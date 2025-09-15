fbpx
Conecte-se conosco

Cotidiano

Acre envia delegação para Campeonato Internacional de Kung Fu na Colômbia

Publicado

25 segundos atrás

em

Foto: Cedida

Uma equipe de 10 atletas do Acre embarcou na última semana para Bogotá, onde participou nos dias 13 e 14 de setembro do 3º Campeonato Chin Woo Colômbia Internacional 2025. O torneio, que reúne lutadores do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Colômbia, servirá como seletiva para o Mundial de 2026, na Alemanha.

A delegação acreana disputou provas de Sanda, Tai Chi Chuan e modalidades tradicionais, buscando títulos e vagas para o próximo mundial.

Foto: Cedida

Atletas e modalidades:

Tereza Cristina – Mãos do Norte, Mãos do Sul, Armas Curtas e Armas Médias

John Asafe da Silva – Sanda até 79 kg e Point Fight

Quinis Giordano Lima – Sanda até 90 kg e Point Fight

Gleyson Araújo – Sanda

Gleiciane Silva – Sanda, Bastão, Mãos do Norte e Mãos do Sul

Glenilson Figueiredo – Tai Chi Chuan (Yang avançado) e Sanda avançado

Alline Queiroz – Sanda e Mãos do Norte – 2º Kati

Francisco de Assis – Sanda

Nátaly Silva – Sanda até 55 kg

Anderson Lostanaul – Sanda até 66 kg, Mãos do Norte e 2º Kati Shaolin do Norte

Foto: Cedida

Segundo Glenilson Figueiredo, presidente de honra da Super Liga Acreana de Kung Fu, a participação mostra a força das modalidades no estado e a preparação intensa da equipe aumenta a expectativa por bons resultados no futuro.

A delegação contou com apoio da Prefeitura de Rio Branco, Governo do Acre, Secretaria Estadual de Esporte, deputado Pedro Longo, vereador Joaquim Florêncio, Auto Posto Arena, Confederação Brasileira de Kung Fu Tradicional e Chin Woo Internacional.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Cotidiano

Diretoria do Galvez contrata atacantes e quer o bicampeonato

Publicado

7 minutos atrás

em

15 de setembro de 2025

Por

Foto arquivo pessoal: Ronaldinha chega como um reforço de peso para o Imperador

O presidente do Galvez, Igor Oliveira, confirmou as contratações das atacantes Ronaldinha, ex-Operário do Mato Grosso, e Rafaela, aposta do futebol carioca. As duas atletas são mais dois reforços visando a disputa do Campeonato Estadual Feminino, competição programada para iniciar na primeira quinzena de outubro.

“São dois reforços importantes contratados em situações diferentes. A Ronaldinha estava no Operário e chega bem indicada para o Galvez. A Rafaela é uma aposta, mas estamos bem confiantes”, declarou Igor Oliveira.

Início da preparação

O elenco do Galvez inicia a preparação nesta segunda, 15, no Sesc, sob o comando do técnico Maurício Carneiro.

“Temos uma base formada do Brasileiro e da Copa do Brasil. Vamos para uma sequência e a meta é a conquista do bicampeonato”, afirmou o presidente.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Atlético Xapuriense goleia o Preventório e segue 100% na Série A

Publicado

3 horas atrás

em

15 de setembro de 2025

Por

Foto Fafs: Atlético Xapuriense manteve o favoritismo jogando fora de casa

O Atlético Xapuriense goleou o Preventório por 7 a 1 nesse sábado, 13, no Centro de Iniciação do Esporte (CIE) e manteve os 100% de aproveitamento na primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série A. O time do interior soma 6 pontos e é vice-líder do grupo A.

Sequência na quarta

A fase de classificação do Estadual da Série A vai ter sequência na quarta, 17, a partir das 19 horas, no Sesc. Pista e Preventório abrem a rodada e no outro confronto o Calafate joga contra o Fluminense da Bahia.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Craques do Futuro e Assermurb empatam e semifinais do Estadual definidas

Publicado

3 horas atrás

em

15 de setembro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Duas equipes chegam invictas nas semifinais

Craques do Futuro e Assermurb empataram por 0 a 0 neste domingo, 14, no CT do Cupuaçu, e o resultado definiu a classificação do grupo B e as semifinais do Campeonato Estadual Feminino Sub-16.

Assermurb ficou em primeiro na chave e as Craques do Futuro terminou em segundo. As duas equipes somaram 4 pontos e o saldo de gols definiu as posições.

Semifinais definidas

As semifinais do Estadual Feminino Sub-16 são as seguintes: Grêmio Xapuriense x Craques do Futuro e Assermurb x Preventório.

As partidas serão disputadas no sábado, 20, a partir das 15 horas, no CT do Cupuaçu.

Comentários

Continue lendo