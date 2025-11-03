Conecte-se conosco

Acre é um dos três estados sem canal específico para denúncias de racismo

3 horas atrás

O Acre está entre os três estados brasileiros que não possuem estrutura para receber, registrar e acompanhar denúncias de violação de direitos étnico-raciais. A informação foi divulgada na última sexta-feira, 31, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa de Informações Básicas Estaduais (Estadic) 2024. Além do Acre, Tocantins e Sergipe também não contam com esse tipo de canal.

Segundo o levantamento, em 24 unidades da federação existem órgãos ou mecanismos destinados a esse tipo de atendimento, como ouvidorias de direitos humanos, conselhos e comissões de cidadania. No entanto, o Acre ainda não dispõe de estrutura própria voltada ao recebimento de denúncias de racismo ou intolerância religiosa, o que evidencia a fragilidade institucional do estado no enfrentamento a essas violações.

A pesquisa também mostrou que, embora o Acre tenha programas voltados à população negra e a povos de matriz africana, o estado não possui ações direcionadas a outros grupos, como ciganos, indígenas e quilombolas. Os segmentos foram considerados desassistidos pela política estadual de promoção da igualdade racial.

O levantamento do IBGE revelou ainda que, em todo o país, apenas Rio Grande do Norte e Paraná possuem Fundo Estadual de Igualdade Racial, instrumento essencial para o financiamento de políticas públicas voltadas ao enfrentamento do racismo. Outros seis estados recebem recursos da União ou de entidades privadas para essa finalidade.

Em outro ponto, a Estadic 2024 apontou falhas na legislação acreana sobre acesso à informação. O Acre é um dos dois estados cujas normas não estabelecem prazos de resposta aos pedidos feitos por cidadãos, o que representa um retrocesso em relação ao levantamento anterior, de 2019.

Geral

Acre vira rota estratégica do tráfico internacional de produtores colombianos, aponta relatório

11 minutos atrás

3 de novembro de 2025

Comando Vermelho domina entrada de drogas pelo Rio Putumayo e intensifica guerra com PCC no estado; facção brasileira mantém acordos diretos com traficantes da Colômbia

A droga atravessa o rio Putumayo e entra no país pela região amazônica, alcançando os estados de Amazonas e Acre, onde é redistribuída por facções locais ligadas ao Comando Vermelho. Foto: captada 

O Acre consolidou-se como peça estratégica nas rotas fluviais e terrestres que ligam produtores colombianos aos distribuidores brasileiros de drogas, segundo relatório obtido pela Folha de S. Paulo. A maconha produzida em Cauca, na Colômbia, atravessa o Rio Putumayo e entra no Brasil pela região amazônica, alcançando Amazonas e Acre, onde é redistribuída por facções locais ligadas ao Comando Vermelho.

O estudo revela que o CV mantém acordos diretos com traficantes colombianos ao longo do Rio Solimões, buscando ampliar seu acesso a fornecedores da Colômbia e Peru – estratégia que garante vantagem sobre rivais e fortalece a presença da facção no Acre.

As forças de segurança estaduais já reconhecem que a disputa violenta entre CV e PCC tem relação direta com o controle dessas rotas de entrada da droga, explicando o aumento da violência nas fronteiras acreanas. O tráfico gera impactos devastadores na Amazônia, incluindo violência territorial e degradação social que afetam principalmente povos originários e ribeirinhos.

O levantamento, feito em parceria com a Direção Nacional de Inteligência da Colômbia (DNI), detalha como o tráfico internacional de drogas na chamada Amazônia Compartilhada envolve negociações diretas entre o Comando Vermelho, o Primeiro Comando da Capital (PCC) e organizações criminosas colombianas, responsáveis pela produção e envio de drogas ao Brasil.

A informação consta em um relatório da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que mapeia a atuação das facções brasileiras e seus vínculos com grupos armados da Colômbia. Foto: art

Segundo a reportagem, “a maconha skunk produzida na Colômbia é destinada quase integralmente ao mercado brasileiro, com foco em consumidores de maior poder aquisitivo, e registra crescimento especialmente nas regiões Sul e Sudeste.”

A droga, conhecida por ter alto teor de THC (tetrahidrocanabinol) — entre 15% e 25% —, é considerada de “maior qualidade e valor agregado” em relação à maconha vinda do Paraguai. O relatório aponta que “o skunk colombiano também é negociado pelas facções brasileiras, como o Comando Vermelho, com os grupos armados da Colômbia, assim como o cloridrato de cocaína e pasta base.”

Rota internacional documentada
  • Origem: Cauca (Colômbia)
  • Transporte: Rio Putumayo até Tarapacá (fronteira Colômbia-Brasil)
  • Entrada no Brasil: Região amazônica (Amazonas e Acre)
  • Destino: Redistribuição por facções pelo território nacional
Disputa territorial no Acre
  • CV x PCC: Conflito pelo controle das rotas de entrada
  • Aumento da violência: Consequência direta da disputa faccional
  • Acordos internacionais: CV mantém parcerias com traficantes colombianos ao longo do Rio Solimões
Impactos socioambientais
  • Degradação social: Maiores impactos sobre povos originários e ribeirinhos
  • Violência territorial: Disputas por áreas de interesse do narcotráfico
  • Intensificação do fluxo: Inclui a variedade “skunk” de alta potência

O relatório confirma o que autoridades acreanas já alertavam: o estado tornou-se ponto crítico no mapa do narcotráfico internacional, com facções brasileiras estabelecendo acordos diretos com produtores colombianos. A situação exige cooperação transfronteiriça e políticas específicas para a região amazônica.

Reportagem publicada pela Folha de S. Paulo revela que o Comando Vermelho (CV) consolidou o domínio sobre o varejo de drogas em quatro estados da região Norte — Amazonas, Pará, Acre e Rondônia. Foto: captada 

Geral

Polícia apreende drogas com dois adolescentes em patrulhamento no bairro Cristo Libertador em Sena Madureira

46 minutos atrás

3 de novembro de 2025

Equipe do GIRO encontrou porções de maconha e cocaína durante revista em Sena Madureira; jovens foram levados à Delegacia Civil para procedimentos legais

Na revista pessoal, os policiais encontraram pequenas porções de maconha e cocaína, além de dinheiro, caracterizando indícios de tráfico de drogas. Foto: captada 

Durante patrulhamento rotineiro no Bairro Cristo Libertador, em Sena Madureira, uma equipe do GIRO (Gruamento de Intensificação de Rondas Ostensivas) abordou dois adolescentes com comportamento suspeito na tarde desta segunda-feira. Na revista pessoal, os policiais militares encontraram pequenas porções de maconha e cocaína, além de quantias em dinheiro – elementos que caracterizam indícios de tráfico de drogas.

Os jovens foram conduzidos imediatamente à Delegacia de Polícia Civil, onde foram submetidos aos procedimentos legais cabíveis. O comandante do 8º Batalhão da PM reforçou que a ação demonstra o compromisso da corporação em combater o tráfico de entorpecentes e manter a ordem pública no município.

Geral

Homem com tornozeleira é preso em Cruzeiro do Sul por ameaçar esposa grávida de sete meses

3 horas atrás

3 de novembro de 2025

Acusado, conhecido como “Boca Preta”, afirmou integrar facção criminosa e prometeu agredir a vítima após ser solto

Um homem identificado pelo apelido de “Boca Preta” foi preso em flagrante neste sábado (1º), no bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul, após ameaçar a esposa, que está grávida de sete meses. O acusado, que usa tornozeleira eletrônica, afirmou aos policiais que, quando fosse solto, “daria um corretivo” na mulher e rasparia a cabeça dela.

De acordo com o relato da vítima, o agressor chegou em casa, quebrou o celular, a expulsou da residência e a ameaçou — comportamento que, segundo ela, ocorre com frequência.

Na Delegacia de Polícia Civil, o homem declarou fazer parte de uma facção criminosa desde 2019 e confirmou o uso do apelido “Boca Preta” dentro do grupo. Ele foi autuado em flagrante por ameaça e violência doméstica, e permanecerá à disposição da Justiça.

