Acre está entre 12 estados que apresentam sinal de queda a longo prazo em casos de síndrome respiratória

Entre os estados que apresentaram a reversão com tendência de queda estão: Acre, Amazonas, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo.

A capital acreana, Rio Branco, segue a mesma tendência dos dados gerais do estado e está no grupo de nove capitais que também têm sinais de redução dos casos a longo prazo.

O boletim da Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre) não registrou novos casos de Covid-19 no estado no sábado (9) e continuou com 81.050 infectados em todo estado. Também não teve registro de morte pela doença, sendo assim, o número de vítimas fatais continuou em 1.845.