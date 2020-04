Entre os 26 estados do país e o Distrito Federal, apenas Acre e Tocantins não registraram mortes pelo novo coronavírus. O ministério da Saúde atualizou, na tarde de hoje, os números da covid-19; nas últimas 24 horas foram constadas 72 novas vítimas da doença.

Em uma primeira versão do boletim divulgado, não constava nenhuma morte causada pelo vírus no Mato Grosso. Ontem, no entanto, o ministério havia incluído um caso. O governo do estado já divulgou que um paciente de 54 anos morreu na cidade do Lucas do Rio Verde, na madrugada de ontem.

A família do gerente de supermercado Luiz Nunes da Silva acredita que ele tenha sido infectado no trajeto de uma viagem a trabalho para Santa Catarina. O resultado positivo para covid-19 saiu na última quinta-feira (2).

A reportagem do UOL perguntou ao ministério sobre a não inclusão deste caso no boletim de hoje. Após o questionamento, a pasta fez uma errata e incluiu uma morte para o estado do Mato Grosso.

No total, são 10.278 casos oficiais no país até agora, segundo o governo —1.222 casos novos de ontem para hoje —, com uma mortalidade de 4,2%.

A região que mais concentra casos de covid-19, segundo o ministério, é a Sudeste (6.295). Na sequência estão Nordeste (1.642); Sul (1.139); Centro-Oeste (675) e Norte (527).

