Acre
Acre está em alerta para chuvas intensas, aponta Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira, 15, um aviso meteorológico de perigo potencial para todo o Acre, válido até às 10h de terça-feira (16). O alerta prevê a ocorrência de chuvas intensas acompanhadas de ventos fortes em todas as regiões do estado.
Segundo o comunicado, há possibilidade de precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros em um único dia, além de rajadas de vento variando entre 40 e 60 km/h.
O mapa divulgado pela Secretaria de Meio Ambiente do Acre (Sema) mostra que todos os municípios estão inseridos na área de risco potencial.
Comentários
Acre
Carlinhos do Pelado comemora sucesso do Festival de Praia. “Aqui não é só lazer e cultura. Gera emprego e renda para centenas de famílias que vivem do comércio local.
“Ver essa multidão aqui, depois de 20 anos, é motivo de muita satisfação”
Depois de duas décadas, o Festival de Praia voltou a movimentar Brasiléia, reunindo milhares de pessoas entre os dias 12, 13e 14 de setembro, em uma programação repleta de cultura, música, esporte e lazer. O evento, resgatado pelo prefeito Carlinhos do Pelado e realizado pela Prefeitura de Brasiléia, foi marcado por muita diversão e também pelo fortalecimento da economia local.
Foram mais de 10 atrações musicais entre bandas, cantores e DJs, além de atividades culturais e esportivas como escolha do garoto e a garota verão, torneio de futevôlei e corrida de motocross, que trouxe pilotos do Acre, de outros estados e até do Peru. O jovem competidor peruano Nicolás Rivera se destacou na categoria infanto-juvenil e conquistou o primeiro lugar.
O prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância do evento para a juventude e para os trabalhadores da cidade: “O Festival de Praia não é só lazer e cultura. Ele gera emprego e renda para centenas de famílias que vivem do comércio local. Ver essa multidão aqui, depois de 20 anos, é motivo de muita satisfação. É a prova de que Brasiléia gosta e valoriza sua tradição e é uma cidade para todos ”, afirmou.
Entre os empreendedores, a aprovação também foi imediata. Janete Souza, expositora da praça de alimentação, ressaltou a oportunidade: “Eu trabalho com venda de lanches, churrasquinho no espeto e bebidas. Durante esses três dias consegui dobrar meu faturamento. Foi uma chance incrível na verdade uma grande oportunidade para todos nós, pequenos empreendedores”, contou.
Os jovens também comemoraram a volta do festival. O estudante Carlos Eduardo, de 18 anos, agradeceu ao prefeito pela iniciativa. “A gente precisava de eventos assim, que reúnem música, esporte e diversão. Foi tudo muito bem organizado e deu pra curtir bastante com os amigos”, disse.
A programação de domingo contou com sete apresentações no palco principal, incluindo Trio Arrocha, Samba do Carlão, Arthur dos Teclados e o show de encerramento com Jhow de Abreu e Banda, além da animação dos DJs Thiago Rodrigues e Herbe Renan.
Uma das grandes atrações foi o tobogã, que divertiu centenas de pessoas, entre elas o prefeito Carlinhos do Pelado. Animado, o gestor entrou na brincadeira, mergulhou nas águas do Rio Acre e reviveu memórias da juventude. “Há 20 anos eu comia o piranambu cozido aqui na beira da praia. Hoje, reviver esse momento com o povo é uma alegria imensa”, disse o prefeito, logo após provar novamente do peixe.
O clima de descontração continuou no palco, quando Carlinhos surpreendeu o público ao cantar “Trem das Onze”, clássico do samba canção de Adoniran Barbosa, eternizado pelo grupo Demônios da Garoa em 1964. O gesto arrancou aplausos e mostrou a sintonia do prefeito com a população.
Nas redes sociais a servidora pública, Márcia Karine Pessoa postou texto relatando as boas lembranças ali vivenciadas e de um susto passado por ela e sua amiga ao procurarem suas bicicletas no local que haviam deixado para se divertir. “Fui à praia hoje e me veio tantas lembranças boa. Que infância maravilhosa tivemos. Fiz questão de tirar foto dessa árvore. Ela fez parte da minha adolescência. Fui prestigiar o festival mas a Mariusinha (lembram dela?). Fomos cada uma em nossa bike, descemos, tomamos banho e jogamos bola, quando subimos cadê as bicicletas? Enlouquemos porque sabíamos q seria pêia na certa se chegássemos em casa sem elas. Mas como assim q elas sumiram? Naquela época nem tinha roubo de bike, aí olhamos e as pessoas riam olhando pra nós, e a gente quase chorando até que alguém apontou pra essa bendita árvore, olhamos pra cima e lá estavam duas bicicletas bem atrepadas entre os galhos mais altos”, postou ela.
Em resumo, a secretária de Cultura Arlete Amaral, aproveitou para agradecer e convida a população, pois vem mais em 2026. “Esse ano superou as nossas expectativas, foram inúmeras atrações no festival de praia”. Esse evento não constava no nosso calendário, estava há mais de 20 anos sem acontecer festival de praia em Brasiléia e nosso prefeito Carlinhos do Pelado pediu para que eu, (Arlete), o Clebson Venâncio e o Chiquinho Chaves planejasse essa festa e corresse atrás de parcerias e assim fizemos. Somos gratos a todos os parceiros e a população que se fez presente. Com certeza depois desse sucesso, 2026 o povo já aguarda a gente anunciar a data do festival e as novidades”, comemorou a secretária.
Com grande participação do público e aprovação popular, o Festival de Praia se consolida novamente como um dos maiores eventos culturais e de lazer da região do Alto Acre, movimentando a fronteira e resgatando uma tradição antiga que marca a história de Brasiléia.
Comentários
Acre
Prefeito Jerry Correia anuncia Gabriel Lener como atração da noite de sexta-feira na ExpoFronteira
O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, anunciou mais uma grande novidade para a 1ª ExpoFronteira. O cantor Gabriel Lener será a atração principal da noite de sexta-feira, prometendo um show inesquecível para o público.
Com um repertório que mistura sucessos nacionais e músicas que animam multidões, Gabriel Lener chega para abrilhantar ainda mais a programação do evento, que já se consolida como um dos maiores da região de fronteira.
“Queremos oferecer momentos de lazer, cultura e entretenimento para a nossa população. A ExpoFronteira é um evento pensado para todos e tenho certeza de que a apresentação do Gabriel Lener vai marcar a nossa festa”, destacou o prefeito Jerry Correia.
A expectativa é de que a noite de sexta-feira reúna um grande público, fortalecendo o espírito de integração e celebração que a ExpoFronteira traz para Assis Brasil.
Comentários
Acre
Vice-governadora Mailza prestigia Expo Capixaba e reforça apoio ao agro e à valorização cultural
A vice-governadora Mailza Assis participou neste sábado, 13, da terceira noite da 12ª edição da Expo Capixaba, que contou com a semifinal do rodeio na programação. A feira, que começou na última quinta-feira, 11, e segue até domingo, 14, é promovida pela Prefeitura de Capixaba com apoio do governo do Estado e valoriza o agronegócio e a cultura local.
Acompanhada do prefeito Manoel Maia, do presidente da Câmara Municipal, Diego Paulista, e do secretário de Governo, Luís Calixto, Mailza percorreu os estandes, cumprimentou visitantes e ouviu os expositores. Em discurso, ela destacou a importância da festa para os produtores, empreendedores e famílias da região.
“Que alegria estar aqui com vocês nesta festa especial, que é do nosso produtor rural, do agronegócio, do pecuarista, do comerciante, do empresário e também da família. Uma festa que exalta a cultura, valoriza a produção e traz entretenimento para as pessoas. Quero cumprimentar o prefeito Manoel por resgatar essa tradição tão querida pela população, e parabenizar todos que organizaram esse grande evento. Conte sempre com o compromisso do governo do Estado em apoiar Capixaba e todos os 22 municípios acreanos”, afirmou a vice-governadora.
Durante a programação, autoridades ressaltaram o apoio do governo estadual para a realização da feira. O prefeito de Capixaba, Manoel Maia, agradeceu ao governo que garantiu recursos para a edição deste ano. “Quero agradecer ao governador Gladson e à nossa vice-governadora Mailza por estarem ao lado da nossa cidade e da nossa festa. Esse evento traz tradição, movimenta a economia e reforça a cultura do nosso povo. É uma vitória de todos que se dedicaram para que a ExpoCapixaba fosse realidade”, declarou o gestor.
O presidente da Câmara Municipal, Diego Paulista, também destacou a Expo Capixaba como espaço de memória e valorização cultural.
Fortalecimento do agronegócio
Prefeitos de municípios vizinhos prestigiaram a festa e enfatizaram a importância da união de esforços em torno do agronegócio. O prefeito de Acrelândia, Olavinho Boiadeiro, lembrou que Capixaba é reconhecida como celeiro da produção agrícola no Acre e pediu atenção especial ao setor. Já o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, aproveitou para convidar a população para a primeira edição da Expo Fronteira, que será realizada em outubro na tríplice fronteira com Peru e Bolívia.
Tradição e participação popular
Com arquibancadas lotadas para ver a festa do rodeio, a terceira noite da Expo Capixaba reuniu moradores do município e de cidades vizinhas. A programação inclui ainda cavalgada, provas de laço, apresentações culturais, exposições de negócios e show nacional e regionais. Na noite deste sábado, a festa contou com show do cantor Evoney Fernandes, além de rodeio em touros, uma das atrações mais aguardadas.
Com pouco mais de 10 mil habitantes, o município Capixaba foi criado oficialmente em 1992 e recebeu esse nome em homenagem a Hélio Tessinari, que saiu do Sul do estado do Espírito Santo e migrou para o Acre, na década de 70, onde abriu uma serraria chamada “Serraria Pica-Pau”. Capixaba é o gentílico usado para denominar quem nasce no Espírito Santo.
Você precisa fazer login para comentar.