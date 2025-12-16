Brasil
Acre entra em alerta máximo e lidera ranking de doenças ligadas ao trabalho
DART é a sigla para Doenças e Agravos Relacionados ao Trabalho. Refere-se a qualquer alteração na saúde de um indivíduo que tenha sido causada, agravada ou desencadeada pelo exercício do trabalho
Everton Damasceno
O Acre apresentou um quadro de alto risco na saúde do trabalhador no primeiro semestre de 2025, segundo o Boletim Epidemiológico – Volume 56, do Ministério da Saúde. O estado registrou uma incidência total de Doenças e Agravos Relacionados ao Trabalho (DART) de 516,9 por 100 mil trabalhadores, o maior índice da Região Norte, exceto por Roraima, sinalizando um alerta máximo na vigilância em saúde do trabalhador.
A incidência total de DART é massivamente dominada pelos acidentes, mas o estado também se destaca nacionalmente pelo alto Coeficiente de Incidência de Intoxicações Exógenas e por um aumento nas notificações de doenças específicas.
DART é a sigla para Doenças e Agravos Relacionados ao Trabalho. Refere-se a qualquer alteração na saúde de um indivíduo que tenha sido causada, agravada ou desencadeada pelo exercício do trabalho. Isso inclui:
- Acidentes de trabalho: lesões imediatas, como quedas, cortes ou fraturas.
- Doenças ocupacionais/profissionais: condições crônicas que se desenvolvem ao longo do tempo devido à exposição a riscos no ambiente de trabalho (ex: LER/DORT, perda auditiva, câncer, transtornos mentais).
- Intoxicações exógenas: causadas pela exposição ou absorção de substâncias químicas perigosas.
- Violências: agressões físicas e psicológicas ocorridas no ambiente de trabalho.
O monitoramento das DART é feito por meio de notificação compulsória, sendo um indicador essencial para orientar políticas públicas de prevenção.
A maior parte da incidência total de DART no Acre é impulsionada pelos acidentes de trabalho, que registraram um coeficiente de 488,5 por 100 mil trabalhadores, totalizando 1.551 notificações no período analisado.
Outro ponto de destaque é o Coeficiente de Incidência de Intoxicações Exógenas relacionadas ao trabalho. Com 19,2 por 100 mil trabalhadores (61 notificações), o Acre apresenta o segundo maior coeficiente do país nesta categoria, superado apenas pelo Espírito Santo (20,9). Este é um forte indicador de exposição a agentes químicos no ambiente de trabalho que exige atenção imediata.
A distribuição dos agravos no primeiro semestre de 2025 é a seguinte:
Aumento nas doenças específicas
Apesar de o grupo “Transtornos e Doenças” aparecer com um baixo coeficiente na tabela geral (2,9), o boletim revela um foco específico nessas ocorrências, com o Acre registrando 189 notificações de doenças e agravos específicos (excluindo acidentes, intoxicações e violências) no período.
Esse número representa um aumento de 23,53% em comparação com as 153 notificações registradas no mesmo período de 2024. A incidência específica dessas doenças foi de 10,7 por 100 mil trabalhadores no estado.
Os dados detalhados dessas 189 notificações apontam para a prevalência de agravos de natureza mental:
Os Transtornos Mentais e Comportamentais lideram as doenças específicas com um coeficiente de 4,0 por 100 mil trabalhadores, indicando que, após a alta taxa de acidentes, a saúde mental é a principal demanda das políticas de vigilância em saúde do trabalhador no Acre.
Comentários
Brasil
Governo oficializa prazo para a inspeção médica e entrega documental de convocados da Educação
O governo reforça que os candidatos devem ficar atentos aos prazos e às orientações previstas no edital, bem como providenciar toda a documentação exigida no prazo estabelecido
O governo do Acre, por meio das secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Educação e Cultura (SEE), publicou, nesta terça-feira, 16, o Edital nº 57 Sead/SEE, que oficializa a prorrogação do prazo para a realização da inspeção médica e para a entrega de documentos dos candidatos convocados no concurso público da Educação, permanecendo inalterados os demais itens do certame.
De acordo com a retificação, os candidatos poderão comparecer à Junta Médica Oficial do Estado até o dia 26 de dezembro de 2025. Em Rio Branco, o atendimento é efetuado no Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, e aos sábados, das 7h às 13h. Em Cruzeiro do Sul, a inspeção médica será realizada nos dias 11 e 18 de dezembro, das 8h às 12h, na Rua Félix Gaspar, n° 3806, bairro Centro.
O prazo para entrega da documentação também foi estendido até o dia 26 de dezembro. Em Rio Branco, os candidatos devem comparecer à sede da SEE, das 7h30 às 12h e das 14h às 17h30. Nos demais municípios, a entrega deve ser realizada nos respectivos núcleos de Educação.
Os candidatos devem apresentar documentação completa, incluindo foto 3×4 recente, documentos de identificação, comprovante de endereço, certificados de formação, certidões negativas e declarações exigidas. A lista completa dos documentos necessários está disponível no edital nº 55.
O governo reforça que os candidatos devem ficar atentos aos prazos e às orientações previstas no edital, bem como providenciar toda a documentação exigida no prazo estabelecido, a fim de garantir a continuidade no certame. Ressalta-se ainda que não existe garantia de aprovação na etapa de Junta Médica em concurso público. Nenhuma clínica, laboratório ou intermediário pode prometer resultado. A avaliação segue critérios técnicos e regras do edital, iguais para todos.
Diante de relatos sobre possível “facilitação” ou promessa de aprovação, a orientação é seguir o edital e não usar intermediários. O candidato deve conferir datas, assinaturas, procedência dos laudos e a avaliação por especialista, quando exigida.
Os candidatos podem obter mais informações por meio dos contatos telefônicos dos núcleos da SEE ou com a Sead, das 8h às 14h, por meio do endereço eletrônico [email protected].
Comentários
Brasil
Idaf fortalece ações para manter Acre livre da praga mosca-da-carambola
Ministério da Agricultura e Pecuária registrou a detecção de espécimes suspeitos da praga quarentenária no estado do Amazonas, que estão sob análise em laboratório oficial. E mesmo sem registros da mosca-da-carambola no Acre
Garantir a segurança sanitária da produção agrícola é uma das prioridades do governo do Acre. Com esse objetivo, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) mantém ações permanentes de monitoramento e vigilância contra a mosca-da-carambola (Bactrocera carambolae), praga quarentenária presente no Brasil desde 1996, quando foi identificada pela primeira vez no estado do Amapá e, posteriormente, nos estados do Pará e de Roraima.
O Acre realiza o monitoramento da praga em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). As ações incluem a instalação de armadilhas em pontos estratégicos, tanto em áreas rurais quanto urbanas, especialmente em locais com maior fluxo de pessoas, como portos, aeroportos e regiões de fronteira, além da fiscalização do trânsito de frutos hospedeiros.
De acordo com o coordenador do Programa Estadual da Mosca-da-Carambola, Flávio Daniel, o trabalho contínuo é essencial para preservar o status fitossanitário do estado. “A mosca-da-carambola representa um risco elevado para a fruticultura. Por isso, o Idaf atua de forma preventiva, com monitoramento permanente, fiscalização e ações educativas, para impedir a entrada e a disseminação da praga no Acre”, destacou.
Em dezembro, o Ministério da Agricultura e Pecuária registrou a detecção de espécimes suspeitos da praga quarentenária no estado do Amazonas, que estão sob análise em laboratório oficial. E mesmo sem registros da mosca-da-carambola no Acre, e por fazer divisa com o estado vizinho, o Idaf intensificou as ações preventivas de vigilância.
O monitoramento é realizado principalmente por meio de armadilhas do tipo Jackson, que utilizam feromônio específico para a captura de machos. As armadilhas são vistoriadas regularmente, em média a cada 14 a 16 dias, conforme estabelecido pelo Mapa, permitindo a identificação precoce de qualquer ocorrência suspeita. Até o momento, não foram identificados insetos suspeitos da praga no estado.
Atualmente, 40 armadilhas estão distribuídas em cinco regionais do Acre. Ao longo do ano, já foram realizados mais de 500 monitoramentos, e a previsão é que, até o final do ano, o número chegue a cerca de 700 ações em todo o estado.
A mosca-da-carambola possui mais de 40 espécies de frutos como hospedeiros, entre elas carambola, manga, goiaba, jambo, acerola, pimenta-de-cheiro, caju, tomate e jaca. A introdução da praga pode causar prejuízos significativos à cadeia produtiva, além de gerar barreiras sanitárias e restrições ao comércio interestadual e internacional.
Flávio Daniel, que também atua diretamente nas ações de campo, explica que o monitoramento permite uma resposta rápida em caso de suspeita. “As armadilhas são verificadas periodicamente e qualquer inseto suspeito é encaminhado para análise. Esse trabalho preventivo é fundamental para garantir que o Acre continue livre da praga e para proteger os produtores rurais. Também pedimos à população que não retire ou danifique as armadilhas instaladas”, ressaltou.
Paralelamente, o Idaf, em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Acre), por meio de Acordo de Cooperação Técnica, realiza, desde o início de 2025, atividades de monitoramento e coleta de insetos em armadilhas do tipo McPhail, instaladas em seis municípios das regionais do Alto Acre e do Baixo Acre. As ações têm como foco identificar as espécies de moscas-das-frutas que ocorrem no estado. As amostras coletadas são encaminhadas pelo Idaf à Embrapa Acre para análise e identificação taxonômica, visando detectar espécies que possam causar danos severos à fruticultura e que ainda são pouco conhecidas ou estudadas na região.
Segundo o pesquisador da Embrapa Acre, Rodrigo Souza Santos, a parceria contribui para ampliar o conhecimento científico sobre a fauna de moscas-das-frutas no estado.
“O Acre é um dos estados da Amazônia onde ainda há pouco conhecimento sobre a ocorrência de espécies de moscas-das-frutas. Essa parceria com o Idaf é fundamental para ampliar o entendimento sobre o registro, a distribuição geográfica e as espécies que ocorrem nas regionais do Alto e do Baixo Acre. Esse conhecimento subsidia futuras pesquisas, a avaliação do impacto econômico na fruticultura regional e o desenvolvimento de estratégias de controle e mitigação de danos”, destacou.
Comentários
Brasil
Governo do Acre realiza formatura do 1º Curso de Ações Penitenciárias do Estado
Após cinco semanas de um curso intenso, o momento foi marcado pela emoção dos policiais penais e de seus familiares. A capacitação, que contou com 45 inscrições
O governo do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), realizou a cerimônia de formatura dos alunos do 1º Curso de Ações Penitenciárias (CAP I) do Acre, nesta segunda-feira, 15. Após cinco semanas de um curso intenso, o momento foi marcado pela emoção dos policiais penais e de seus familiares. A capacitação, que contou com 45 inscrições, iniciou as aulas com 22 alunos e finalizou com 15 formados.
Entre os formandos, Rafael Sampaio compartilhou sua experiência: “Tivemos instruções do mais alto nível, de instrutores de diversos estados do país. Estou muito feliz; foi um momento realmente satisfatório a conclusão do curso”.
O policial penal Caio Borges, coordenador-geral do CAP I, explicou como os policiais foram preparados com disciplinas de intervenção prisional, escolta prisional, operações ribeirinhas, abordagem policial, uso de escudo e choque, entre outras, envolvendo preparo psicológico, físico e mental: “A gente parabeniza esses 15 formandos, com a certeza de que estão preparados para fazer o melhor serviço para nossa sociedade”.
O secretário de Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, ressaltou a importância da formação: “Agradeço pela força, pelo empenho em querer se submeter a um curso dessa envergadura. A Polícia Penal vem se especializando, vem se profissionalizando, vem trazendo para o seu bolso uma competência que dá um suporte para o Estado. A habilitação de vocês é para uso em toda e qualquer circunstância. O presidente [do Iapen] Frank [Costa] e o coordenador do curso fizeram um excelente trabalho. Outros cursos virão, tenho certeza, e a Sejusp estará pronta para apoiar no que vocês precisarem”.
Marcos Frank Costa parabenizou os concluintes do curso: “O que era antes um sonho, hoje se transforma em realidade. Não foi fácil manejar esse treinamento policial, mas também foi um investimento necessário para as ações de intervenção da Polícia Penal. Parabéns às famílias, que deram todo o suporte e o apoio para que os nossos interventores pudessem realizar esse sonho. Completo agradecimento ao coronel Gaia e ao coronel Evandro, que de pronto se predispuseram a realizar essa formação. Parabéns aos novos interventores da Polícia Penal do Estado do Acre”.
Você precisa fazer login para comentar.