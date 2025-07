Acre está entre os estados que aderiram à Prova Nacional Docente

Na madrugada desta segunda-feira (7), um grave acidente foi registrado em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. Um carro com três ocupantes capotou após sair da pista no trajeto entre o Centro da cidade e o Porto do Governo. O motorista, que apresentava sinais de embriaguez, perdeu o controle do veículo durante uma manobra, provocando o acidente.

Segundo informações, os ocupantes conseguiram sair do carro por conta própria e caminharam até encontrar ajuda. O condutor, com ferimentos na cabeça e na perna, foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital Regional do Juruá, onde permanece internado.

O teste do bafômetro confirmou o estado de embriaguez, e o motorista recebeu voz de prisão em flagrante. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, ele não foi conduzido à delegacia. O veículo ainda se encontra tombado no local do acidente, aguardando remoção por questões de segurança. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.