11 de junho de 2021 e contratos firmados a partir de 12 de junho de 2021.

Com o teto ampliado, mutuários com contratos recentes ficaram impedidos de usar o FGTS, mesmo quando o imóvel se enquadrava na nova faixa de valor, de até R$ 2,25 milhões. O impasse gerou reclamações a agentes financeiros e ao Banco Central, além do risco de judicialização.

Um ajuste redacional na resolução elimina essa diferenciação e garante o mesmo tratamento para todos. Segundo o Conselho, a mudança deve ter impacto limitado, com aumento estimado de cerca de 1% na movimentação do fundo.

Vantagem para renda média e alta

A padronização deve beneficiar especialmente famílias com renda superior a R$ 12 mil, que vêm enfrentando a escalada dos preços dos imóveis em mercados mais aquecidos, como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Nessas regiões, o teto anterior de R$ 1,5 milhão não refletia mais a realidade do mercado imobiliário.

Com a decisão, qualquer contrato dentro do SFH poderá usar o saldo do FGTS para compra do imóvel, amortização, liquidação do financiamento ou abatimento de parcelas.

A mudança aprovada pelo Conselho do FGTS passa a valer imediatamente e uniformiza as regras de acesso ao fundo no crédito habitacional, reduzindo incertezas para consumidores e instituições financeiras.

Regras para uso do FGTS permanecem

Apesar da ampliação do teto, os critérios para utilização do FGTS no crédito imobiliário não foram alterados. Entre as exigências continuam:

Tempo de contribuição

Mínimo de três anos de trabalho com recolhimento ao FGTS, contínuos ou não.

Teto de financiamento

Em outubro, o limite máximo de financiamento foi elevado de 70% para 80% do valor do imóvel.

Na prática, o comprador precisa dispor de uma entrada menor.

Propriedade e uso

O imóvel deve ser urbano e destinado à moradia própria.

O comprador não pode ter outro imóvel residencial na cidade onde mora, trabalha ou pretende comprar, nem possuir outro financiamento ativo no SFH.

Localização
O imóvel deve estar no município onde o trabalhador reside há pelo menos um ano, em região metropolitana adjacente, ou no município em que exerce sua atividade profissional.

Intervalo para novo uso
O FGTS só pode ser usado novamente após três anos para aquisição de outro imóvel.

Limite de avaliação
O valor do imóvel deve ser igual ou inferior ao teto do SFH, atualmente fixado em R$ 2,25 milhões, independentemente da data de assinatura do contrato.

Brasil

Moraes manda Bolsonaro explicar uso de celular por Nikolas em visita

Publicado

47 minutos atrás

em

26 de novembro de 2025

Por

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a defesa de Jair Bolsonaro explique, no prazo 24 horas, o uso de celular pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) durante visitar realizada ao ex-presidente no dia 21 de novembro, quando ele ainda cumpria prisão domiciliar.

Segundo Moraes, a visita do parlamentar foi autorizada, mas a utilização de celulares estava proibida. A medida é válida para o ex-presidente e para visitantes.

O suposto uso do aparelho foi flagrado por veículos de imprensa e também foi denunciado pela deputada Erika Hilton (PSOL-SP), que enviou ao Supremo uma notícia-crime contra Nikolas.

“Intimem-se os advogados regularmente constituídos de Jair Messias Bolsonaro para que, no prazo de 24 horas, se manifestem acerca da entrada e utilização de celular na visita realizada por Nikolas Ferreira, apesar da expressa proibição judicial”, decidiu Moraes.

Atualmente, Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão em uma sala localizada na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília. A pena foi definida na ação penal da trama golpista.

Brasil

Anvisa assina termo de compromisso para a vacina da dengue do Butantan

Publicado

6 horas atrás

em

26 de novembro de 2025

Por

© BUTANTAN/DIVULGAÇÃO

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) assina nesta quarta-feira (26) com o Instituto Butantan um Termo de Compromisso para estudos e monitoramento da vacina da dengue.

Segundo a Assessoria de Comunicação Social do governo federal, a assinatura deste termo é a última etapa que falta para o registro da vacina.

No início de novembro já havia a previsão de aprovação da vacina da dengue do Butantã pela Anvisa. Daniel Pereira, diretor do órgão, explicou à Agência Brasil que “a vacina de dengue do Butantan é um processo prioritário para a agência”.

Ele explicou que a análise do imunizante demandou “muitas horas” de discussão técnica com especialistas externos que apoiaram.

O anúncio oficial do acordo entre a Anvisa e o Instituto Butantan será feito nesta quarta.

