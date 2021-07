Acre é o único Estado do Brasil em alta no número de novas mortes por Covid-19

Mesmo com o alto índice de mortes, o Acre ainda segue com um percentual de ocupação dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva

O consórcio nacional de veículos de imprensa apontou nesta terça-feira (6) que o Acre é o único Estado do país que está em alta no número de novas mortes por covid-19.

O aumento foi de 62%, que é uma variação da média dos 7 últimos dias em relação à média de duas semanas atrás.

Outras 9 unidades estão em estabilidade e 16, além do Distrito Federal, estão em queda.

Nesta segunda-feira (5), a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) registrou 5 notificações de óbitos pela doença em 24 horas.

Ocupações dos hospitais

Mesmo com o alto índice de mortes, o Acre ainda segue com um percentual de ocupação dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) fora da zona de risco, com 26,42%, de acordo com o último boletim.

Os leitos clínicos comuns estão com 13,83% de ocupação.