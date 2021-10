Acre está entre os 14 estados com queda nos casos de síndrome respiratória aguda grave, diz Fiocruz

O estudo mostra que o estado acreano teve uma queda nos registros de Srag a longo prazo. Em dados gerais, o boletim apontou sinal de estabilidade no país com o baixo patamar desde o início da epidemia.

Já Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro aparecem na lista das federações com sinal de crescimento nos registros na tendência de curto prazo.

Assim como o estado, a capital acreana também segue com queda nos casos de síndrome respiratória aguda grave (Srag). Rio Branco é uma das 11 capitais com queda na tendência de longo prazo.

Há 14 pacientes internados nos hospitais de referência, dos quais 12 com teste positivo para a Covid. O estado tem 38 exames de RT-PCR à espera de análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. O número de altas médicas permanece em 85.903.