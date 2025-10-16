Acre está sob alerta de chuvas intensas com perigo potencial, informa Inmet

Regularização de débitos pode ser feita pelos canais de atendimento de forma 100% digital, com pagamento via Pix, cartão de débito ou crédito

O Grupo Energisa lança uma campanha inédita de negociação de débitos, válida para as suas nove distribuidoras de energia. São condições diferenciadas para quitação de dívidas, com possibilidade de parcelamento e descontos que podem chegar a 80% de desconto. A iniciativa contempla todos os clientes com faturas em atraso e as condições serão ofertadas de forma a facilitar a regularização do débito pelo cliente da Energisa.

Dados mostram o peso do endividamento no orçamento das famílias e as dificuldades do brasileiro para honrar as contas no dia a dia. Segundo o Banco Central, em junho deste ano, as famílias comprometeram 27,6% da renda com o pagamento mensal de dívidas.

“É uma oportunidade para que nossos clientes quitem dívidas com condições diferenciadas, contribuindo para que essas pessoas voltem a ter acesso a crédito. Para a Energisa, é também uma forma de contribuir com o controle da inadimplência”, afirma Newton Santos, diretor da Energisa.

A última campanha realizada pela empresa foi no programa Desenrola Brasil, que contou com a participação da Energisa e teve 81 mil contratos celebrados durante a vigência do programa. Na ocasião, os descontos chegaram a 75% e ainda a possibilidade de parcelamento flexíveis. Para este ano o Grupo oferece está campanha a todos os seus clientes que possua débito com objetivo de apoiar na regularização dos débitos com a empresa.

Os clientes que optarem pela negociação poderão fazer o pagamento via Pix, cartão de débito ou cartão de crédito, à vista ou parcelado. O processo pode ser feito de forma totalmente digital, sem necessidade de deslocamento até uma agência. Quem estiver com uma ou mais faturas vencidas pode entrar em contato com os canais de atendimento, como o aplicativo Energisa On, disponível na App Store e no Google Play, e o site www.energisa.com.br. É necessário ter em mãos os documentos pessoais de identificação (CPF e RG).

