Acre e Ucayali estreitam laços em missão oficial que debate integração e desenvolvimento sustentável

O Governo do Acre e autoridades peruanas dão um novo passo para fortalecer a integração amazônica. Nesta semana, uma comitiva acreana participa de uma série de encontros no Departamento de Ucayali, no Peru, reunindo lideranças políticas, empresariais e sociedade em geral em torno de temas estratégicos para a região.

A delegação do Acre é composta pelo deputado federal José Adriano, pelo deputado estadual Luiz Gonzaga Alves Filho, pelo secretário de Planejamento, Ricardo Brandão dos Santos, pelo secretário de Segurança, José Américo Gaia, pelo secretário adjunto da Casa Civil, Ítalo Medeiros, e pelo secretário de Ciência, Indústria e Tecnologia, Assur Banibal Barbary.

Do lado peruano, o encontro foi capitaneado pelo governador regional de Ucayali, Manuel Gambini, acompanhado pelo presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Turismo de Ucayali, Rubén Cerna; pelo gerente regional de Desenvolvimento Econômico, Daniel Dancourt; a gerente regional de Desenvolvimento Social, Rocío Villavicencio; o gerente da Autoridade Regional Ambiental, Nelson Seijas. a governadora regional de Lima, Rosa Vásquez, o prefeito provincial de Pasco, Julio Rupay, e o prefeito distrital de Palcazú, Ciro Liberato Ramón.

Os encontros colocam em pauta assuntos como a integração logística entre Brasil e Peru, em especial a conexão multimodal entre os dois estados, que significa a ampliação do comércio entre os dois países, mas também contribui para o fortalecimento das relações comerciais entre os oceanos Atlântico e Pacífico; o desenvolvimento econômico conjunto, com ênfase em cadeias produtivas estratégicas; a cooperação em segurança de fronteira e combate a ilícitos; além de iniciativas voltadas para ciência, tecnologia, inovação, políticas sociais e preservação ambiental.

A missão busca reforçar o papel do Acre como elo estratégico entre os dois países, estimulando parcerias que podem gerar novas oportunidades de negócios, emprego e renda, ao mesmo tempo em que preservam a floresta e valorizam as populações locais.

“Este encontro de âmbito regional transfronteiriço reforça o papel a ser exercido pelos Estados subnacionais em contribuir para implementação dos projetos estratégicos dos governos nacionais, com foco no desenvolvimento local e regional” destacou Ricardo Brandão secretário de planejamento do Acre.

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga, destacou que a ligação entre os dois países através de rodovias é importante para o desenvolvimento econômico do Acre.

“A construção de uma rodovia entre o Acre e o Ucayali não deve ser vista apenas como uma obra de infraestrutura, mas como uma estratégia de desenvolvimento regional, integração cultural e fortalecimento geopolítico. Se planejada de forma sustentável, com respeito às populações tradicionais e à biodiversidade amazônica, essa conexão poderá transformar a realidade econômica e social da fronteira, tornando-a um verdadeiro corredor de oportunidades para Brasil, Peru e toda a Amazônia”, disse o parlamentar.

O deputado federal José Adriano destacou a importância da missão entre os dois países: “Nossa missão vai além do debate dos desafios da integração. As duas regiões são irmanadas pelos baixos IDHs, impostos pelo subdesenvolvimento econômico. É preciso que haja empatia entre os dois países e suas instituições para mudarmos a realidade de desesperança das pessoas que habitam as duas regiões”, disse Adriano.

