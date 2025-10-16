Acre
Acre está sob alerta de chuvas intensas com perigo potencial, informa Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quinta-feira, 16, um aviso meteorológico de perigo potencial para chuvas intensas em todo o estado do Acre. O alerta, de grau amarelo, segue até as 10h de sexta-feira (17).
De acordo com o boletim, a previsão indica chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, acompanhadas de ventos intensos com rajadas de 40 a 60 km/h. O aviso abrange todos os municípios acreanos, incluindo Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá e Brasileia.
O aviso integra o sistema de monitoramento da Secretaria de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Sema) e da Coordenação Estadual de Proteção e Defesa Civil do Acre, que seguem acompanhando as condições meteorológicas nas próximas horas.
Energisa inicia programa de negociação de dívidas com descontos de até 80%
Regularização de débitos pode ser feita pelos canais de atendimento de forma 100% digital, com pagamento via Pix, cartão de débito ou crédito
O Grupo Energisa lança uma campanha inédita de negociação de débitos, válida para as suas nove distribuidoras de energia. São condições diferenciadas para quitação de dívidas, com possibilidade de parcelamento e descontos que podem chegar a 80% de desconto. A iniciativa contempla todos os clientes com faturas em atraso e as condições serão ofertadas de forma a facilitar a regularização do débito pelo cliente da Energisa.
Dados mostram o peso do endividamento no orçamento das famílias e as dificuldades do brasileiro para honrar as contas no dia a dia. Segundo o Banco Central, em junho deste ano, as famílias comprometeram 27,6% da renda com o pagamento mensal de dívidas.
“É uma oportunidade para que nossos clientes quitem dívidas com condições diferenciadas, contribuindo para que essas pessoas voltem a ter acesso a crédito. Para a Energisa, é também uma forma de contribuir com o controle da inadimplência”, afirma Newton Santos, diretor da Energisa.
A última campanha realizada pela empresa foi no programa Desenrola Brasil, que contou com a participação da Energisa e teve 81 mil contratos celebrados durante a vigência do programa. Na ocasião, os descontos chegaram a 75% e ainda a possibilidade de parcelamento flexíveis. Para este ano o Grupo oferece está campanha a todos os seus clientes que possua débito com objetivo de apoiar na regularização dos débitos com a empresa.
Os clientes que optarem pela negociação poderão fazer o pagamento via Pix, cartão de débito ou cartão de crédito, à vista ou parcelado. O processo pode ser feito de forma totalmente digital, sem necessidade de deslocamento até uma agência. Quem estiver com uma ou mais faturas vencidas pode entrar em contato com os canais de atendimento, como o aplicativo Energisa On, disponível na App Store e no Google Play, e o sitewww.energisa.com.br. É necessário ter em mãos os documentos pessoais de identificação (CPF e RG).
Prefeitura de Brasiléia esclarece ocorrência na rede municipal de ensino
NOTA OFICIAL
Brasiléia, AC, 15 de outubro de 2025 – A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vem a público prestar esclarecimentos sobre um incidente ocorrido no dia 06 de outubro na Escola Municipal de Educação Infantil Menino Jesus, envolvendo um aluno de 4 anos.
Diante de uma representação recebida por parte da família do aluno, a Prefeitura instaurou imediatamente um procedimento de sindicância para averiguar a conduta da equipe pedagógica e as circunstâncias do ocorrido. Após uma análise criteriosa dos fatos, que incluiu a oitiva dos profissionais da escola e a análise dos relatos, a gestão municipal concluiu que os procedimentos adotados pela unidade de ensino foram adequados e seguiram os protocolos pedagógicos para a Educação Infantil.
O fato em questão envolveu um aluno novo na unidade educacional (aproximadamente dois meses de matrícula) que apresentou uma crise comportamental aguda, demandando uma intervenção para garantir seu próprio bem-estar e o da turma. A equipe escolar, com o intuito de acalmar a criança, utilizou uma abordagem de cuidado que faz parte das práticas rotineiras em unidades que atendem esta faixa etária. A comunicação com a família foi realizada de forma imediata e transparente.
A Prefeitura de Brasiléia reafirma seu total compromisso com uma educação humanizada, inclusiva e segura para todas as crianças. Nossos profissionais são orientados a agir sempre com zelo, ética e responsabilidade, visando o desenvolvimento integral dos alunos. Todos os protocolos de manejo de crises e de cuidados são pautados no respeito e na busca pelo melhor interesse da criança, em conformidade com as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
O caso também foi comunicado ao Conselho Tutelar, órgão competente para acompanhar a situação e garantir que todos os direitos da criança sejam preservados, inclusive no âmbito familiar. A Secretaria de Educação e a direção da escola permanecem em diálogo aberto com os pais para assegurar um retorno acolhedor ao ambiente escolar e oferecer todo o suporte necessário à família.
A gestão municipal aproveita a oportunidade para reforçar a confiança no corpo de profissionais da rede de ensino de Brasiléia e para tranquilizar a comunidade de que todos os procedimentos nas escolas municipais passam por constante avaliação e seguem as mais rigorosas normas de segurança e cuidado infantil.
Comunidade extrativista recebe trator agrícola de R$ 450 mil via emenda parlamentar intermediada pelo vereador Rosimar do Rubicon
Máquina, adquirida através de emenda do ex-deputado Léo de Brito, beneficiará cinco seringais na Reserva Chico Mendes em Epitaciolândia; vereador Rosimar Menezes intermediou o pleito
A comunidade extrativista Porangaba, na zona rural de Epitaciolândia, recebeu na última sexta-feira (10) um trator agrícola com lâmina, no valor de R$ 450 mil. O equipamento foi adquirido por meio de uma emenda parlamentar do ex-deputado federal Léo de Brito (PT), fruto de uma reivindicação antiga dos moradores da Reserva Extrativista (Resex) Chico Mendes.
O pleito foi formalizado em uma reunião na associação da comunidade, intermediada pelo então ex-assessor e atual vereador Rosimar Menezes (Republicanos). Na ocasião, extrativistas e produtores rurais apresentaram a necessidade do trator para atender o núcleo de base que opera em cinco seringais: Porangaba, Riozinho, Filipinas, Povi e Rubicon.
Sensibilizado com as demandas, o ex-parlamentar se comprometeu e cumpriu a promessa, destinando a verba para a compra do maquinário. O trator já se encontra em operação na comunidade, realizando serviços de gradagem e destoca, e ficará disponível para uso coletivo através da associação comunitária.
Para o vereador Rosimar Menezes (Republicanos), a entrega do equipamento representa a concretização de um sonho antigo da população local e um avanço para a produção na reserva extrativista.
