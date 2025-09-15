Cotidiano
Acre envia delegação para Campeonato Internacional de Kung Fu na Colômbia
Uma equipe de 10 atletas do Acre embarcou na última semana para Bogotá, onde participou nos dias 13 e 14 de setembro do 3º Campeonato Chin Woo Colômbia Internacional 2025. O torneio, que reúne lutadores do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Colômbia, servirá como seletiva para o Mundial de 2026, na Alemanha.
A delegação acreana disputou provas de Sanda, Tai Chi Chuan e modalidades tradicionais, buscando títulos e vagas para o próximo mundial.
Atletas e modalidades:
Tereza Cristina – Mãos do Norte, Mãos do Sul, Armas Curtas e Armas Médias
John Asafe da Silva – Sanda até 79 kg e Point Fight
Quinis Giordano Lima – Sanda até 90 kg e Point Fight
Gleyson Araújo – Sanda
Gleiciane Silva – Sanda, Bastão, Mãos do Norte e Mãos do Sul
Glenilson Figueiredo – Tai Chi Chuan (Yang avançado) e Sanda avançado
Alline Queiroz – Sanda e Mãos do Norte – 2º Kati
Francisco de Assis – Sanda
Nátaly Silva – Sanda até 55 kg
Anderson Lostanaul – Sanda até 66 kg, Mãos do Norte e 2º Kati Shaolin do Norte
Segundo Glenilson Figueiredo, presidente de honra da Super Liga Acreana de Kung Fu, a participação mostra a força das modalidades no estado e a preparação intensa da equipe aumenta a expectativa por bons resultados no futuro.
A delegação contou com apoio da Prefeitura de Rio Branco, Governo do Acre, Secretaria Estadual de Esporte, deputado Pedro Longo, vereador Joaquim Florêncio, Auto Posto Arena, Confederação Brasileira de Kung Fu Tradicional e Chin Woo Internacional.
Cotidiano
Diretoria do Galvez contrata atacantes e quer o bicampeonato
O presidente do Galvez, Igor Oliveira, confirmou as contratações das atacantes Ronaldinha, ex-Operário do Mato Grosso, e Rafaela, aposta do futebol carioca. As duas atletas são mais dois reforços visando a disputa do Campeonato Estadual Feminino, competição programada para iniciar na primeira quinzena de outubro.
“São dois reforços importantes contratados em situações diferentes. A Ronaldinha estava no Operário e chega bem indicada para o Galvez. A Rafaela é uma aposta, mas estamos bem confiantes”, declarou Igor Oliveira.
Início da preparação
O elenco do Galvez inicia a preparação nesta segunda, 15, no Sesc, sob o comando do técnico Maurício Carneiro.
“Temos uma base formada do Brasileiro e da Copa do Brasil. Vamos para uma sequência e a meta é a conquista do bicampeonato”, afirmou o presidente.
Cotidiano
Atlético Xapuriense goleia o Preventório e segue 100% na Série A
O Atlético Xapuriense goleou o Preventório por 7 a 1 nesse sábado, 13, no Centro de Iniciação do Esporte (CIE) e manteve os 100% de aproveitamento na primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série A. O time do interior soma 6 pontos e é vice-líder do grupo A.
Sequência na quarta
A fase de classificação do Estadual da Série A vai ter sequência na quarta, 17, a partir das 19 horas, no Sesc. Pista e Preventório abrem a rodada e no outro confronto o Calafate joga contra o Fluminense da Bahia.
Cotidiano
Craques do Futuro e Assermurb empatam e semifinais do Estadual definidas
Craques do Futuro e Assermurb empataram por 0 a 0 neste domingo, 14, no CT do Cupuaçu, e o resultado definiu a classificação do grupo B e as semifinais do Campeonato Estadual Feminino Sub-16.
Assermurb ficou em primeiro na chave e as Craques do Futuro terminou em segundo. As duas equipes somaram 4 pontos e o saldo de gols definiu as posições.
Semifinais definidas
As semifinais do Estadual Feminino Sub-16 são as seguintes: Grêmio Xapuriense x Craques do Futuro e Assermurb x Preventório.
As partidas serão disputadas no sábado, 20, a partir das 15 horas, no CT do Cupuaçu.
