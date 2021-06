Acre: Educação lança série Bem-Estar com vídeos de autoajuda para os profissionais da categoria

Os materiais de apoio poderão ser acessados de forma gratuita na plataforma online da Secretaria de Educação do Acre ou pelas redes sociais da pasta

Pensando na necessidade de prevenir os agravos à saúde dos professores no período de pandemia, a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) do Acre desenvolveu o projeto Jornada de Autocuidado para os educadores.

A iniciativa faz parte do programa Corpo, Mente e Voz, idealizado pelo Estado em 2019. Nas edições anteriores foram implementadas atividades que somaram na qualidade de vida dos servidores da categoria. Entretanto, com a pandemia houve a necessidade de adaptar o projeto em um novo formato, ampliando o alcance das atividades ofertadas.

O primeiro passo consiste na produção de uma série de vídeos e material escrito sobre temas relacionados ao autocuidado com a saúde física e mental. A série é produzida por uma equipe multiprofissional das áreas de fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição, enfermagem, psicologia, neuropsicoterapia e educação física.

Os vídeos de autoajuda e os materiais de apoio poderão ser acessados de forma gratuita na plataforma online da Secretaria de Educação do estado ou pelas redes sociais.