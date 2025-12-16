Acre entra em alerta máximo e lidera ranking de doenças ligadas ao trabalho

DART é a sigla para Doenças e Agravos Relacionados ao Trabalho. Refere-se a qualquer alteração na saúde de um indivíduo que tenha sido causada, agravada ou desencadeada pelo exercício do trabalho

Everton Damasceno

O Acre apresentou um quadro de alto risco na saúde do trabalhador no primeiro semestre de 2025, segundo o Boletim Epidemiológico – Volume 56, do Ministério da Saúde. O estado registrou uma incidência total de Doenças e Agravos Relacionados ao Trabalho (DART) de 516,9 por 100 mil trabalhadores, o maior índice da Região Norte, exceto por Roraima, sinalizando um alerta máximo na vigilância em saúde do trabalhador.

A incidência total de DART é massivamente dominada pelos acidentes, mas o estado também se destaca nacionalmente pelo alto Coeficiente de Incidência de Intoxicações Exógenas e por um aumento nas notificações de doenças específicas.

DART é a sigla para Doenças e Agravos Relacionados ao Trabalho. Refere-se a qualquer alteração na saúde de um indivíduo que tenha sido causada, agravada ou desencadeada pelo exercício do trabalho. Isso inclui:

Acidentes de trabalho: lesões imediatas, como quedas, cortes ou fraturas.

Doenças ocupacionais/profissionais: condições crônicas que se desenvolvem ao longo do tempo devido à exposição a riscos no ambiente de trabalho (ex: LER/DORT, perda auditiva, câncer, transtornos mentais).

Intoxicações exógenas: causadas pela exposição ou absorção de substâncias químicas perigosas.

Violências: agressões físicas e psicológicas ocorridas no ambiente de trabalho.

O monitoramento das DART é feito por meio de notificação compulsória, sendo um indicador essencial para orientar políticas públicas de prevenção.

A maior parte da incidência total de DART no Acre é impulsionada pelos acidentes de trabalho, que registraram um coeficiente de 488,5 por 100 mil trabalhadores, totalizando 1.551 notificações no período analisado.

Outro ponto de destaque é o Coeficiente de Incidência de Intoxicações Exógenas relacionadas ao trabalho. Com 19,2 por 100 mil trabalhadores (61 notificações), o Acre apresenta o segundo maior coeficiente do país nesta categoria, superado apenas pelo Espírito Santo (20,9). Este é um forte indicador de exposição a agentes químicos no ambiente de trabalho que exige atenção imediata.

A distribuição dos agravos no primeiro semestre de 2025 é a seguinte:

Aumento nas doenças específicas

Apesar de o grupo “Transtornos e Doenças” aparecer com um baixo coeficiente na tabela geral (2,9), o boletim revela um foco específico nessas ocorrências, com o Acre registrando 189 notificações de doenças e agravos específicos (excluindo acidentes, intoxicações e violências) no período.

Esse número representa um aumento de 23,53% em comparação com as 153 notificações registradas no mesmo período de 2024. A incidência específica dessas doenças foi de 10,7 por 100 mil trabalhadores no estado.

Os dados detalhados dessas 189 notificações apontam para a prevalência de agravos de natureza mental:

Os Transtornos Mentais e Comportamentais lideram as doenças específicas com um coeficiente de 4,0 por 100 mil trabalhadores, indicando que, após a alta taxa de acidentes, a saúde mental é a principal demanda das políticas de vigilância em saúde do trabalhador no Acre.

