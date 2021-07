Acre é um dos que não retomam aulas presenciais em agosto

As aulas presenciais irão retornar para a maior parte da rede pública de ensino no Brasil. A partir de agosto, 25 Estados e o Distrito Federal já estarão com as escolas reabertas ou em processo de retorno. No Acre, a previsão é 8 de setembro. Segundo a Folha de S. Paulo, somente Paraíba e Acre não retornam em agosto.

Apenas em Roraima ainda não há previsão de retorno na rede estadual.

Em 2020, o governo do Acre publicou decreto autorizando o retorno presencial da rede pública e privada de ensino mas muita coisa se sucedeu e as escolas públicas seguiram fechadas.

Atualmente, a percepção de boa parte dos especialistas é que a escola deveria ter sido a última a ser fechada e a primeira a ser reaberta na pandemia.

No mapa produzido pela consultoria Vozes da Educação mostra a tendência dos Estados em relação ao retorno presencial das aulas.