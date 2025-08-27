Brasil
Acre e Ucayali estreitam laços em missão oficial que debate integração e desenvolvimento sustentável
Os encontros colocam em pauta assuntos como a integração logística entre Brasil e Peru, em especial a conexão multimodal entre os dois estados, que significa a ampliação do comércio entre os dois países
O Governo do Acre e autoridades peruanas dão um novo passo para fortalecer a integração amazônica. Nesta semana, uma comitiva acreana participa de uma série de encontros no Departamento de Ucayali, no Peru, reunindo lideranças políticas, empresariais e sociedade em geral em torno de temas estratégicos para a região.
A delegação do Acre é composta pelo deputado federal José Adriano, pelo deputado estadual Luiz Gonzaga Alves Filho, pelo secretário de Planejamento, Ricardo Brandão dos Santos, pelo secretário de Segurança, José Américo Gaia, pelo secretário adjunto da Casa Civil, Ítalo Medeiros, e pelo secretário de Ciência, Indústria e Tecnologia, Assur Banibal Barbary.
Do lado peruano, o encontro foi capitaneado pelo governador regional de Ucayali, Manuel Gambini, acompanhado pelo presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Turismo de Ucayali, Rubén Cerna; pelo gerente regional de Desenvolvimento Econômico, Daniel Dancourt; a gerente regional de Desenvolvimento Social, Rocío Villavicencio; o gerente da Autoridade Regional Ambiental, Nelson Seijas. a governadora regional de Lima, Rosa Vásquez, o prefeito provincial de Pasco, Julio Rupay, e o prefeito distrital de Palcazú, Ciro Liberato Ramón.
Os encontros colocam em pauta assuntos como a integração logística entre Brasil e Peru, em especial a conexão multimodal entre os dois estados, que significa a ampliação do comércio entre os dois países, mas também contribui para o fortalecimento das relações comerciais entre os oceanos Atlântico e Pacífico; o desenvolvimento econômico conjunto, com ênfase em cadeias produtivas estratégicas; a cooperação em segurança de fronteira e combate a ilícitos; além de iniciativas voltadas para ciência, tecnologia, inovação, políticas sociais e preservação ambiental.
A missão busca reforçar o papel do Acre como elo estratégico entre os dois países, estimulando parcerias que podem gerar novas oportunidades de negócios, emprego e renda, ao mesmo tempo em que preservam a floresta e valorizam as populações locais.
“Este encontro de âmbito regional transfronteiriço reforça o papel a ser exercido pelos Estados subnacionais em contribuir para implementação dos projetos estratégicos dos governos nacionais, com foco no desenvolvimento local e regional” destacou Ricardo Brandão secretário de planejamento do Acre.
O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga, destacou que a ligação entre os dois países através de rodovias é importante para o desenvolvimento econômico do Acre.
“A construção de uma rodovia entre o Acre e o Ucayali não deve ser vista apenas como uma obra de infraestrutura, mas como uma estratégia de desenvolvimento regional, integração cultural e fortalecimento geopolítico. Se planejada de forma sustentável, com respeito às populações tradicionais e à biodiversidade amazônica, essa conexão poderá transformar a realidade econômica e social da fronteira, tornando-a um verdadeiro corredor de oportunidades para Brasil, Peru e toda a Amazônia”, disse o parlamentar.
O deputado federal José Adriano destacou a importância da missão entre os dois países: “Nossa missão vai além do debate dos desafios da integração. As duas regiões são irmanadas pelos baixos IDHs, impostos pelo subdesenvolvimento econômico. É preciso que haja empatia entre os dois países e suas instituições para mudarmos a realidade de desesperança das pessoas que habitam as duas regiões”, disse Adriano.
Conselho Nacional de Justiça inicia inspeção no Tribunal de Justiça do Acre
Ministro Mauro Campbell conduz trabalhos que avaliam transparência e eficiência do Judiciário estadual; sessão solene marca início da ação do CNJ no estado
O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) recebeu nesta quarta-feira, 27, a equipe da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para a abertura oficial da inspeção no estado. A sessão solene do Tribunal Pleno, conduzida pelo ministro Mauro Campbell, marcou o início dos trabalhos de avaliação do Judiciário acreano.
A iniciativa reforça o compromisso da corte estadual com a transparência e a eficiência dos serviços judiciais. De acordo com o TJAC, o momento é de diálogo e cooperação com o CNJ para construir caminhos que aprimorem a prestação jurisdicional em benefício direto do cidadão.
As inspeções do CNJ têm como objetivo avaliar e melhorar a gestão administrativa e judiciária dos tribunais do país.
Vai à Câmara projeto de fim de fiança para crimes relacionados à pedofilia
O relatório ainda prevê que crimes de corrupção, peculato e lavagem de dinheiro passem a integrar o rol dos crimes hediondos
Fonte: Agência Senado
O projeto de lei do senador Carlos Viana (Podemos-MG) que acaba com a fiança para crimes relacionados à pedofilia (PL 5.490/2023) foi aprovado nesta quarta-feira (27) pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. A proposta recebeu parecer favorável do senador Marcio Bittar (PL-AC). A próxima etapa na tramitação dessa matéria é a sua análise na Câmara dos Deputados.
O texto torna inafiançáveis crimes relacionados à pedofilia, como corrupção de menores, exploração sexual infantil e divulgação de cenas de estupro contra vulneráveis. Também inclui no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) os crimes de pornografia infantil como inafiançáveis.
A proposta também enfatiza a necessidade de combater a exploração sexual e a prática de atos de lascívia envolvendo crianças e adolescentes no ambiente virtual, cenário em que criminosos se aproveitam do anonimato e do alcance das redes para aliciar e abusar de vítimas em idade vulnerável.
Além disso, emendas incorporadas por Bittar ampliam a regra para delitos graves de trânsito, como mortes em “rachas” e homicídio culposo cometido por motoristas embriagados. O relatório ainda prevê que crimes de corrupção, peculato e lavagem de dinheiro passem a integrar o rol dos crimes hediondos.
Segundo Bittar, a aprovação é uma resposta firme contra a impunidade: “Quem comete crimes covardes contra crianças ou contra o patrimônio público não pode ter liberdade até o julgamento”.
Polícia Penal inicia monitoramento integral do entorno da casa de Bolsonaro
Agentes em viaturas descaracterizadas fazem vigilância 24 horas no condomínio do ex-presidente no Jardim Botânico, em Brasília; medida começou nesta quarta-feira (27)
A Polícia Penal do Distrito Federal iniciou nesta quarta-feira (27) o monitoramento integral do entorno da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, localizada dentro de um condomínio na região do Jardim Botânico, em Brasília. De acordo com a corporação, os agentes realizam a vigilância em viaturas descaracterizadas e se revezam em turnos para garantir a cobertura permanente.
A ação marca um novo patamar no esquema de segurança do ex-presidente na capital federal. A Polícia Penal, órgão responsável pela segurança de presídios e também pela custódia de autoridades em situações específicas, assumiu a coordenação direta do monitoramento da área. A medida reforça a presença de segurança no local, mas a instituição não detalhou publicamente os motivos específicos que levaram à intensificação das ações ou se há uma nova avaliação de risco em vigor.
