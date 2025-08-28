Geral
Acre envia a Brasília servidores que farão curso da Swat nos EUA
Enviados a Brasília pelo governo do Acre, novos servidores da área de Segurança Pública do Estado que participarão de curso da Swat nos Estados Unidos (EUA) ainda este ano, concluíram, nesta quarta-feira, 27, o processo para obtenção de vistos para entrada naquele país junto ao consulado norte-americano.
O grupo é integrado por 102 servidores do sistema de Segurança Pública do Estado que abrangem as polícias Militar, Civil e Penal e o Corpo de Bombeiros, a exemplo dos dois primeiros grupos que já participaram este ano do treinamento da Special Weapons And Tactics (Swat). Na tradução literal, a sigla significa Armas e Táticas Especiais.
A participação dos servidores nesse treinamento está sendo viabilizada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com o apoio da Representação do Governo do Acre em Brasília (Repac) via articulações junto à Embaixada Norte-Americana, com recursos de emenda parlamentar indicada pelo deputado federal Coronel Ulysses.
A importância dessa parceria foi destacada pelo secretário adjunto da Sejusp, Evandro Bezerra, ao recepcionar o grupo em frente ao consulado.
“O governo do Estado, preocupado com a capacitação dos nossos servidores, abraçou essa emenda do deputado Ulysses, que empenhou esses recursos junto à secretaria”, disse, destacando ainda o empenho da Repac, “que tem esse papel de articulação com as instituições e com embaixadas e que está cumprindo esse papel”.
Evandro Bezerra ressaltou, ainda, os impactos positivos do treinamento. “Essa é uma experiência não só profissional, mas uma experiência de vida que eles trarão, e quem ganhará com isso é a sociedade, que terá um profissional mais capacitado, motivado para fazer uma entrega de segurança pública que o nosso cidadão precisa”, afirmou.
Também presente à reunião, o diretor-executivo da Repac, Samuel Lisboa, destacou o empenho do secretário do órgão, Fabio Rueda, “na interlocução junto ao consulado dos Estados Unidos para atendimento aos participantes do curso, desde a primeira turma até o grupo atual que acaba de concluir o processo de visto”.
Ele também ressaltou a importância do trabalho conjunto entre a Repac, a Sejusp e o autor da emenda com os recursos para a iniciativa, além da “orientação do governador Gladson Camelí, que tem trabalhado para trazer mais segurança e capacitação aos servidores”.
De acordo com o deputado Ulysses, os recursos para o curso foram garantidos por duas emendas: uma de R$ 2 milhões, para o grupo que já participou do treinamento, e outra de R$ 3 milhões para o grupo restante.
Ele parabenizou a Sejusp pela execução da emenda com a efetiva capacitação dos servidores e a Repac “que tem ajudado muito no intercâmbio entre o governo e a Embaixada”. Destacou ainda a importância de “melhorar a qualidade do treinamento desses policiais, para que possam prestar um serviço de melhor qualidade para a sociedade” e garantiu que destinará mais recursos com este objetivo para o próximo ano.
Entusiasmo
Os impactos positivos do curso também foram destacados por participantes, como o coronel da Polícia Militar Assis dos Santos. “O curso da Swat é reconhecido internacionalmente. Os servidores terão a possibilidade de trocar experiência com profissionais de alto padrão e essa é uma oportunidade única que o Estado do Acre está proporcionando”, disse.
Para a investigadora da Polícia Civil e piloto de helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) do Estado, Priscila Paiva, o treinamento potencializará sua ação como policial e, especialmente, como piloto. “A tática, o bom manuseio de armamento, tiros e afins é muito importante pra gente, sobretudo porque fazemos missões em regiões de selva”, explicou.
“Esse curso vai nos ajudar a resolver problemas interfronteiriços, de narcotráfico, de tráfico de pessoas, com o conhecimento que os Estados Unidos têm no combate a esse tipo de crime”, disse a sargento da PM, Raimunda Alencar Pontes, que atua no Grupamento Especial de Fronteira (Gefron).
A oportunidade desse tipo de aperfeiçoamento para mulheres foi destacada pela sargento da PM Francisca de Fátima Gonçalves Paiva. “Faz parte da estratégia da Sejusp, de fomentar a participação de mulheres em cursos operacionais. Até porque somos minoria e precisamos ser incluídas nas situações de combate e desenvolvimento técnico”, afirmou.
Para o diretor de Gestão e Planejamento do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), Hilquias almeida, trata-se de investimento em resultados concretos. “Vai impactar diretamente na segurança, porque são formados multiplicadores da doutrina da Swat e da segurança nos Estados Unidos para que possamos aprimorar o nosso sistema penitenciário”, assegurou.
Governo abre seleção para mestrado em Administração Pública para forças de segurança
O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV/EBAPE), publicou nesta quinta-feira, 28, o edital para o processo seletivo do Mestrado Profissional em Administração Pública – turma intensiva 2025.
Podem se inscrever oficiais combatentes e delegados da classe II em diante, em exercício, com diploma de graduação reconhecido pelo MEC ou validado no Brasil (no caso de diplomas estrangeiros), além de experiência mínima de cinco anos em segurança pública, administração ou gestão pública. Também serão aceitas inscrições de candidatos em fase de conclusão de curso superior, desde que apresentem o diploma até a matrícula.
Ao todo, serão ofertadas 10 vagas, distribuídas da seguinte forma: 2 para o Corpo de Bombeiros Militar, 3 para a Polícia Civil e 5 para a Polícia Militar. O curso terá duração de até 22 meses e é reconhecido pelo MEC (Portaria nº 901/2024).
A seleção será conduzida pela FGV e dividida em duas fases eliminatórias: Provas online de Redação, Matemática (Raciocínio Lógico e Quantitativo) e Inglês – previstas para 21 de setembro e entrevista e análise curricular, entre 30 de setembro e 2 de outubro.
As provas serão aplicadas em ambiente virtual seguro, e os candidatos deverão cumprir requisitos técnicos mínimos, como conexão estável de internet, uso de webcam e check-in prévio no sistema.
As inscrições estarão abertas de 28 de agosto a 5 de setembro de 2025, exclusivamente pelo site processoseletivo.fgv.br/inscricao/MPAAC. O resultado final será divulgado em 3 de outubro, após as entrevistas. As aulas começam em 30 de outubro de 2025, na sede da FGV/EBAPE.
Polícia Militar apreende droga e objetos durante ação no bairro Boa Vista
Na tarde desta quarta-feira, 27, uma ação rápida da Polícia Militar do Acre, por meio da Companhia de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro), resultou na apreensão de drogas, dinheiro e objetos no bairro Boa Vista, em Rio Branco.
A ocorrência teve início após denúncia recebida pelo COPOM, informando que um grupo de pessoas estaria se preparando para disciplinar um cidadão em um beco da região. Com base nas informações, a equipe policial deslocou-se imediatamente até o endereço indicado.
No local, os militares se depararam com três indivíduos, sendo que um deles portava uma faca. Diante da situação, foi realizada a abordagem. Durante a busca pessoal, os policiais localizaram porções de drogas prontas para a comercialização e, ao prosseguir com as averiguações, encontraram uma bolsa contendo maior quantidade de entorpecentes.
Ao todo, foram apreendidos 66 invólucros de crack pesando 44 gramas, 49 invólucros de cocaína também somando 44 gramas, além de 18 invólucros de skank com peso total de 66 gramas. Também estavam em poder do grupo uma faca de cabo verde, três aparelhos celulares, uma bolsa cinza, dinheiro em espécie somando R$ 94,00 em moeda nacional e uma nota de dólar americano.
Com a constatação dos ilícitos, foi dada voz de prisão aos envolvidos, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança da guarnição e evitar tentativas de fuga. Em seguida, todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, juntamente com os entorpecentes e objetos apreendidos, para os procedimentos legais cabíveis.
Homem é agredido a pauladas em Rio Branco e levado ao Pronto-Socorro
Vítima de 44 anos sofreu hematomas e possível fratura; polícia investiga autoria do crime
Na noite desta quarta-feira (27), Fredson da Costa Ferreira, de 44 anos, foi vítima de agressão física na BR-364, Km 01, bairro Santa Inês, em Rio Branco.
De acordo com informações, o homem foi atacado com golpes de ripa e encontrado caído próximo ao posto Correntão. A Polícia Militar foi acionada e solicitou apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
A vítima recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, apresentando diversos hematomas e uma possível fratura na clavícula direita. O estado de saúde dele é considerado estável.
A PM realizou diligências na região, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento. O caso será investigado pelas autoridades competentes.
