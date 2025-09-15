Acre envia delegação para Campeonato Internacional de Kung Fu na Colômbia

Uma equipe de 10 atletas do Acre embarcou na última semana para Bogotá, onde participou nos dias 13 e 14 de setembro do 3º Campeonato Chin Woo Colômbia Internacional 2025. O torneio, que reúne lutadores do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Colômbia, servirá como seletiva para o Mundial de 2026, na Alemanha.

A delegação acreana disputou provas de Sanda, Tai Chi Chuan e modalidades tradicionais, buscando títulos e vagas para o próximo mundial.

Atletas e modalidades:

Tereza Cristina – Mãos do Norte, Mãos do Sul, Armas Curtas e Armas Médias

John Asafe da Silva – Sanda até 79 kg e Point Fight

Quinis Giordano Lima – Sanda até 90 kg e Point Fight

Gleyson Araújo – Sanda

Gleiciane Silva – Sanda, Bastão, Mãos do Norte e Mãos do Sul

Glenilson Figueiredo – Tai Chi Chuan (Yang avançado) e Sanda avançado

Alline Queiroz – Sanda e Mãos do Norte – 2º Kati

Francisco de Assis – Sanda

Nátaly Silva – Sanda até 55 kg

Anderson Lostanaul – Sanda até 66 kg, Mãos do Norte e 2º Kati Shaolin do Norte

Segundo Glenilson Figueiredo, presidente de honra da Super Liga Acreana de Kung Fu, a participação mostra a força das modalidades no estado e a preparação intensa da equipe aumenta a expectativa por bons resultados no futuro.

A delegação contou com apoio da Prefeitura de Rio Branco, Governo do Acre, Secretaria Estadual de Esporte, deputado Pedro Longo, vereador Joaquim Florêncio, Auto Posto Arena, Confederação Brasileira de Kung Fu Tradicional e Chin Woo Internacional.

