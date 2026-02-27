Acre entra em decreto federal de emergência ambiental por risco de incêndios em 2026

O estado do Acre foi incluído em decreto federal que declara situação de emergência ambiental em razão do risco de incêndios florestais ao longo de 2026. A medida consta na Portaria GM/MMA nº 1.623, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (27), pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

De acordo com o documento, o estado de emergência ambiental no Acre abrange as mesorregiões do Vale do Acre e do Vale do Juruá, no período de maio a dezembro de 2026 — intervalo que coincide com os meses de estiagem mais intensa na região.

A portaria é assinada pela ministra Marina Silva e tem como objetivo reforçar ações preventivas e de combate aos incêndios florestais, diante do aumento do risco durante a estação seca.

No Acre, o período estabelecido cobre praticamente toda a temporada de seca, quando há redução significativa das chuvas, aumento das temperaturas e queda na umidade relativa do ar. Esses fatores favorecem a propagação do fogo, especialmente em áreas de floresta e pastagem.

Com a declaração de emergência ambiental, o governo federal pode intensificar medidas como contratação temporária de brigadistas, mobilização de equipes de fiscalização, reforço em operações de prevenção e ampliação da estrutura de monitoramento.

Embora a portaria contemple diversos estados brasileiros e diferentes períodos ao longo de 2026 e início de 2027, no caso do Acre a emergência é válida especificamente para todo o território das duas mesorregiões que compõem o estado.