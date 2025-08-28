Acre envia a Brasília servidores que farão curso da Swat nos EUA

Enviados a Brasília pelo governo do Acre, novos servidores da área de Segurança Pública do Estado que participarão de curso da Swat nos Estados Unidos (EUA) ainda este ano, concluíram, nesta quarta-feira, 27, o processo para obtenção de vistos para entrada naquele país junto ao consulado norte-americano.

O grupo é integrado por 102 servidores do sistema de Segurança Pública do Estado que abrangem as polícias Militar, Civil e Penal e o Corpo de Bombeiros, a exemplo dos dois primeiros grupos que já participaram este ano do treinamento da Special Weapons And Tactics (Swat). Na tradução literal, a sigla significa Armas e Táticas Especiais.

A participação dos servidores nesse treinamento está sendo viabilizada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com o apoio da Representação do Governo do Acre em Brasília (Repac) via articulações junto à Embaixada Norte-Americana, com recursos de emenda parlamentar indicada pelo deputado federal Coronel Ulysses.

A importância dessa parceria foi destacada pelo secretário adjunto da Sejusp, Evandro Bezerra, ao recepcionar o grupo em frente ao consulado.

“O governo do Estado, preocupado com a capacitação dos nossos servidores, abraçou essa emenda do deputado Ulysses, que empenhou esses recursos junto à secretaria”, disse, destacando ainda o empenho da Repac, “que tem esse papel de articulação com as instituições e com embaixadas e que está cumprindo esse papel”.

Evandro Bezerra ressaltou, ainda, os impactos positivos do treinamento. “Essa é uma experiência não só profissional, mas uma experiência de vida que eles trarão, e quem ganhará com isso é a sociedade, que terá um profissional mais capacitado, motivado para fazer uma entrega de segurança pública que o nosso cidadão precisa”, afirmou.

Também presente à reunião, o diretor-executivo da Repac, Samuel Lisboa, destacou o empenho do secretário do órgão, Fabio Rueda, “na interlocução junto ao consulado dos Estados Unidos para atendimento aos participantes do curso, desde a primeira turma até o grupo atual que acaba de concluir o processo de visto”.

Ele também ressaltou a importância do trabalho conjunto entre a Repac, a Sejusp e o autor da emenda com os recursos para a iniciativa, além da “orientação do governador Gladson Camelí, que tem trabalhado para trazer mais segurança e capacitação aos servidores”.

De acordo com o deputado Ulysses, os recursos para o curso foram garantidos por duas emendas: uma de R$ 2 milhões, para o grupo que já participou do treinamento, e outra de R$ 3 milhões para o grupo restante.

Ele parabenizou a Sejusp pela execução da emenda com a efetiva capacitação dos servidores e a Repac “que tem ajudado muito no intercâmbio entre o governo e a Embaixada”. Destacou ainda a importância de “melhorar a qualidade do treinamento desses policiais, para que possam prestar um serviço de melhor qualidade para a sociedade” e garantiu que destinará mais recursos com este objetivo para o próximo ano.

Entusiasmo

Os impactos positivos do curso também foram destacados por participantes, como o coronel da Polícia Militar Assis dos Santos. “O curso da Swat é reconhecido internacionalmente. Os servidores terão a possibilidade de trocar experiência com profissionais de alto padrão e essa é uma oportunidade única que o Estado do Acre está proporcionando”, disse.

Para a investigadora da Polícia Civil e piloto de helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) do Estado, Priscila Paiva, o treinamento potencializará sua ação como policial e, especialmente, como piloto. “A tática, o bom manuseio de armamento, tiros e afins é muito importante pra gente, sobretudo porque fazemos missões em regiões de selva”, explicou.

“Esse curso vai nos ajudar a resolver problemas interfronteiriços, de narcotráfico, de tráfico de pessoas, com o conhecimento que os Estados Unidos têm no combate a esse tipo de crime”, disse a sargento da PM, Raimunda Alencar Pontes, que atua no Grupamento Especial de Fronteira (Gefron).

A oportunidade desse tipo de aperfeiçoamento para mulheres foi destacada pela sargento da PM Francisca de Fátima Gonçalves Paiva. “Faz parte da estratégia da Sejusp, de fomentar a participação de mulheres em cursos operacionais. Até porque somos minoria e precisamos ser incluídas nas situações de combate e desenvolvimento técnico”, afirmou.

Para o diretor de Gestão e Planejamento do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), Hilquias almeida, trata-se de investimento em resultados concretos. “Vai impactar diretamente na segurança, porque são formados multiplicadores da doutrina da Swat e da segurança nos Estados Unidos para que possamos aprimorar o nosso sistema penitenciário”, assegurou.

